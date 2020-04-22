DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Girdikleri kaynak atölyesinden 20 bin lira değerinde el aleti çaldılar

ANTALYA'da kilidini kırdıkları demir ve kaynak atölyesine giren iki hırsız, pitbul ve kangal köpeğinin yanı sıra, 20 güvercin, 1 horoz, 1 tavuk ve 20 bin lira değerinde el aleti çaldı.

Hırsızlık olayı, 20 Nisan gecesi Kepez ilçesi Altınova Bulvarı üzerinde bulunan demir ve kaynak atölyesinde meydana geldi. Kilidini kırdıkları pencereden atölyeye giren iki şüpheli, içerideki kangal cinsi köpeği görünce bir an afallayıp hayvanı taşladı. 2 şüpheli, daha sonra güvenlik kamerası olduğunu fark edip, görüntü alınmasını engelledi. Atölyedeki 1 tavuk, 1 horoz, 20 güvercin ile 20 bin lira değerinde kaynak makinesi ve el aletlerini çalan 2 hırsız, kaçarken kangal ve pitbull cinsi iki köpeği de yanlarında götürdü. Sabah atölyeye gelen işyeri sahibi Barış Akın, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Barış Akın, iki şüphelinin kapüşonlu tişört giyip, maske taktığını belirterek, "Tahmin ettiğim kadarıyla hırsızlar daha önceden işyerine gelen kişiler. Köpeğime önce taş atıp, zarar vermeye çalışıyorlar. Köpek karşılık veriyor. Kameraları bozan hırsızlar, daha sonra içerine bulunan tüm hayvanlarımı ve 20 bin lira değerinde el aletlerimi alıp kaçmış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hırsızlık zanlısının iş yerinde görüntüsü -Güvenlik kamera görüntüsü

Hırsızlık zanlısı iş yerinde bağlı köpeğe taş atması -Güvenlik kamera görüntüsü

İş yerinden görüntü

Çalışan ustaların görüntüsü

Barış Akın röp

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Manisa laleleri erken açtı; koparan 73 bin lira ceza ödeyecek

MANİSA'da yılda sadece bir kez açan ve koruma altına alınan 'Manisa lalesi' (tulipa orphanidea), bu yıl havaların erken ısınmasıyla birlikte erken çiçek açtı. Spil Dağı Milli Parkı'nda özel bir alanda yetişen Manisa lalesini koparanlar 73 bin 747 lira ceza ödeyecek.

Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen Manisa lalesi, havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başladı. Endemik ve koruma altındaki Manisa lalesi, özel önlemlerle korunuyor. Her yıl mayıs ayı başında açan laleler, bu yıl hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte erken çiçek açtı. Manisa lalesinin çiçek açtığını gören vatandaşlar, fotoğraflarını çekti, özel olan laleleri dikkatle inceledi. Özel bir tür olan ve tehlike altında bulunan Manisa lalesinin korunması için de önlemler alınıyor. Çiçeklere veya soğanlara zarar verilmesi halinde bu türün hızla yok olma riski bulunuyor. Bu özel türe zarar verip, biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere de geçen yıl Çevre Kanunu'na göre 48 bin 625 lira ceza uygulanırken, bu yıl bu rakamın 73 bin 747 liraya yükseltildi.

TUTKUNLARI SPİL'E KOŞTU

Spil Dağı Doğa Fotoğrafçısı ve Manisa Doğa Yürüyüş Rehberi İsa Göbeklioğlu(51), 2020 yılının çiçek açan ilk lalelerini fotoğrafladı. Göbeklioğlu, "Bir hafta sonra sarı olanı, üç hafta sonra da turuncu olan renklerini fotoğraflayacağız. Bu benim tutkum. Spil Dağı zaten benim anavatanım. Fırsat buldukça buralara geliyoruz. Sadece doğada görüntü alıyoruz, temiz hava alıyoruz. Bitkilere zarar vermiyoruz. Bütün çiçeklerimiz değerlidir fakat Manisa Lalesi bizim ayrı özelliklere sahip. Bu çiçeğin anavatanı burası. Özellikle bu çiçeklere daha fazla değer veriyoruz" dedi.

Lalelerin fotoğrafını çeken bir diğer vatandaş Kadir Sunay (30) ise, "Manisa'mızın birçok şeyi meşhur, birçok şeyi değerli fakat doğada çıkan lale bitkisi her şeyden daha önemlidir. Bunlara zarar vermememiz gerekiyor. İnsanların lalelere karşı daha nazik, daha duyarlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu lalelerin nesli tükenmek üzere. Diğer çiçeklerden daha nadir bulunan bir çiçektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Spil Dağı Milli Parkı'ndan görüntü

-Manisa Laleleri'nden görüntü

-Doğa Fotoğrafçısı İsa Göbeklioğlu röp.

-Fotoğraf tutkunu Kadir Sunay ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: CEMIL SEVAL/ MANİSA

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Yerleşik yabancılar Türkiye'de olmaktan mutlu

ANTALYA'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde yaşayan yerleşik yabancılar, bütün dünyayı saran koronavirüs salgınında Türkiye'de olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Side Mahallesi'nde yaşayan Alman Dagmar Gauls, "Burada yaşamaktan mutluyum. Kendi ülkemde belki bu kadar güvenli ve huzurlu hissetmezdim" dedi. İngiliz Ann Philpot (70), " İngiltere'de hayat çok zor. 6 hafta önce 7 arkadaşım ziyaret için İngiltere'ye gitti. Buraya gelmek istiyorlar ama gelemiyorlar" diye konuştu. Alanya'da öğretim görevlisi ve Alanya Polonyalılar Derneği Başkanı olan Anna Maria Bielecka (34) da Türkiye'de kendini güvende hissettiğini söyledi.

Antalya 'da yaşayan yerleşik yabancılar, koronavirüs sürecinde Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Manavgat ilçesinin dünyaca ünlü tatil bölgesi olan Side'de yaşayan yerleşik yabancılar, salgınla ilgili kurallara uydukları sürece hayatlarını mutlu bir şekilde devam ettireceklerine inandıklarını aktardı.

112'DEN VE JANDARMADAN DESTEK ALIYORUZ

Side Mahallesi Muhtarı Osman Tüter, Side'nin dünyanın gözbebeği bir turizm merkezi olduğunu, her yıl yüzbinlerce turistin tatil için geldiğini belirtti. Side'nin 14 bin nüfusuyla adeta bir kent olduğunu anlatan Tüter, "Side'de 1000 civarında da yerleşik yabancımız var. Sokağa çıkma yasağı sürecinde ve yerleşik yabancıların birçoğu 65 yaşın üzerinde olduğu için onların sorunlarını gidermek için 112'den ve jandarmadan destek alıyoruz" dedi. Salgın ilk başladığında bazı yerleşik yabancıların ülkelerine döndüğünü belirten muhtar Osman Tüter, "Side'de kalmayı isteyenler, burasını daha güvenli hissettikleri için Side'de yaşamaya devam etti" diye konuştu.

'SALGINDAN SONRA YAŞAMIMIZDA FARK OLDU'

Side'de 24 yıldır yaşayan, 22 yıl önce Türk vatandaşı olan ve emlakçılık yapan İngiliz Ann Philpot, salgından önceki ve şimdiki durum arasında fark olduğunu anlatarak, "Şu anda biraz farklı, çünkü evden çalışıyorum. İyi bir komşum var, alışverişlerimi o getiriyor. Evdeyim. Kızım da burada yaşıyor ama ben 65 yaş üstünde olduğu için yanına gitmem mümkün değil. Burada evime 50 metre uzaklıkta jandarma var. İhtiyacım olduğunda 112'ye telefon açıyorum, jandarma geliyor, isteklerimi alıp bana getiriyor" dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ SİSTEM ÇOK İYİ'

İngiltere'de arkadaşlarıyla sürekli irtibat halinde olduğunu söyleyen Ann Philpot, "İngiltere'de hayat çok zor. 6 veya 7 hafta önce 7 arkadaşım İngiltere'ye ziyaret için gitti. Havaalanı kapandı. Buraya gelmek istiyorlar ama mümkün değil şimdi" diye konuştu. Türkiye'nin salgında çok iyi bir sistem kurduğunu belirten Philpot, sağlık sisteminin iyi olmasının yanı sıra hayatın diğer alanlarında oluşturulan düzeni överek, "Örneğin, burada torunum var, 10 yaşında. Okula gitmek istiyor ama gidemiyor şimdi kapalı. Ama her gün telefonuna bir ders geliyor. Ev ödevi yapıp gönderiyor. Bu çok iyi. Yani hayat devam edecek ben memnunum" dedi.

'KURALLARA UYMAK MECBURİYETİNDEYİZ'

Side'ye 30 yıldır gelen ve son 3 yıldır ev kiralayıp yılın 12 ayını Side'de geçiren Alman Dagmar Gauls (56), salgın öncesinde hayatının çok iyi olduğunu, koronavirüs çıktıktan sonra önlemlerini alarak onunla yaşamayı öğrendiğini belirterek, "Kurallara uyduğum için benim için farklı bir şey yok. Kurallara uymak mecburiyetindeyiz ve yaşamımızı şu an böyle sürdürmek zorundayız" dedi.

'YAŞLILARA DAHA FAZLA ÖZEN GÖSTERİLİYOR'

Türkiye'de salgının ortaya çıkmasından itibaren alınan önlemleri öven ve özellikle yaşlılara yönelik hizmetlerin çok iyi olduğunu anlatan Gauls, şunları söyledi:

"Benim annem Almanya 'da. Onunla günde 2 defa telefonla görüşüyorum. Onlar da oradaki kurallara göre yaşıyor. Fakat şunu söylemek istiyorum, benim annem yaşlı. Türkiye'de yaşlılara çok daha fazla özen gösteriliyor, değer veriliyor. Bunu annemin sözlerinden duyabiliyorum, burada yaşlılara verilen hizmeti de görüyorum. Ben burada yaşamaktan mutluyum, kendimi burada yalnız veya çaresiz hissetmiyorum. Tam tersine kendi ülkemde belki kendimi bu kadar güvenli ve huzurlu hissetmezdim."

'SABIRLI OLMAMIZ LAZIM'

Türkiye'de 12 yıldır yaşayan ve 10 yıl rehberlik yapan Belçikalı Sandra Claes (37), 2 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte Side Antik Kenti'nde bir restoran açtığını, bu yıl ise tek başına butik bir otel ve restoranı kiraladığını söyledi. Büyük umutlarla başladığı işte bu sene koronavirüs nedeniyle zorlandığını anlatan Sandra Claes, "Gelen para yok, bu sezon iş olacak mı olmayacak mı belli değil. Kararsızlık var. Kararsızlık zor tabii, çünkü plan yapamıyorsun, personelimiz var, rezervasyonumuz var ama ne olacak bilmiyoruz. Sabırlı olmamız lazım" dedi.

'DİKKAT ETMEMİZ LAZIM'

Koronavirüs salgını nedeniyle artık yaşamını daha dikkatli sürdürmeye başladığını söyleyen Sandra Claes, "Önceden çok farkında değildik. Arkadaşları, dostları görünce sarılıyorduk, öpüşüyorduk. Bu koronavirüs bizi uyandırdı, dikkat etmemiz lazım. Sosyal hayatımız tamamen durdu. Normalde Türkiye'de çok dışarı çıkıyoruz, yemeğe gidiyoruz, arkadaşlar dostlarla çaya gidiyoruz. Bunu bizim hayatımızdan çıkardı. Tabii bunu çok özlüyoruz. Şu anda en fazla arkadaşlarla buluşmak, spor yapmak, bunu çok özledim. Sporu çok seviyorum, tenis oynuyorum. Annemle hafta sonları bisikletle gezmeye gidiyorduk. Şimdi hafta sonları evden çıkmıyoruz. Sokağa çıkma yasağı var" diye konuştu.

'MISIR'DA DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI YAŞADIM'

Daha önce sokağa çıkma yasağını Mısır'da yaşadığını belirten Claes, "Ben bir dönem Mısır'da çalıştım. Mısır'da politik ve güvenlik durumu sıkıntılıydı o zaman. Oradayken bir ara belli saatler arasında sokağa çıkma yasağı geldi. Gündüzleri çalışıyordum ama bir şey olmuyordu. Akşam saatlerinde yasak geldi" dedi. Türkiye'de geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ilanının 2 saat önceden açıklanmasının sorun olduğunu söyleyen Sandra Claes, neden böyle bir karar alındığını anlayamadığını belirtti.

ÖLÜM SAYILARI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Belçika'da durumun daha kötü olduğunu belirten Claes, "Belçika'daki durum, nüfusa bakarak vaka sayısında aslında Türkiye'den daha yüksek. Ama ben şunu merak ediyorum, Geçen sene bu aylarda ölüm sayısıyla bu seneki arasındaki fark nedir. Herkes şimdi, mesela yaşlı biri öldüğünde herkes koronavirüs yazıyor ama bence kalp krizi de var, normal grip de var kanserden ölenler de var. Şimdi birçok ölümler istatistik olarak korona yazılıyor, tam net bilmiyoruz" diye konuştu.

'DEVLETİN DESTEK PROJELERİNİ BEKLİYORUZ'

Yaşadığı en büyük sıkıntının maske almak olduğunu belirten Claes, devletin işletmeler için açıkladığı önlemlerin hayata geçmesini beklediğini belirterek, şunları söyledi:

"Devlet birkaç proje yaptı. Şu anda 3 personelim çalışıyor. İşkur'dan bir destek olacak bekliyoruz. Vergiler, su, elektrik taksitli ödeme oluyor. İleride ödeyebiliriz. Ama iptal olmuyor yani, ödeyeceğiz sonuçta. Yani bugün için bir destek veriliyor, ileride ödeyeceğiz. İnşallah o zaman para kazanabiliriz."

'HERKES GİBİ EVDE KALMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğretim görevlisi Polonyalı 34 yaşındaki Anna Maria Bielecka, 12 senedir Alanya'da yaşıyor. Alanya Polonyalılar Derneği başkanı da olan Bielecka, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olduklarını ancak Türkiye'de kendini güvende hissettiğini söyledi. Alanya HEP Üniversitesi'ndeki görevine bu süreçte uzaktan devam ettiğini belirten Anna Maria Bielecka, haftada sadece bir iki gün okula gittiğini aktardı. Bielecka, "Eğitimimiz devam ediyor. Onun dışında herkes gibi evde kalmaya çalışıyoruz. Önerilen bu ve gerçekten biz de bunu hem öneriyoruz hem yapmaya çalışıyoruz. Dernek başkanı olarak da kendimi bir köprü olarak görüyorum. Çünkü Alanya Belediyesi ve dernek arasındaki bir kişi olarak çeviriler, bilgilendirme tarzında yardım etmeye çalışıyorum" dedi.

POLONYA DA TÜRKİYE'YE BENZER ÖNLEMLER ALDI

Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı sararken, Polonya'nın bu durumdan nasıl etkilendiğini ve orada yaşayan ailesinin durumuyla ilgili de konuşan Bielecka, "Polonya Türkiye'den çok daha ufak bir ülke olduğu için rakamlar da daha düşük. Tabii ki herkes panikte şu anda. Ailem de neredeyse her gün canlı görüntüyle görüşüyoruz. 'Herkes iyi mi? Ne yapıyorsun' gibi sorular soruyorlar, ben de aynı şekilde tabii ki merak ediyorum. Polonya'da da aynı, çok benzer bir yöntem alındı. Okullar kapalı, restoran, kafe tarzı yerler de öyle. Fakat orada yavaştan hayat normale dönmeye başlıyor. Mesela parklar, ormanlar açık olacakmış. Sosyal mesafe kuralı devam ediyor. Maske takma zorunlu, burada bu zorunluluk yok. Orada herhangi bir yere çıktığın zaman, dışarıdayken maske zorunlu. Marketlerde metrekareye kaç kişi olacağının bir limiti var, o devam ediyor. Dışarı çıkma olayı da kısıtlı. Şöyle ki, 13 yaşın altındakiler tek başına dışarı çıkamıyormuş. Bu konuda fark var, Türkiye'de 20 yaş altı ve 65 yaş üstü hiç çıkmıyor. Polonya'da öyle bir şey yok" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Alanya)

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Anna Maria Bielecka bahçesinde köpeğiyle ilginirken

Anna Maria Bielecka RÖP.

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER: Burcu MUTLU, KAMERA: Engin ANAK/ALANYA,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Manavgat)

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Side'den görüntü

Antik tiyatrodan görüntü

Sahilden görüntü

Muhtar Osman Tüter'in açıklaması

Ann Philpot'un açıklaması

Dagmar Gauls'un açıklaması

Sandra Claes'in açıklaması

Sandra Claes'in aldığı otel ve restauranttan dış görüntü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Koyun kırkarken sosyal mesafeye uydular

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde havaların ısınmasıyla koyun kırkma sezonu başladı. 2 kişiyle yapılan kırkma işlemi bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe korunarak tek kişiyle yapılıyor.

Gercüş ilçesindeki besiciler, daha iyi verim almak için koyunlarını kırkmaya başladı. İlkbahar mevsiminin ortalarında başlayan koyun kırkma işlemi, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapılıyor.

Dedelerinden kalma yöntemlerle koyun kırkma işlemini yaptıklarını anlatan besici Lokman Oktay, "Şu an hayvanlarımızı kırkıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi koruyoruz. Geçen senelerde bir hayvanı iki kişiyle birlikte kırkıyorduk ama şu an salgından dolayı tek bir kişiyle yapıyoruz" dedi.