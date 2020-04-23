DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

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6 saat önce

Umman'dan getirilen 250 Türk, Van'da 2 yurda yerleştirildiUMMAN'dan Van'a getirilen ve çoğunluğu üniversite öğrencisi 250 Türk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için 2 yurda yerleştirildi.

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Umman'dan getirilen 250 Türk, Van'da 2 yurda yerleştirildi

UMMAN'dan Van'a getirilen ve çoğunluğu üniversite öğrencisi 250 Türk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için 2 yurda yerleştirildi.

Umman'dan uçakla Van'a getirilen çoğunluğu üniversite öğrencisi 250 Türk vatandaşını taşıyan uçak, sabah saatlerinde Ferit Melen Havalimanı'na indi. Sağlık ekipleri tarafından kontolden geçirilen 250 kişi, büyükşehir belediyesine ait halk otübüsleriyle Tuşba ilçesindeki Süleyman Şah ve İmam Şafi Öğrenci Yurtları'na götürüldü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar ve sağlık personeli tarafından karşılanan vatandaşlar, 2 yurda yerleştirildi. Vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak.

Vatandaşlar, yetkililere teşekkür ederek, "Burada bizi çok iyi karşıladılar. Bizim gelmemize velise olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Van'daki yurtta 14 gün karantina altında tutulacağız. Yolculuk çok iyi geçti. Van'da çok iyi karşılandık. Ramazan bayramını ailelerimizle geçireceğimiz için çok mutluyuz" dediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ferit Melen Havalanına indiririlen Türk vatandaşlar

-Genel ve detaylar

-TUmman'dan gelen Türk vatandaşlarla röportajlar

-Detaylar

-Muhabir anonsu

-Sağlık taraması yapılması

-Otobüslere götürülmesi

-Otoüslere bindirilmeleri

-Detaylar

-Yurda getirilen Türk vatandaşlar

-Sosyal mesafe kuralına göre yurda götürülürken

-Göreviller tarafından karşılanması

-Genel ve detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,

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Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Mersin'de kaza

MERSİN'de sokağa çıkma yasağının ilk gününde ekmek dağıtmak için çıkan kamyonetle liman çalışanının kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 08.30'da merkez Yenişehir ilçesi Demokrasi Kavşağı'nda meydana geldi. Ekmek dağıtımı yapmak için caddeye çıkan bir fırına ait kamyonet ile ismi öğrenilemeyen liman çalışanı yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, aydınlatma direğine çarptı. Sürücülerin yara almadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:56 Kaynak: DHA

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