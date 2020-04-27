DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 7

6 saat önce

Uyuşturucuyla yakalandı kendisini, 'Karım çocuğa içiriyor' diye savunduBALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde poşet içinde bonzai bulunan ev sahibi kendini, "Karımın o, çocuğa içirip, yemeklere katıyoruzö diyerek savundu.

DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

Uyuşturucuyla yakalandı kendisini, 'Karım çocuğa içiriyor' diye savundu

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde poşet içinde bonzai bulunan ev sahibi kendini, "Karımın o, çocuğa içirip, yemeklere katıyoruzö diyerek savundu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saat 07.00'da, Edremit, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde önceden belirlenen 49 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

'Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek ve asayişe müessir olayları önlemek' amacıyla düzenlenen operasyona 28'i rütbeli 362 polis katıldı. Dedektör köpekler ile 3 dronun kullanıldığı operasyonda, 309 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

'Uyuşturucu ticareti yaptıkları ile '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' ettikleri saptana 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 3 ruhsatsız silah, 2 yivsiz av tüfeği, 133 fişek, 13,67 gram metamfetamin, 31,85 gram bonzai ve 1 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Operasyon yapılan evlerden birinde polis, yerde bir miktar bonzai olan poşet buldu. Polisin "Bu ne?" diye sorduğu ev sahibi, "Karımın o, çocuğa içiriyoruz, yemeklere katıyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Operasyon anından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

=========================

Herkesi uyardığı koronavirüsten öldü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde lokanta sahibi Engin Dağ (39), yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dağ'ın hastalığa yakalandıktan sonra çekip, sosyal medyadan paylaştığı videosunda, "Gerçekten çok kötü bir şey. Lütfen çok dikkat edin. Lütfen herkes dikkat etsin, evinden çıkmasın" dediği ortaya çıktı.

Çerkezköy'de yaşayan lokanta sahibi Engin Dağ, bir süre önce koronavirüse yakalandı.  Özel bir hastanede tedaviye alınan Dağ, dün akşam hayatını kaybetti. Dağ, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, Çerkezköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dağ'ın hastanede tedavi gördüğü sırada, çektiği videosunu 15 Nisan günü sosyal medya hesabından paylaştığı otaya çıktı. Videoda, hastalığa karşı herkesi dikkatli olmaya çağıran Engin Dağ,  "Değerli dostlar, ben koronavirüs denen illete yakalandım. O kadar kendimi kollamama rağmen gözle görülmeyen, elle tutulmayan lanet bir şey. Hiç bu işin şakası yoktur. Lütfen herkes dikkat etsin, evinden çıkmasın. Çekilecek gibi değil. Gerçekten çok kötü bir şey. Ben o kadar kolladığım halde, yakalandım buna. Ama lütfen çok dikkat edin. Çok kötü bir şey" diyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazenin mezarlığa getirilmesi

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

-Dağ'ın sosyal medya üzerinden verdiği mesaj

-Cenazede ağlayanlar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

================================

Manisa'da kiraz hasadı başladı-Tekrar

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki 21 bin dekarlık alan üzerinde üretimi yapılan kirazın hasadına başlandı. Hasadın haziran ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Kuzey yarım kürenin ilk kirazının üretildiği Sancaklı bölgesinde, 'kırmızı altın' olarak bilinen 'Cristobalina' cinsi kirazda çiftçilerin hasat mesaisi başladı. Kalın kabuğu ve lezzeti ile Avrupa ülkelerine ihraç edilen ürün için saat 07.00'de tarlaya giden işçiler, saat 14.30'a kadar kiraz topluyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, çalışmaya ara vermeden devam ediyor. Toplanan kirazların bazıları, pazara giderken, bazıları İzmir Toptancı Hali başta olmak üzere İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere gönderiliyor. Kiraz hasadının haziran ayı ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde kiraz üreticiliği yapan, evli ve 2 çocuk annesi çiftçi Bilge Ünver (49), "Allah'a çok şükür. Bu sene kirazımız çok iyi. Verim ve rekolte fena görülmüyor. Allah bir afet vermezse. İnşallah hepsini değerlendirmeyi nasip eder. İlk hasada başladık. Hasadın tamamlanması haziran ayının 15'ini bulur" dedi.

Kiraz üreticilerinden evli ve 3 çocuk babası çiftçi Yusuf Ziya Özel (46) ise "Allah nasip ederse ilk kirazımızı toplamaya başladık. Rabbim fiyatına yardım etsin. Topladığımız malı satmak önemli. Pazar bulmak önemli. Bu sene rekoltemiz fena değil. Şu anda kirazın kilosu 50 TL civarında. Yakın zamanda normal fiyatına düşer. Gün gün kiraz toplaması artar. Fiyatlarda yerine oturur. Bugün bir kirazın kilosunun maliyeti bize 6- 7 TL'dir. Bu fiyatların aşağısına düştüğü zaman çiftçi zarar eder" dedi.

Kiraz toplayıcılardan evli ve 4 çocuk annesi Elif Kaya (49) da saat 07.00'de kiraz toplamaya başladıklarını ve saat 14.00'a kadar çalıştıklarını söyledi.

Tarım işçisi evli ve 3 çocuk annesi Meryem Özer (45) ise kirazların bu sene çok güzel olduğunu, geçim kaynaklarının tarım işçiliği olduğunu dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kiraz bahçesinden görüntü

Toplanan kirazlardan görüntü

Tarım işçilerinin kiraz toplamasından görüntü

Çiftçi Bilge Ünver ile Yusuf Ziya Özel röp.

Tarım işçileri Elif Kaya ve Meryem Özer röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: CEMİL SEVAL/MANİSA,

================================

Yasağın ardından Diyarbakır'da hareketlilik başladı

DİYARBAKIR'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 23-26 Nisan tarihlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulunan kentlerden Diyarbakır, güne hareketli başladı. 4 gün boyunca evlerinden çıkmayan kent sakinleri, sabah saatlerinde caddelere akın etti.

SOSYAL MESAFE DİKKATE ALINMADI

Merkez Sur ilçesindeki Gazi ve Melikahmet caddelerinde alışveriş yoğunluğunun yaşandığı gözlendi. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkate almadığı ve çok az sayıda kişinin maske taktığı gözlendi. Kentteki yoğunluğun yaşandığı bir başka nokta ise PTT önleri oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sağlanan 1000 liralık yardımı almak için yüzlerce kişi PTT'nin Yenişehir şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekiplerince, kuyrukta bekleyenlere sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları için sürekli uyarılar yapıldı.

Ekipler ayrıca, kentin birçok caddesini araçlarıyla gezerek, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anaslor ile vatandaşları kurallara uyması konusunda uyardı.

Edremit, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 01:26 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu 3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi         
20:08
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu         
20:00
UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı         
19:40
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı         
19:27
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak         
19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı         
19:14
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum         
19:07
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı         
19:04
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek         
18:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır         
18:39
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı         
18:32
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi         
18:18
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi         
17:40
Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi         
17:37
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı         
17:37
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti         
17:36
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası         
17:21
Posta güvercinlerinin yollarını düşük frekanslı ses dalgalarıyla bulduğu ortaya çıktı Posta güvercinlerinin yollarını düşük frekanslı ses dalgalarıyla bulduğu ortaya çıktı         
17:13
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı         
17:08
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu         
17:07
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi         
17:05
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı         
16:53
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor         
16:53
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu         
16:48
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim         
16:48
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı         
16:48
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?         
16:46
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi         
16:38
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu         
16:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2020 20:19:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]