DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Uyuşturucuyla yakalandı kendisini, 'Karım çocuğa içiriyor' diye savundu

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde poşet içinde bonzai bulunan ev sahibi kendini, "Karımın o, çocuğa içirip, yemeklere katıyoruzö diyerek savundu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saat 07.00'da, Edremit, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde önceden belirlenen 49 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

'Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek ve asayişe müessir olayları önlemek' amacıyla düzenlenen operasyona 28'i rütbeli 362 polis katıldı. Dedektör köpekler ile 3 dronun kullanıldığı operasyonda, 309 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

'Uyuşturucu ticareti yaptıkları ile '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' ettikleri saptana 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 3 ruhsatsız silah, 2 yivsiz av tüfeği, 133 fişek, 13,67 gram metamfetamin, 31,85 gram bonzai ve 1 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Operasyon yapılan evlerden birinde polis, yerde bir miktar bonzai olan poşet buldu. Polisin "Bu ne?" diye sorduğu ev sahibi, "Karımın o, çocuğa içiriyoruz, yemeklere katıyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Operasyon anından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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Herkesi uyardığı koronavirüsten öldü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde lokanta sahibi Engin Dağ (39), yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dağ'ın hastalığa yakalandıktan sonra çekip, sosyal medyadan paylaştığı videosunda, "Gerçekten çok kötü bir şey. Lütfen çok dikkat edin. Lütfen herkes dikkat etsin, evinden çıkmasın" dediği ortaya çıktı.

Çerkezköy'de yaşayan lokanta sahibi Engin Dağ, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Dağ, dün akşam hayatını kaybetti. Dağ, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, Çerkezköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dağ'ın hastanede tedavi gördüğü sırada, çektiği videosunu 15 Nisan günü sosyal medya hesabından paylaştığı otaya çıktı. Videoda, hastalığa karşı herkesi dikkatli olmaya çağıran Engin Dağ, "Değerli dostlar, ben koronavirüs denen illete yakalandım. O kadar kendimi kollamama rağmen gözle görülmeyen, elle tutulmayan lanet bir şey. Hiç bu işin şakası yoktur. Lütfen herkes dikkat etsin, evinden çıkmasın. Çekilecek gibi değil. Gerçekten çok kötü bir şey. Ben o kadar kolladığım halde, yakalandım buna. Ama lütfen çok dikkat edin. Çok kötü bir şey" diyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazenin mezarlığa getirilmesi

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

-Dağ'ın sosyal medya üzerinden verdiği mesaj

-Cenazede ağlayanlar

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Manisa'da kiraz hasadı başladı-Tekrar

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki 21 bin dekarlık alan üzerinde üretimi yapılan kirazın hasadına başlandı. Hasadın haziran ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Kuzey yarım kürenin ilk kirazının üretildiği Sancaklı bölgesinde, 'kırmızı altın' olarak bilinen 'Cristobalina' cinsi kirazda çiftçilerin hasat mesaisi başladı. Kalın kabuğu ve lezzeti ile Avrupa ülkelerine ihraç edilen ürün için saat 07.00'de tarlaya giden işçiler, saat 14.30'a kadar kiraz topluyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, çalışmaya ara vermeden devam ediyor. Toplanan kirazların bazıları, pazara giderken, bazıları İzmir Toptancı Hali başta olmak üzere İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere gönderiliyor. Kiraz hasadının haziran ayı ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde kiraz üreticiliği yapan, evli ve 2 çocuk annesi çiftçi Bilge Ünver (49), "Allah'a çok şükür. Bu sene kirazımız çok iyi. Verim ve rekolte fena görülmüyor. Allah bir afet vermezse. İnşallah hepsini değerlendirmeyi nasip eder. İlk hasada başladık. Hasadın tamamlanması haziran ayının 15'ini bulur" dedi.

Kiraz üreticilerinden evli ve 3 çocuk babası çiftçi Yusuf Ziya Özel (46) ise "Allah nasip ederse ilk kirazımızı toplamaya başladık. Rabbim fiyatına yardım etsin. Topladığımız malı satmak önemli. Pazar bulmak önemli. Bu sene rekoltemiz fena değil. Şu anda kirazın kilosu 50 TL civarında. Yakın zamanda normal fiyatına düşer. Gün gün kiraz toplaması artar. Fiyatlarda yerine oturur. Bugün bir kirazın kilosunun maliyeti bize 6- 7 TL'dir. Bu fiyatların aşağısına düştüğü zaman çiftçi zarar eder" dedi.

Kiraz toplayıcılardan evli ve 4 çocuk annesi Elif Kaya (49) da saat 07.00'de kiraz toplamaya başladıklarını ve saat 14.00'a kadar çalıştıklarını söyledi.

Tarım işçisi evli ve 3 çocuk annesi Meryem Özer (45) ise kirazların bu sene çok güzel olduğunu, geçim kaynaklarının tarım işçiliği olduğunu dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kiraz bahçesinden görüntü

Toplanan kirazlardan görüntü

Tarım işçilerinin kiraz toplamasından görüntü

Çiftçi Bilge Ünver ile Yusuf Ziya Özel röp.

Tarım işçileri Elif Kaya ve Meryem Özer röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: CEMİL SEVAL/MANİSA,

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Yasağın ardından Diyarbakır'da hareketlilik başladı

DİYARBAKIR'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı.

İçişleri Bakanlığı 'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 23-26 Nisan tarihlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulunan kentlerden Diyarbakır, güne hareketli başladı. 4 gün boyunca evlerinden çıkmayan kent sakinleri, sabah saatlerinde caddelere akın etti.

SOSYAL MESAFE DİKKATE ALINMADI

Merkez Sur ilçesindeki Gazi ve Melikahmet caddelerinde alışveriş yoğunluğunun yaşandığı gözlendi. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkate almadığı ve çok az sayıda kişinin maske taktığı gözlendi. Kentteki yoğunluğun yaşandığı bir başka nokta ise PTT önleri oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sağlanan 1000 liralık yardımı almak için yüzlerce kişi PTT'nin Yenişehir şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekiplerince, kuyrukta bekleyenlere sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları için sürekli uyarılar yapıldı.

Ekipler ayrıca, kentin birçok caddesini araçlarıyla gezerek, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anaslor ile vatandaşları kurallara uyması konusunda uyardı.