DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Toptancı halinde yoğun mesai

Antalya Toptancı Hali'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 3 günlük sokağa çıkma yasağında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kasalara doldurdukları ürünlerinin başında bekleyen bazı üreticilerin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı bazı üreticilerin ise kasalarının başında uyuyakaldığı görüldü.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihtiyacının karşılandığı merkezlerden biri olan Antalya Toptancı Hali, 3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Tedarik zincirinin aksamaması için verilen özel izin sayesinde çiftçiler gece seralarından topladıkları ürünlerini sabahın ilk saatlerinde toptancı haline getirdi. Domatesten bibere, patlıcandan kabağa, pırasadan salatalığa hatta mevsimin ilk ürünlerinden olan kavun, karpuzun dahi kasalarla getirildiği halde bu ürünler Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına TIR'larla gönderiliyor.

GÜNDE 10 BİN KİŞİ GİRİP ÇIKIYOR

Antalya Toptancı Hali Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, hem 1 Mayıs hem de 3 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen tüm tarım çalışanlarının işinin başında olduğunu söyledi. Çiftçiye verilen izinle tedarik zincirinin aksamaya uğramadığını anlatan Başkan Yılmaz, "Eğer yasak olsaydı bizim için çok kötü olurdu. Fiyatlar tavan yapar, kaos olurdu. Antalya haline günde 10 bin kişi girip çıkıyor. Buradan Türkiye'nin her yerine ürün gönderiliyor. Hız kesmeden işimizin başındayız" diye konuştu.

Komisyoncu Mehmet Can Yürek de sabaha karşı gelip ürünleri depoladıklarını sevkiyat için hazırlık yaptıklarını söyledi. Yürek, izin verilmeseydi büyük sorunlar yaşayacaklarını ancak şu anda fiyatlarında iş yükünün de normal olduğunu anlattı.

Üretici Seçkin Numan ise sabaha karşı 03.00'da serasından topladığı domatesleri hale getirdiğini ve satmak için beklediğini anlattı. Numan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ve sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen biz görevimizin başındayız. Üretim durmaması için böyle olması gerekiyordu" dedi.

ÜRÜNLERİN BAŞINDA UYUDULAR

Kasaların başında bekleyen üretici ve komisyoncuların bir kısmının sosyal mesafe ve koronavirüs tedbirlerine dikkat ettiği bazılarının ise sosyal mesafe ve maske önlemi almadan yan yana oturdukları dikkati çekti. Bazı üreticiler ise sabaha kadar serada çalışıp hasat yaptıkları için ürünlerinin başında uyuyakaldıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Halden detay görüntüler

Hal başkanı Hasan Ali yılmaz ile röp

Komisyoncu Mehmet Canyürek ile röp

Üretici Seçkin Numan ile röp

Ürünlerden detay görüntüler

Halin yoğunluğundan detay görüntüler

HABER: Alparslan ÇINAR -KAMERA: Emrah GÜL/ ANTALYA

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Eskişehir'in 'Taksim Meydanı' bu yıl sessizliğe büründü

ESKİŞEHİR'de İstanbul Taksim'de meydana gelen olayları konu alan 'Ayhan Hanım' adlı film çekimi için plato olarak yapılan Taksim Meydanı'nın benzerinde bu yıllara kadar çelenk konularak 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlanıyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında etkinliklerin iptal olması ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle Eskişehir'deki Taksim Meydanı bu yıl sessizliği büründü.

Yönetmen Levent Semerci'nin, 12 Eylül 1980 darbesine giden süreci anlattığı 'Ayhan Hanım' adlı filmin çekimlerinin bir bölümü Eskişehir'de yapıldı. Film için, daha önce merkeze bağlı köy olan ve büyükşehir yasasıyla mahalle statüsüne kavuşan Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki Tepebaşı Belediyesi'ne ait arazi üzerine İstanbul Taksim Meydanı'nın bire bir kopyası olan plato oluşturuldu. Meydanın etrafındaki duvarlara da çeşitli sloganlar yazıldı. 'Ayhan Hanım' filminin bir bölümü 2011 yılında Eskişehir'deki bu platoda çekildi.

Geçtiğimiz yıla kadar 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, Eskişehir Taksim Meydanı'nda çelenk bırakılarak kutlanıyordu. Ancak yıl koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydan sessizliğe büründü. Tepebaşı Belediyesi'nin 'Taksim Park' adını verdiği alanda, film çekildiği dönemden kalan 2 adet polis panzerinin yanı sıra sokaklardaki telefon kulübeleri yer alıyor. Tepebaşı Belediye Başkanlığı'nın plato alanı kent turizmine kazandırmak için proje çalışması yürüttüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taksim Meydanı anıt ve çevresi

-Meydandan detaylar

-Polis panzeri detay

-Meydandan genel görüntüler

-Engin Özmen anons

-Atatürk anıtı detaylar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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Karantina süresi dolan 270 işçi, 'Mehter Marşı'yla gönderildi

Burdur'da karantinada bulunan, Kuveyt'ten gelen 273 işçiden karantina süreleri dolan 270'i, Mehter Marşı eşliğinde evlerine gönderildi. Testleri pozitif çıkan 3 kişinin tedavisi Burdur Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Kuveyt'ten getirilerek, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli öğrenci yurtlarına yerleştirilen 273 işçiden 270'i, karantina sürelerinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi. Yurtta 14 gün süreyle gözlem altında kalan vatandaşlar davul zurna eşliğinde Mehter Marşı ve 'Ölürüm Türkiyem' şarkıları ile otobüslere bindirilerek evlerine gönderildi. Vatandaşlar karantina süresince kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Test sonucu pozitif çıkan 3 kişinin tedavisi ise Burdur Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yurt genel görünüş

Vatandaşlarla röp.

Vatandaşların yurttan çıkışı

Otobüslere binişleri

Otobüsün gidişi

Davul zurna ekibi

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Kürek helvaya yoğun ilgi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kazanda kürekle karıştırılarak yapılan helva, Ramazanda yoğun ilgi görüyor.

Kürek helvanın yapımına, su, limon ve şekerin kazanda kaynatılmasıyla başlanıyor. Daha sonra çöven bitkisi kökünden elde edilen su karıştırılıyor. Ardından kazanın içine tahin katılarak, tahta kürekle karıştırılıyor. Ortaya çıkan helva, daha sonra kaplara dökülüyor. Kakaolu helva elde etmek içinse kürekle karma işi sırasında kazana kakao ekleniyor.

Hasan Ayhopa'ya ait tesiste helvanın yapılışını inceleyen Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Hasan ustamız bizlere ecdattan kalma, el emeği çok fazla olan helvayı yaparak hemşehrilerimize ulaştırmamıza vesile oluyor. Aynı zamanda kendisi Sandıklımıza değer katan, imajını yükselten, hem yol üstü, hem de şehir merkezindeki dükkanıyla bizlere güven veren bir iş adamımız" dedi.

İşletme sahibi Hasan Ayhopa ise kürek helvasına Ramazan ayında yoğun ilgi olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kürekle kazan içersinde helvanın yuğruluşundan görüntü

Hazırlanan helvanın kaplara konuşu

RÖP: Mustafa Çöl (Belediye Başkanı )

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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Antalya caddeleri sokak hayvanlarına kaldı

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya caddeleri ve tarihi mekanlar, sokak hayvanlarına kaldı.

Kentteki sokağa çıkma kısıtlamasındaki durumu havadan görüntüleyen Demirören Haber Ajansı dronu (insansız hava aracı) kargaların saldırısına uğradı. Karganın drone saldırı anı ise kameramanlar tarafından anbean görüntülendi.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 1-3 Mayıs günlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya'da cadde ve sokaklar boşaldı. Görevli araçlarının dışında caddelerde araç trafiği yaşanmadı. Ana caddeler ve tarihi mekanlar, sokak hayvanlarına kaldı. Kedi ve köpekler kentin işlek caddelerinde güneşlenmeyi seçti. İnsanların evlerine kapanmasının ardından sokakları mesken tutan sokak hayvanları, caddelerde gezip kaldırıp üzerlerinde şekerleme yaptı. Bir kedi ailesi Yat Limanı girişinde dinlenmeyi seçerken, bir sokak kedisi de Cumhuriyet Caddesi üzerinde etrafı izledi.

Marketler ve bakkallar 09.00 ile 14.00 arasında hizmete devam etti. Sosyal mesafe kuralına uyan Antalyalılar, fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturmadı. Kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi ve tarihi Kaleiçi, yasak nedeniyle bom boş kaldı. Polis meydanda ve kentin işlek caddelerinde devriye görevi yaptı. İzinsiz sokağa çıkanlar üzerine uygulama yapan polis, araçları durdurarak izin belgesi sordu.

Kentteki sokağa çıkma kısıtlamasındaki durumu havadan görüntüleyen Demirören Haber Ajansı dronu (insansız hava aracı) kargaların saldırısına uğradı. Kent merkezini havadan görüntülemek için uçurulan hava aracının uçuşunu bir karga defalarca engellemeye çalıştı. Karganın drone saldırı anı ise kameramanlar tarafından anbean görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güllük kavşağı drone görüntü

Polislerin yol üzerinde görüntüsü

Yoldan görüntü

Karganın drone saldırması

Anne kedi ve yavrularının güneşlenmesi

Köpek ve kedinin görüntüsü

Cumhuriyet meydanı drone görüntü

Önlem alan polis ekibinin meydanda görüntüsü

Antalya şehir merkezi drone görüntüler

HABER: İbrahim LALELİ -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,

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Oğlu dağa kaçırılan baba: Bak 13 kişi teslim oldu, sen de gel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, eylemin 242'nci gününde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle HDP il binası önüne gidemedi. Bir yıl önce ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un (16) HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını söyleyen Celil Begdaş, "Oğlum gel dayanamıyoruz artık. Bak 13 kişi geldi, teslim oldu, şimdi de sen gel teslim ol" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'BU KAPIDAN ÇIKTI, BİR DAHA GÖREMEDİM'

Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, 5 Mayıs 2019'da ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını söyleyerek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katılmıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle HDP önündeki eyleme gidemeyen Celil Begdaş, evinin kapısında oturup oğlunun yolunu gözledi. 'Bir yıl önce bu kapıdan çıktıktan sonra oğlumu bir daha göremedim' diyen Begdaş, şöyle konuştu:

"Oğlumun kaçırılışının bir yılı doluyor. Bu kapıdan saat 7.30'da çıktı, bir daha göremedim. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çadıra gidemedik bugün. Ben evimin kapısında çocuğumun yolunu gözlüyorum, belki çıkar gelir diye. Eylemimi burada devam ettiriyorum. Evlat acısı çok zordur. Bir sene oldu kimseye anlatamadık bu acıyı. Koronavirüs nedeniyle herkes gelemiyor çadıra, ama bayramdan sonra tekrar dolacak orası. Bütün aileler çocuklarını bekliyor. Evladımız gelene kadar oradan ayrılmayacağız. ya benim ölümüm, ya da benim oğlum. Oğluma sesleniyorum, oğlum gel dayanamıyoruz artık. Bak 13 kişi geldi, teslim oldu, şimdi de sen gel teslim ol. Ceza vermiyorlar. Ben perişan durumdayım, gel artık."