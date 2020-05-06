DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Van'da karantinaya alınan 4 mahallede sağlık taraması sürüyor

VAN'ın İpekyolu ilçesi'ne bağlı Ortanca Mahallesi'nde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hem vakanın çıktığı Ortanca Mahallesi, hem de Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahallelere giriş çıkışlara izin vermezken, sağlık ekiplerinin mahallelerdeki sağlık taraması devam ediyor.

Merkez İpekyolu İlçesi'nin Ortanca Mahallesi'nde iki ayrı aileden 6 kişinin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bunu üzerine mahallede kapsamlı bir tarama yapılırken, bu mahallede kurulan taziyeye katılan ve testleri pozitif çıkan kişilerle temas kuran kişilerin yaşadığı Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleri de İpekyolu İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Ortanca Mahallesi'nde yasağa rağmen taziye kurulmasına izin veren vatandaşlar ile Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma kapsamında Muhtar Yönten, İpekyolu Kaymakamlığı tarafından ihmali olduğu gerekçesiyle görevden alındı.

4 mahallenin karantinaya alınmasının ardından jandarma ekipleri mahalle girişlerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Mahallelere giriş çıkış olmazken, sağlık ekiplerinin de bu mahallelerde sağlık taraması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karantinaya alınan mahalleden detaylar

-Mahallede bulunan evlerden detaylar

-Jandarma ekiplerinin aldığı önlemler

-Mahalleye giriş çıkışların kapatılması

-Sağlık ekiplerinin mahalleye gelişi

-Muhabir Anonsu

-Mahalleden detaylar

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,-

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Entübe hasta plazma tedavisiyle hayata tutundu

MERSİN'de, koronavirüse yakalanan ve 45 gündür entübe tedavisi gören 2 çocuk babası Ahmet Yerdan (49), plazma tedavisiyle yeniden hayata tutunarak cerrahi yoğun bakımdan normal servise alındı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde işçi olarak çalışan Ahmet Yerdan (49), rahatsızlanınca durumundan şüphe ederek kontrollerini yaptırdı. Yapılan kontrollerde koronavirüs kaptığı belirlenen Yerdan, çalıştığı hastanede 8 gün tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Yerdan, buradan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'ne alınan Yerdan'a, 8 gün entübe altına takip edildikten sonra 3 seans plazma tedavisi uygulandı. Yapılan tedaviye olumlu cevap vererek her geçen gün iyileşen Yerdan'ın yeniden yapılan tetkiklerinde pozitif olan durumu, negatife dönüşünce durumunda iyileşme fark ettiğini gören doktorlar, normal servise aldı. Normal servise sağlık çalışanlarının alkışları arasında alınan Yerdan, duygu dolu anlar yaşarken, sağlığına kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

21 GÜN YOĞUN BAKIM

Yerdan, "Ben hastanede çalışırken kendimden şüphe edince tomografi çektirerek bu işe başladık. Sağ olsun orada, başhekimimiz, idareciler, başhemşire, hasta bakıcılarımız bütün arkadaşlarımız çok ilgilendiler ama oranın imkanları Şehir Hastanesi'ne göre kısıtlı. Bunun üzerine beni Şehir Hastanesi'ne getirdiler. Toplamda 21 gün süre yoğun bakımda kaldım, sonrasında servise alındım. Başta İl Sağlık Müdürümüz Sinan Bahçaçı'ya, Başhekim Bahar Aydınlı'ya cerrahi yoğun bakımdaki doktorlarıma, aile bireylerime çok teşekkür ederim" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Yerdan, bir sağlık çalışanı olarak tedavi süresinde kullandığı ilaçların maliyetini hesapladığını ifade ederek, "Özellikle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederim. İlk günkü haplara bakmıştım. Değişik haplar, çok zengin insan olsaydım belki o haplar bana gelirdi diye düşünüyorum ama ben bir işçiyim. Eğer bir işçiye bile devlet bu hapları anında getirebiliyorsa bu da bu devletin büyüklüğüdür. Tabi ki en büyük teşekkürüm sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a. Şimdi doktorum yanımda. Eskiden doktoru nerede görecektik. Başhemşire, hemşireler, hasta bakıcılarımız her gün gelip ilgileniyor. Bunlar gerçekten büyük hizmetler. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. 2'nci testim de negatife döndü. İnşallah bugünleri atlatıp evime gideceğim" diye konuştu.

TABURCU OLACAK

Şehir Hastanesi Yoğum Bakım Uzmanı Uzm. Dr. Aydın Karahan, Yerdan'ın hastalığın ortaya çıkmasının ardından ilk olarak Tarsus Devlet Hastanesi'nde 8 gün tedavi altına alındığını daha sonra ise sevkinin gerçekleştirildiği kaydederek, "Biz de toplamda 17 gün entübe kaldı. 3 seans plazma tedavisi uygulandık. Ahmet Yerdan, son bir hafta içinde gücünü topladı. Bunun üzerine kendi yatağına servise aldık. Bugün Ahmet Yerdan'ın 2'nci testi de negatife döndü. Bizim plazma tedavisi yaptığımız 2'nci hastaydı. Plazma tedavisinden de yanıt aldık. Daha önce 5 testi pozitifti. Birkaç gün serviste tutuktan sonra taburcu edeceğiz" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehir Hastanesinden genel ve detay

-Ahmet Yerdan servisten çıkarken

-Ahmet Yerdan'ı alkışlayan sağlıkçılar

-Yerdan teşekkür ederken

-Uzm. Dr. Aydın Karahan konuşurken

-Ahmet Yerdan konuşurken

(BOYUT: 564 MB) (SÜRE: 5 DK)

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: MERSİN,

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Sandıklı'da berberler açılışa hazırlanıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı olan berberler açılış için hazırlıklara başladı.

Koronavirüs tekbirleri kapsamında yaklaşık 1,5 ay önce Sandıklı'da berber ve kuaförler kapatıldı. Geçen gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka sesleniş konuşmasında 11 Mayıs Pazartesi günü berber ve kuaförlerin açılacağı müjdesi vermesiyle ilçedeki berberler açılış için hazırlıklara başladı. Berberler açılış kapsamında iş yerlerinin boya, badana, tadilat ve dezenfekte işlemlerini yapıyor. İlçedeki berberler açılış sonrası belirlenen koronavirüs önlemleri kapsamında randevulu ve sosyal mesafeyi dikkate alarak dikkatli bir çalışma planlıyor.

Açılış hazırlıklarını sürdüren berberlerden Uğur Kuzpınar, "45 gündür kapalı olan iş yerimizi nasip olursa ayın 11'inde açacağız. Şu anda boyasını, temizliğini, dezenfektesini yapıyoruz. Eskisi gibi de olmasa tedbirlere uyarak çalışmaya devam edeceğiz. Devletimizin önerdiği şekilde çalışacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Berber dükkanı önünden hazırlık çalışmalarından görüntü

Berber dükkanı içersinde boya ve badana yapılırken görüntü

Berber Uğur Kuzpınar iş yeri içersinde hazırlık çalışmalarından görüntü

RÖP: Uğur Kuzpınar (Berber)

Berber dükkanı içerinde boya çalışmalarından görüntü

157 MB/// 01.25"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar)

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Kısıtlama nedeniyle dönemeyen adam, eşi ve çocuklarına kavuşacak

ADIYAMAN'dan çalışmak için gittiği Ankara'da koronavirüs salgını başlayınca alınan şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle dönemeyen Mehmet Kurtar, girişimlerin ardından memleketine dönecek. Eşinin eve dönmesini bekleyen Ayten Kurtar, "Eşime kavuşacağım için çok mutluyum" dedi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar beldesinde elektrikçilik yapan Mehmet Kurtar, bir süre önce çalışmak için Ankara'ya gitti. Ancak koronavirüs salgını ortaya çıkınca Kurtar iş bulamadı, şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle Adıyaman'a da dönemedi. Bir süre sonra parası biten 2 çocuk babası Mehmet Kurtar, parkta yaşamaya başladı. Durumu öğrenen Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve milletvekilleri, ulaştıkları Kurtar'ı otele yerleştirdi ve geri dönmesi için çalışma başlattı.

Mehmet Kurtar'ın yapılan girişimlerin ardından yarın veya cuma günü Kahta'ya döneceği bildirildi.

'MUTLUYUM HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Telefon kullanmayan eşine ulaşıldığı ve geri dönmesine yardımcı olunduğu için yetkililere teşekkür eden Ayten Kurtar, "Eşim çalışmaya gitti, ama salgın nedeniyle Ankara'da mahsur kaldı. Eşimin yeniden aramıza dönmesi için yardım eden valimize ve diğer yetkililere çok teşekkür ediyorum. Eşim sürekli şehir dışına çalışmaya gidiyordu. 2 kızım var ve şimdi geri dönmesini bekliyoruz" dedi.

Aileye gıda yardımında bulunan ve bundan sonraki süreçte de ilgileneceklerini belirten Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, "Mehmet Kurtar hemşehrimizin Ankara'da kaldığını sonradan öğrendik. Valimizin konuya el attığını, ilgilendiğini ve kendisine yardımcı olduğunu duyduk, çok memnun olduk. Bizim haberimiz olsa biz de gerekeni yapardık. Ailemize bundan sonraki süreçte her türlü desteği sağlayacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Akıncılar Beldesi

Kurtar ilesinin evi

Ayten Kurtar ile röp.

Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya ile röp.

Mehmet Kurtar'ın çocukları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sercan SAKAR-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 420 MB

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Koronavirüs, sarımsak fiyatını artırdı

KORONAVİRÜS salgını sürecinde, bağışıklık sistemini güçlendiği ifade edilen sarımsağın fiyatı önemli oranda arttı. Sadece Nisan ayında yüzde 46,18 oranında artış yaşandı. Kayseri Yaş Meyve ve Sebze Hal Müdürü Osman Demirel, "Sarımsağın fiyatının yüksek olmasının nedeni mevsim ve koronavirüstür" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı verilerini açıkladı. Nisan ayında en yüksek fiyat artışına sahip olan ürün yüzde 46,18 ile sarımsak oldu. Şifa kaynağı olarak da tüketilen sarımsak, Kayseri Kocasinan ilçesi Tanpınar mahallesinde bulun Yaş Meyve ve Sebze Halinde yerli yaş sarımsak, ithal temizlenmiş yaş sarımsak ve ithal kuru sarımsak olmak üzere 3 farklı şekilde satılıyor. Sebze ve meyve fiyatlarında iklim koşullarının belirleyici olduğunu söyleyen Kayseri Yaş Meyve ve Sebze Hal Müdürü Osman Demirel, "Sarımsağın fiyatının yüksek olmasının nedeni mevsim ve koronavirüstür. Virüs nedeniyle ithalat ve ihracat çok etkilendi. Sarımsağın büyük bir bölümü Çin bölgesinden geliyor. Çin'den ürün gelmeyince ister istemez sarımsak fiyatlarında da artış oldu. Yerli üretime geçildiğinde fiyatlar da kendiliğinden düşecektir. 6 Mayıs itibarıyla Kayseri'de sarımsağın hal çıkış fiyatı yerli yaş sarımsak 12-17 TL arası, Mısır'dan Mersin'e gelen ithal temizlenmiş yaş sarımsak 35-37 TL, Çin'den gelen ithal kuru sarımsak ise 47-50 TL arasında" diye konuştu.

Meyve sebze halinde 32 yıldır işletmecilik yapan Enver Şahin ise, "Bize sarımsak Mısır'dan geliyor, Mersin'den temin ediyoruz. İthal temizlenmiş sarımsağın bize geliş fiyatı 27-28 TL civarında, bizde pazarcıya 30-32 TL arasında satıyoruz. Yerli sarımsağın piyasada yer almasıyla fiyatlar düşecektir. Meyve sebzenin durumu yüzde 90 iklime bağlıdır. Yerli ile ithal sarımsak arasında çok fark yok" ifadelerini kullandı.