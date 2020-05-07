DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Muğla'da 4 kilometrelik araç kuyruğu

MUĞLA genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle kente giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürüyor. Araçlardaki sürücü ve yolcuların, ateşleri ölçülürken, kontrol sırasında, yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "İlimize gelen ikinci konut sahibi olan hemşerilerimizin ihtiyaçları olmadığı zamanlarda dışarıya çıkmamalarını rica ediyorum" dedi.

Koronavirüse karşı önlem amacıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan, kente giriş- çıkış kısıtlaması 7 şehirde kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla kısıtlamanın kaldırıldığı iller arasında yer alan Muğla'ya giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürüyor. Muğla- Aydın Karayolu'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 37'nin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi. Kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 65 yaş ve üzerindekilerin seyahat izin belgeleri kontrol edildi.

'FELAKETİ EN AZ ZARARLA KAPATALIM VE SAĞLIKLI GÜNLERDE KUCAKLAŞALIM'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise çalışmalarla ilgili, "Misafirlerimizi steril bir ortamda kucağımızı açmış bir şekilde bekliyoruz. Yazın misafir kabul eden bir ev sahibi gibiyiz. Her şeyimizi ona göre hazırlıyoruz. Hem kendi sağlığınızı hem de burada yaşayanların sağlığı için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar yaz ayını kendi illerimizde geçirmeye çalışalım. Turizme de ihtiyacımız var. Muğla'ya geldik, her şey bitti, her türlü teması yaparım, eskisi gibi küçük masalarda dört kişi oturup, ağız ağza sohbet edilemeyeceğini bilmemizde yarar var. İlimize gelen ikinci konut sahibi olan hemşerilerimizin ihtiyaçları olmadığı zamanlarda dışarıya çıkmamalarını rica ediyorum. Felaketi en az zararla kapatalım ve sağlıklı günlerde kucaklaşalım" dedi.