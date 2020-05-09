DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağından muaf Antalya'da, trafik hafta içini aratmadı

SOKAĞA çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Antalya'da, şehir trafiği hafta içini aratmadı. Kentin yoğun olarak kullanılan 100. Yıl Bulvarı, Antalyaspor Kavşağı ve Gazi Bulvarı'nda araç trafiği göze çarptı. Araç ve insan girişi yasağının devam ettiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise atlı polisler ve belediye çalışanları dışında bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turizmin başkenti Antalya'da, geçen haftalarda bomboş olan ana arterlerde araç trafiği dikkati çekti. Kentin yoğun olarak kullanılan cadde ve bulvarı araçlarla doldu. 100. Yıl, Antalyaspor Kavşağı ve Gazi Bulvarı'ndaki yoğunluk Demirören Haber Ajansı tarafından dron (insansız hava aracı) ile görüntülendi. Konyaaltı Sahili'ne giriş yasağı ise devam etti.

ATLI POLİS TİMLERİNE VATANDAŞ İLGİSİ

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı yaya ve atlı polis devriyeleri sahil şeridinde nöbet tuttu. Haftanın 7 günü sahil bandında göreve çıkan atlı polis yasaklı bölge dışında olan vatandaşlarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Polis güvenlik şeritlerinin dışında durarak atlı polisle hatıra fotoğrafı çektirmek istediklerini belirten kadınlar, yaptıkları selfieleri sosyal medyadan paylaştı. Büyükşehir Belediyesi çalışanı bir kişi de atlı polislerin önüne oturarak selfie çekti.

YUVASINI KORUMAK İSTEYEN KARGA DRONE SALDIRDI

Gazi Bulvarı üzerinde yaşanan trafik yoğunluğunu görüntülemek için havalanan Demirören Haber Ajansı dronu, kargaların saldırısına uğradı. Çevredeki ağaçlarda yuvalanan kargalar, yavrularını korumak için tehdit olarak düşündükleri insansız hava aracının üzerine pike yaparak saldırdı. Yırtıcı kuş sandıkları dronu korkutmaya çalışan kargalar, aracın çevresinde hızla döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Konyaaltı Sahili'nde görev yapan atlı polislerden detaylar-

Atlı polislerin ve sahil drone görüntüleri

Vatandaşların polislerle selfie çekme görüntüsü

Yüzüncü Yıl ve Gazi Bulvarı'ndaki araç yoğunluğunun drone görüntüleri

Karganın Drone'a saldırma görüntüleri

HABER: İbrahim LALELİ -KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Temassız ihracat yapan sürücülerinin TIR'larda iftar hazırlığı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle ihracatı temassız yapan Türk şoförler, TIR'larında oluşturdukları bölümde iftar yemeğini hazırlıyor.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 Mart 2020'den itibaren Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı ile Irak yönetimindeki İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimleri temassız yapılıyor. Temassız ihracat yapan sürücüler, kendilerine ayrılan TIR Parkı'nda sıra beklerken, iftar vakti yaklaşınca yemek hazırlığına başlıyor. Ailelerinden uzak geçirdikleri ramazan ayında sürücüler, TIR'larındaki bölmelerde hazırladıkları çeşitli yemeklerle iftar yapıyor.

Evinden uzakta iftar yapmanın burukluğunu yaşadığını anlatan sürücü Hasip Sarıboğa, "Biz ailemizi özlüyoruz. Onlardan uzağız. Şu anda iftar yemeğimizi hazırlıyoruz. Biz de evde olmak istiyorduk. Beraber ailemizle iftarımızı açmak istiyorduk" diye konuştu.