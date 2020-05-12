DHA YURT BÜLTENİ-7 - Son Dakika

65 yaş üstü çift, halk otobüsünden indirildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üzeri bir çift, bindikleri özel halk otobüsünden, sürücü tarafından indirildi.

Koronovirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üzeri bir çift, halk otobüsüne bindi. Sürücü fark ettiği çiftten, otobüsten inmesini istedi. Tepki gösteren çift, sürücünün ısrarları üzerne otobüsten inmek zorunda kaldı. O anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otobüs içerisinde yaşlı karı koca ve şoför arasında yaşanan tartışma

-Yaşlı karı kocanın otobüsten inmesi

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Cezaevinden izinle çıkıp hırsızlık yaptılar

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde hırsızlık suçundan hükümlü bulundukları cezaevinden izinli çıkıp, yine hırsızlık yapan Yusuf A. (25) ve Ali B. (28), çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.

Yumrutaş Mahallesi'nde oturan çiftçi Nuri A.'nın (44) evinin deposundan, maddi değeri yaklaşık 10 bin lira olan sera demiri, ilaçlama pompası ve soba çalındı. Nuri A.'nın ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olayında kullandığı tespit edilen kamyonet, düzenlenen operasyonla önü kesilerek durduruldu. Şüpheliler Yusuf A. ve Ali B. gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık suçundan hükümlü bulundukları cezaevinden iki gün önce izinli çıktıkları belirlendi.

Araçta bulunan çalıntı eşyalar sahibine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Jandarma ekiplerinin şüpheli aracı takip etmesi

Şüphelilerin yakalanması

Şüphelilerin karakola götürülmesi

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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GİZEMLİ YANGINDAN SONRA GENÇ KIZ PSİKOLOJİK TEDAVİYE ALINDI

Evdeki gizemli yangınları yorumlayan pedagog: Yangın çıkarma hastalığı var (2)

Konya'da Hatice Aslan ile kızı Duha Aslantaş'ın yaşadığı evde kendiliğinden çıktığı öne sürülen yangınlarla ilgili, genç kız eşyaları tutuşturabileceği şüphesiyle psikolojik tedaviye alındı. Aileyi tekrar ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, Duha Aslantaş'ı, Beyhekim Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği'ne götürdü. Genç kız bir süreliğine müşahedeye alındı.

Kızının hastanede tedaviye alındığını öğrenen anne Hatice Aslan ise, kızının psikolojik bir sorunun olmadığını tek başına hastanede daha da durumunun kötü olabileceğini belirterek kendisinin de refakatçi olarak kalmak istediğini dile getirdi.

Yaşananları anlatan Hatice Aslan, şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden dün tekrar geldiler. Yangını kızımın çıkarabileceğinden şüphelenip kızımı doktora tedaviye götüreceklerini söylediler. Kızım, Beyhekim Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ben kızımı doktora götürüp muayene olduktan sonra getireceklerini sandım. Kızım orada tek başına yapamaz. Beni de yanına alsınlar. Hastaneye yatırıldıktan sonra sadece birkaç dakika telefonla görüştüm ve kızım, " Anne ben deli değilim. Benim sorunum yok. Anne beni buradan al" diye ağladı. Genç bir çocuk, böyle olunca psikolojisi daha da bozulacak. Çocuğumun sıkıntısı yok. O yakmıyor. Çocuğuma sıkıntı veriyorlar. Otururken üzerindeki kıyafetler bile tutuşuyor. Kızımın kimseye zararı yok kendi halinde, kitabını okur. Kızımın psikolojik sorunu yok. Kızım deli değil. Saldırgan değil."

"KIZIM ORADA KALMAK İSTEMİYOR"

Kızının tedaviye alınmasına dayanamadığını ifade eden Aslan, "Kızım orada kalmak istemiyor. Beni buradan çıkar diye, ağlıyor. Benim yüreğim parçalandı, sabaha kadar uyumadım ve ağladım. Eğer kızım orada kalacaksa da ben de yanında kalayım. En büyük destekçisi benim. Orada tek başına kalırsa çok bulanıma girer. Ben olursam o zaman rahat eder. Çünkü çocuğumun sorunu yok, iyice psikoloji bozulacak. Ne olur beni çocuğumun yanına götürün. Tedavinin ne kadar süreceği de belli değil. Bugün doktorla görüşeceklermiş."

Son 4 gün yangın çıkmadığını belirten Aslan, "Dün gece de yangın çıkmadı. Çocuğum burada iken son 4 gündür, yangın çıkmadı. Geçen karşı komşuya gitmiştik. Oradan eve geldik, otururken kızım yüz üstü yere düştü ve kucağından alev çıktı. Ceketi hırkası, tutuşmuş. Elinde çakmak falan yoktu" diye konuştu.