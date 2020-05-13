DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Firari Can Dündar'ın villasının 188 metrekarelik kısmı, hazine arazisinde çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil 'den sonra firari gazeteci Can Dündar'ın da villasının kaçak olduğu ortaya çıktı. 376 metrekarelik villanın 188 metrekarelik kısmının, hazine arazisi içinde kaldığı, bahçe duvarının 27 metrekarelik kısmının ise orman alanını işgal ettiği belirlendi.

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Can-Dilek Dündar çiftinin villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki deniz manzaralı villanın bahçe duvarının 27 metrelik kısmının, ormanlık alanı işgal ettiği tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde, şu açıklamaya yer verildi:

"Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanını işgal edilmiş. Orman arazisini duvarla çevirip villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."

Öte yandan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Can Dündar ile eşi Dilek Dündar'ın, ortak tapuya sahip olduğu villayla ilgili Almanya'nın Berlin şehri noteri Torsten Körster kanalıyla 18 Temmuz 2018'de vekaletname verilmiş, 3 kişiye satılması için Bodrum Tapu Müdürlüğü'ne başvurulmuştu. Ancak Tapu Müdürlüğü'nün, Dündar'ın firari olduğunun bilinmesi nedeniyle satışta hukuki sakınca olup, olmadığını öğrenmek için savcılığa resmi yazıyla başvurması üzerine satış gerçekleştirilememişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Villanın görüntüsü

-Villanın havadan görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),

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Işık ihlali yaptı, motosiklet sürücüsünü böyle sürükledi

ANTALYA'da ışık ihlali yapan Nuri U.D.'nin kullandığı kamyonet, motosikletle işine giden Aydın Kaya'ya (50) çarptı. 50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Aydın Kaya, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kamyonetin motosiklet sürücüsüne çarpması ve sürüklemesi, güvenlik kameralarınca anbean yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi'nde meydana geldi. Nuri U.D., kullandığı 07 MVZ 41 plakalı kamyonetle ışık ihlali yapınca Aydın Kaya yönetimindeki BFV 31 plakalı motosiklete çarptı. Hızı nedeniyle duramayan kamyonet, motosikleti yaklaşık 50 metre sürükledi. Çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Aydın Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Nuri U.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza anları ise kameralara yansıdı. Kaya'nın ışıkta beklemesi, ışığın yanması üzerine hareket etmesi, ışık ihlali yapan kamyonet sürücüsü Nuri U.D.'nin Kaya'ya çarpıp sürüklemesi güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ

Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ve yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta duran Gülseren Kaya, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Eşi Aydın Kaya'nın her zaman kurallara uyduğunu belirten Gülseren Kaya, "Buna kaza demek yanlış olur, resmen cinayet. Eşim gayet nizami bir şekilde ışıkta bekliyor. Yanınca da karşıya geçmek isterken kaza oluyor. Eşimi tam 50 metre sürükleyip, ölümüne neden olmuş. Yeniden gözaltına alınıp, tutuklu yargılanmasını istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerasında motosiklet sürücüsünün ışıkta beklemesi

Işık yanınca hareket etmesi

Diğer taraftan gelen sürücünün çarparak sürüklemesi

41 MB// 21 SN

Haber Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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167 polis, Doğubayazıt'ı didik didik aradı

AĞRI Emniyet Müdürlüğü, 'Güven04' uygulaması kapsamında Doğubayazıt İlçesi'nde 167 polisin katıldığı arama yaptı.

Şehir merkezi ve ilçelerde huzur, güven ortamının sağlanmasını amaçlayan Emniyet Müdürlüğü, 'Güven 04' uygulamasını bugün Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen uygulama bu 167 personel, metruk binaları didik didik aradı. Şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.

Uygulama sonunda ayrıca sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı iki kişiye toplam 784 Lira cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis ekiplerinin ara sokaklarda yürümesi

-Polislerin vatandaşları araması

-Polislerin araçları kontrolü

-Polis ekiplerinin kimlik kontrülo

-İlçedeki metruk binaların aranması

-İlçedeki denetimlerden genel ve detay

Haber: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

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İslahiye'de kömbe telaşı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sadece Ramazan ayında rağbet gören Ramazan Bayramı kömbesi yapımına başlandı.

Ramazan Bayramının olmazsa olmaz lezzeti kömbe yapımına başlandı. Ancak, insanlar bu bayramda ziyaretlerin az olması nedeniyle buruk olarak hazırlıklarını sürdürüyor. İlçede fırınlarda tepsi pişirilmesinin yasaklanmasıyla evde kömbe telaşı yaşanmaya başladı. Yıllardır bayramda ziyarete gelen misafirlere çayın yanında ikram edilen kömbenin en önemli özelliğinin uzun süre bayatlamaması olduğunu anlatan Mine Emek, "Bu nedenle her bayramda kömbe yapılır. 150 yıllık geleneğine sahip olan bayram kömbesi, her evde bulunur ve olmazsa olmazdır. Hatta geleneğe göre kömbe girmeyen eve bayram girmez derler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ailenin kömbe hazırlaması

Fırında kömbenin pişirilmesi

Mine Emek ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

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Nizip'te kameradan belirlenen oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 otomobilden gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 şüpheliyi tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin otomobilden hırsızlık yapması

Şüphelilerin çaldıkları malzemeler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

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Gaziantep'te sokağa çıkan çocuklar, parklara koştu

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş çocuklar, parklarda oynadı. Yasak olduğu için oyun araçlarının bulunduğu alanlara giremeyen çocuklar, bisiklet kullanıp, hava aldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara, bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verildi. Gaziantep'te dışarı çıkan çocuklar, park ve bahçelere gitti. Yasak olduğu için oyun araçlarının bulunduğu alanlara giremeyen çocuklar, bisiklet kullanıp, hava aldı. Sosyal mesafeye dikkat eden aileler, uzun süre sonra sokağa çıkan çocuklarının heyecanlı olduğunu söyledi. Bazı çocuklar, izin süresi bitene kadar dışarıda eğleneceklerini ve okulu da çok özlediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Parktaki çocuklar

Çocuklar röp

Aileler röp

Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 407 MB

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Gaziantep'te, çarşıda yoğunluk

GAZİANTEP'te, vatandaşlar çarşı ve meydanlarda yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep'te birçok vatandaş, mağazaların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Maskesiz girişlere izin verilmeyen caddelerde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Kentin birçok noktasında polisler vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve evde kalmalarına yönelik anonslar yaparak uyarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çarşıdaki kalabalık

Çarşı girişindeki kontroller

Vatandaş röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 107 MB

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Sokağa çıkma yasağını delip, kamyonetiyle trafiği karıştırdı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sokağa çıkması bile yasak olmasına rağmen kamyonetinin direksiyonuna geçen ve trafikte kural ihlali yaparak ilerleyen 84 yaşındaki Hasan Ç., polis tarafından yakalandı. Polislere hastaneye gitmek için dışarı çıktığını söyleyen Hasan Ç.'ye, para cezası uygulanarak ehliyetine el konuldu.

İçişleri Bakanlığı kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayından beri 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Alanya'da oturan Hasan Ç., yasağa aldırış etmeden 16 LP 949 plakalı kamyonetiyle trafiğe çıktı. Kestel Mahallesi üzerinden Alanya istikametine doğru şerit ihlali yaparak ilerleyen Hasan Ç., polisleri harekete geçirdi.

Trafikte kural ihlalleri yaparak diğer sürücülere zor anlar yaşatan Hasan Ç., köprü üzerinde uygulama noktasında polis tarafından durduruldu. Yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan Hasan Ç.'nin ehliyetine el konulurken, kamyoneti ise olay yerine çağrılan damadına teslim edildi.

Polislerin neden dışarı çıktığı sorusu üzerine Hasan Ç., "Hastaneye gitmek için" yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay sonrası genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Evde kumar oynarken yakalanan 24 kişiye 105 bin lira ceza

TOKAT'ın Zile ilçesinde bir evde kumar oynarken yakalanan 24 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ve kumar oynamaktan toplamda 105 bin lira para cezası kesildi. Bir kişi kaçmak isterken balkondan atlayarak yaralandı.

Zile ilçesinde polis ekipleri Dutlupınar Mahallesi Postane Sokak'ta C.D.'ye ait ikametinde kumar oynatıldığını tespit etti. Polis ekipleri dün gece saatlerinde eve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini görenlerden F.K. ikametin 2'nci katında bulunan balkondan atlamak isterken yarlandı. Yaralı F.K. Zile Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kumar oynadığı tespit edilen 24 kişi, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu kişilere sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplamda 105 bin lira para cezası uygulandı. Kumar oynatan ev sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.