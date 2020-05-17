DHA YURT BÜLTENİ-7 - Son Dakika

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50 metreden denize uçan TIR parçalandı, sürücü yaralı kurtulduANTALYA'nın Finike ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği biber yüklü TIR, 50 metrelik şarampolden denize uçarak parçalandı.

50 metreden denize uçan TIR parçalandı, sürücü yaralı kurtuldu ANTALYA'nın Finike ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği biber yüklü TIR, 50 metrelik şarampolden denize uçarak parçalandı. TIR'ın dorsesinde yüklü biberlerin denize saçıldığı kazayı sürücü hafif yaralı atlattı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında D-400 karayolunun Finike- Demre arasındaki Çağıllı mevkisinde meydana geldi. A.E.'nin kullandığı 31 ACP 545 plakalı TIR, sürücünün keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. 50 metrelik uçurumdan denize uçan TIR parçalanırken, kasasında yüklü sebze ve meyveler ise denize saçıldı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücü A.E.'nin kolunun kırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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