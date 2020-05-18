DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Kozluk'un Yeniçağlar köyü karantinaya alındı

BATMAN'In Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyü, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Yeniçağlar köyünde koronavirüs testi pozitif çıkan ve bu kişilerle temaslı olanlar nedeniyle köyün karantinaya alınmasını karar aldı. Giriş ve çıkışların kapatıldığı köyde jandarma tarafından önlemler alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların salgından korunması için köy merkezindeki evler arası ziyaretlerin de yasaklandığı kaydedildi.

BİLGİ İÇİN

===============

Annesinin cesedi başında 'Sen ölemezsin' diyerek gözyaşı döktü

ANTALYA'da Güzel Sanatlar Lisesi'nde rehber öğretmen Seval G. (46), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Yerde yatan annesini görünce sinir krizi geçiren Ekin H. (20), "Annem bütün hayallerimde sen vardın. Bütün planlarımı seninle yaptım. Sen ölemezsin" diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 322 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Güzel Sanatlar Lisesi'nde rehber öğretmen Seval G., oturdukları 9 katlı apartmanın 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Annesinin lavaboya gittiğini zanneden ve bir süre bekleyen Ekin H., daha sonra binanın dibinde yattığını fark edince hemen aşağı koştu. Annesinin yanına gelen Ekin H., "Annem bütün hayallerimde sen vardın. Bütün planlarımı seninle yaptım. Sen ölemezsin" diye gözyaşı döktü. Ekin H., yakınları tarafından sakinleştirildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Seval G.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Seval Gürsoy'un iki yıl önce eşinden ayrıldığı, bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Ambulans ve polis araçlarının görüntüsü

Ölen kadının ağlayan kızından görüntü

Cesedin olay yerinde görüntüsü

Bina dış plan görüntü

Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasından görüntü

Ölen kadının fotoğrafı

Detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

=====================

Bursa'da enginar hasadı başladı, tanesi 5 TL

BURSA'ya özgü Hasanağa enginarının hasadı başladı. Bu yıl yüksek rekolte beklenen enginarın tanesi 5 TL'den alıcı buluyor.

Bursa'da, coğrafi işaretli 'Hasanağa enginarı'nın hasadı başladı. Bahar aylarının yağmurlu gitmesi ve mayıs ayı itibariyle sıcaklıkların yükselmesiyle, dün hasadına başlanan üründe bu yıl rekoltede artış bekleniyor. 32 yıldır enginar hasadı yaptığını söyleyen Kazım Özcan, "Hasadımız 10 gün önce başladı. Yasak süreci bizi de etkiledi. Enginar taneyle satılır, şu anda tanesi 5 TL. Bu zamanlar enginarın en kaliteli olduğu zamanlardır. Süreç içerisinde enginar çoğaldıkça fiyatı düşecektir. Fakat şu aşamada tanesi 5 TL. Hasanağa enginarı olarak coğrafi işareti aldı. Yapısı da çok farklıdır. Pazarlama konusunda coğrafi etiketi üzerine koyup dünyaya pazarlayacağız. Ürünümüzün katma değeri artacak. Hasat çok güzel başladı fakat aşırı sıcaklar hasadı etkileyecek. Enginar karaciğere çok faydalıdır. İçindeki enzimler yabancı malzemelerin vücudumuzda bulunmamasını sağlıyor ve karaciğerimizi besliyor" dedi.