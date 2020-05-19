DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Edirne'de, 19 Mayıs coşkusuna sürücüler de katıldı

EDİRNE'de19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs salgını nedeniyel sosyal mesafe kurallarına göre kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada törene katılanların yanında, caddeden geçiş yapan araçların sürücüleri kontak kapatıp dışarı çıkarak Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulundu.

Atatürk'ün, Türk gençliğine emanet ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Edirne'de, düzenlenen törenle kutlandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törene Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve müdürlük görevlilerinin yanı sıra MHP İl Başkanı Zakir Tercan ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce de katıldı.

İl Müdürü Selim Ak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Bu sırada, tören alanının yanındaki caddeden geçen tüm araçların sürücüleri kontak kapatarak dışarı çıktı ve hazır ola geçti. Vatandaşlar, Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulundu.

'19 MAYIS SADECE BİR TARİHTEN İBARET DEĞİLDİR'

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Selim Ak, tören sonrası yayınladığı açıklamada, Atatürk'ün Samsun 'a çıkışıyla milletin büyük uyanışının gerçekleştiği, bağımsızlık ateşinin yakıldığı 19 Mayıs'ın 101'inci yılına ulaşmanın büyük mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Ak, "Kahraman milletimiz; özünden aldığı güçle kendi küllerinden dirilip varlık ve bekasını daimi kılmasını bilmiştir. Bu topraklarda bin yıl yaşamış olan milletimiz, İstiklal mücadelesi ile bir kere daha vatanında koparılamayacağını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Büyük önder Atatürk; 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyerek bu gerçeği tüm dünyaya ilan etmiştir. 19 Mayıs sadece bir tarihten ibaret değildir. Fakr-u zaruret içindeki bir milletin, vatanı söz konusu olduğunda neler yapacağının, neleri göze alacağının başlangıç tarihidir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tören alanından genel detay

Törene katılanlardan detay

Anıta çelenk konulması

Saygı duruşu ve İstiklal marşı

Araç sürücülerinin kontak kapatıp hazır ola geçmesi

Vatandaşlardan detay

Tören alanından detay

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması

ANTALYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bir sitenin bahçesinde site sakinleri tarafından meşalelerle kutlandı. Kutlamada, sosylal mesafe kuralına uyuldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, dün gece Antalya 'da bir sitenin bahçesinde meşalelerle kutlandı. Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde bulunan sitenin sakinleri kutlama için etkinlik düzenlendi. 19 Mayıs'ın Kadir Gecesi 'ne denk gelmesi nedeniyle bir gün önce yapılan etkinlik için site bahçesi balonlarla ve bayraklarla süslendi.

Bahçede toplanan site sakinleri sosyal mesafe kuralına uyarak önce saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Marşlar çaldığı sırada site sakinleri ellerindeki meşaleleri yaktı. Bazı kişiler ise etkinliğe balkonlarından bayraklarıyla ve alkışlarıyla destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Süslemelerden detaylar

Etkinlikten görüntüler

Meşaleli kutlamadan görüntüler

Etkinlikten detaylar

Haber- Kamera: Seamih ERSÖZLER/ANTALYA,

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STS Bodrum'un temsili seyri beğeni topladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı için temsili seyir yapan STS Bodrum Okul Gemisi, gerçekleştirdiği ışık gösterisiyle görsel şölen yaşattı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün Samsun'a ayak basarak Milli Mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919'un 101'inci yılını kutlama etkinlikleri kapsamında, Bodrum'da adeta görsel şölen yaşandı. Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılında, Halikarnas İskelesi'nden Bodrum Liman'a temsili seyir yaptı. Marşlar ve kahramanlık türküleriyle seyrine başlayan tekne, Kumbahçe açıklarında düzenlediği ışık gösterisiyle Bodrum'a 19 Mayıs coşkusunu yaşattı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Belediye birim müdürlerinin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı sembolik yolculuk, sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Yüzlerce vatandaş, evlerinin balkonlarına ve bahçelerine çıkarak hep bir ağızdan tekneden yükselen marşlara eşlik etti. 36 metrelik yelkenlinin, dev Atatürk bayrağı ile Bodrum açıklarında süzülüşü, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

19 Mayıs'ın arifesinde Bodrum Belediyesi'nin organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlik, Kumbahçe sahilinden geçen vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi. Cep telefonlarıyla o anları ölümsüzleştiren vatandaşların coşkusuna, Halikarnas İskelesi ve Bodrum Liman içinde bağlı teknelerden yükselen siren sesleri eşlik etti.

Bodrum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı kutlama etkinlikleri bu sabah, Belediye Meydanındaki Atatürk büstüne çelenk sunumuyla sürdü. Etkinlikler, akşam saatler 19.19'u gösterdiğinde ise, tüm Türkiye ile eşzamanlı olarak Şehir Stadyumu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Temsili seyirden görüntü

Işık gösterisinden görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),

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Lüleburgaz'da 19 Mayıs'a havai fişekli kutlama

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla coşku ile kutlandı ve 'Bağımsızlık Ateşi' adı verilen dev bir meşale yakıldı, havi fişek gösterisi yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve daha önceki yıllarda binlerce vatandaşın katılımı ile yakılan 'Bağımsızlık Ateşi' verilen dev meşale, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece Belediye Başkanı Murat Gerenli , Başkan Yardımcıları ve Belediye müdürlerinin katılımı ile az sayıda kişi tarafından yakılarak kutlandı. Lüleburgaz Eski Sanayi Sitesi önünde gece saat Belediye Başkanı Murat Gerenli ile belediye çalışanları, ellerinde meşaleler ile Lüleburgaz'ın en yüksek tepesi konumundaki Edirne Bayırı mevkiinde, 'Bağımsızlık Ateşi' adı verilen dev meşaleyi yakmak için kortej eşliğinde yola çıktıl.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ALKIŞLADI, AMBULANSLAR İSE SİRENLER İLE DESTEK VERDİ

Polis korteji eşliğinde ve çeşitli marşların çaldığı ses sistemi yüklü bir kamyonettin arkasından, ellerinde meşaleler ile yürüyenler, özel bir hastanenin önünden geçtikleri sırada hastaneye ait ambulanslar ve sağlık personelleri yol kenarına geldiler. Kortej önlerinden geçtiği sırada ise hastaneye ait ambulanslar sirenler çalarak destek verirken, hastane personelleri ise alkış tutarak korteje destek verdiler.

Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından ateş yakılmadan önce konuşan üleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Toplum sağlığı açısından son derece önemli olan fiziksel mesafe ve maske takma gibi kısıtlamaları uyguluyoruz. Bir taraftan bunları uygularken diğer taraftan birlik ve beraberliğimizi sağlayan bizi biz yapan, birbirimize ve vatanımıza sımsıkı sarılmamızı sağlayan ulusal bayramlarımızı coşku ile kutluyoruz. Bize bu günleri emanet eden başta ebedi komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi sevgi ve minnet ile anıyor, aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz. Lüleburgaz halkı olarak cumhuriyetimizin kuruluşunu sağlayan bu ulusal kurtuluş mücadelemizin başlangıcını kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyen atamızın izinden yürümeye, karanlığa inat aydınlanma için mücadele etmeye sonuna kadar devam ediyoruz. Bugünde yarında söz veriyoruz 19 Mayıslar coşku ile kutlanacak ve bağımsızlık ateşi Lüleburgaz'da sonsuza dek yanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERESİ YAPILDI

Gerenli'nin konuşmasının ardından ellerinde meşaleler bulunan kalabalık ve Başkan Gerenli, dev meşaleyi alkışlar eşliğinde yaktı.

Dev meşalenin alev almasının ardından alanda bulunan onlarca havai fişek gökyüzüne bırakıldı ve havai fişekler Lüleburgaz semalarında görsel bir şölen oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Meşaleli yürüyüş

-Sağlık personelinin yürüyüşe katılanlara desteği

-Başkan Gerenli'nin konuşması

-Ateşin yakılması

-Türk bayrağı ve ateş

-Havi fişek gösterileri

-Detaylar

Haber-Kamera: Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), -

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Çanakkale'de 19 Mayıs, sosyal mesafli kutlandı

ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak kutlandı.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlanan tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tören alanından genel görüntü.

-Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasından görüntü

-Saygı duruşundan bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasından genel detay görüntü

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Gaziantep'te, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni

GAZİANTEP'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, tören düzenlendi.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 'nda, kısıtlı katılımla tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve öğretmenler katıldı. İl Müdürü Özbay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulan tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saygı duruşu

İstiklal Marşı

- Anıta çelenk bırakılması

Katılımcılar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP

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Kayseri'de, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni

KAYSERİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, tören düzenlendi.

Kentte Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, CHP İl Başkanı Ümit Özer, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları katıldı. Törene maskeleri ile katılan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. İl Müdür Eskici, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra yaptığı konuşmada, "İstikbale, istiklale ve istikrara aşık milletin torunları olarak burada bulunmaktayız. 101 yıl önce istiklali için yapılan bağımsızlık mücadelesi aradan 101 yıl geçmesine rağmen aynı aşk, heyecan ve coşku ile devam ediyor. Her ne kadar koronavirüs nedeniyle bayramlarımızı yapmak için gençlerimiz dışarı çıkamasa da gençlerimizin evde kalıp hareketsiz kalmaması için onları gerek sportif gerekse de kültürel faaliyet yapmaları için devletimiz her türlü tedbiri almıştır. 101 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesinin yıl dönümünde milletimize güçlü olmanın, güçlü Türkiye olmanın amaçlarını anlatmak için çelengimiz sunmuş bulunmaktayız" dedi.