DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

'Lamba' tartışmasında öldürülen 2 kişi toprağa verildi

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde evlerinin lambalardan rahatsız olan komşularının tüfekle ateş açması sonucu yaşamlarını yitiren Celal Geredeli (67) ve geline Selda Geredeli (45) toprağa verildi.

Olay, dün öğleden sonra, Kozcağız beldesine bağlı Yenişar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede oturan ve inşaatlarda işçi olarak çalışan Mustafa Geredeli (40), önceki gün akşam saatlerinde karşı komşusu emekli maden işçisi Celal Geredeli'ye, "Evinizdeki lambaları söndürün, rahatsız oluyorum" dedikten sonra tehditte bulundu. Dün aynı konuda komşular arasında tartışma yaşandı. Mustafa Geredeli, evindeki av tüfeğini alarak, komşunun evinin önüne gitti. Mustafa Geredeli tüfeğini ateşleyerek Celal Geredeli ve gelini Selda Geredeli'yi vurdu. Daha sonra Celal Geredeli'nin oğlu Bilal Geredeli'ye (46) ateş eden Mustafa Geredeli, olaya müdahale etmek isteyen komşusu Döndü Geredeli'yi (60) de vurdu. Mustafa Geredeli daha sonra tüfekle kendini vurdu. Celal ve Selda Geredeli yaşamlarını yitirirken, yaralanan Bilal Geredeli, Döndü Geredeli ve Mustafa Geredeli tedaviye alındı.

Celal Geredeli ve Selda Geredeli'nin cenazeleri sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak, köy mezarlığına götürüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda kişinin cenaze törenine katılmasına izin verilirken, jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Celal ve Selda Geredeli köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Komşularını öldürdükten sonra intihar eden Mustafa Geredeli'nin yoğun bakımda tedavi altında olduğu, Döndü Geredeli'nin ise serviste tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saçmalarının kolunu sıyırması sonucu yaralanan Bilal Geredeli'ye ise olay yerinde müdahalede bulunulmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenaze namazının kılınması

-Mezara gömülürken uzaktan fotoğraf

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Tarihi kentte kısıtlamanın son gününde de sessizlik hakim oldu

MARDİN'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de tarihi mekan, çarşı ve sokaklar sessizliğini korudu.

Koronavirus tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde yaklaşık 5 bin yıllık tarihe sahip Mardin'in cami, kilise, meydan, çarşı, sokak ve caddeleri boş kaldı. Sahip olduğu tarihi, mimari ve kültürel yapısı ile yılın bu aylarında yoğun bir kalabalığın oluştuğu ve otellerin doluluk oranının yüzde 100'lere yaklaştığı kent, kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf tutulan hizmet kolları çalışmaya devam ederken kentin değişik noktalarında güvenlik güçleri rutin kontrollerini sürdürdü. Bu gece 24.00'da sona erecek kısıtlamaya kent genelinde uyulduğu gözlendi.