DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

MİLAS'TA ORMAN YANGINI-1

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Demirciler Mahallesi Hayıtlı Mevkisi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Orman işçileri ile arazözler karadan, helikopterle ise havadan müdahaleye başlandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5 yıldır kayıp inşaat mühendisi öldürülüp, zeytinliğe gömülmüş

KİLİS'te 5 yıl önce kaybolan inşaat mühendisi Abdülhamit Atik'in öldürülüp, cesedinin zeytinliğe gömüldüğü ortaya çıktı. 1'i Suriyeli 3 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı. Afrin'de yakalanan Suriyeli ile 2 suç ortağı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Merkeze bağlı Duruca köyünde yaşayan inşaat mühendisi Abdülhamit Atik, 27 Eylül 2015 günü ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen bulunamadı. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, Atik'in kaybolmasındaki sır perdesini aralamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonunda inşaat mühendisinin kaçırılıp, öldürüldüğü cesedinin de Duruca köyündeki zeytinliğe gömüldüğü belirlendi.

Şüphelileri de tespit eden jandarma, geçen pazartesi günü operasyon için düğmeye bastı. Suriye uyruklu şüpheli N.M. Afrin'e bağlı Şeran bölgesinde, Ö.E. ve A.K. isimli şüpheliler de kent merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Suriye uyruklu şüphelinin bölgede görevlendirilen özel ekip ve Şeran Jandarma Danışman Timi tarafından yakalandığı bildirilirken, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kazıda Abdülhamit Atik'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Suçlular adliyeye gelişleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS

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İki katlı market alev alev yandı

Antalya'da elektrik kontağından çıktığı iddia elen yangında Hasan Çevik'e ait iki katlı market kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin yardımına koştuğu Çevik, zararın 5 milyon lira olduğunu söyledi.

Yangın sabaha karşı, Kepez ilçesi Mehmet Akif Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde bulunan Hasan Çevik'e ait iki katlı bir markette çıktı. İddiaya göre elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, kısa süre içinde bütün binayı sardı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamaların da yaşandığı markette alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye yaklaşık 3 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.

İşyeri sahibi Hasan Çevik ve çalışanları, zarar görmeyen malzemeleri kurtarmak için gün ağarınca çalışma başlattı. Alevlerden üst katta bulunan daireler de zarar gördü. Market sahibi Çevik, zararın 5 milyon lira civarında olduğunu söyledi.

İşyeri sahibinin akrabası ve muhasebecisi Ali Çevik, "Alarm çalınca yangının farkına vardık. Marketin kapısını açınca alevler daha da büyüdü. İtfaiyeye haber verildi. Üst katlar da zarar gördü. Çok büyük zarar var ama can kaybının olmaması sevindirici" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Marketin alev alev yanarken çekilen görüntü (cep telefonu)

Yanan marketten ve binadan görüntü

Market içinde yanan gıda ve temizlik maddelerinin temizlenmesi

Yananlardan detay

Temizlik yapanla röportaj

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

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Müdürlük yaptığı kuyumcudan 2 milyon TL'lik altın çalan kişi tutuklandı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, bir kuyumcuda müdürlük yapan Kadir Çörekçi, sabah saatlerinde iş yerine gelip, güvenlik kameralarını kapattıktan sonra 3 kilo altın çaldı. Kaçan Çörekçi, polis ekiplerince İzmir'de yakalanıp gözaltına alındı. Tutuklanan Çörekçi'nin daha önce de ara ara altın çaldığı ve toplam değerlerinin 1 milyon 800 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Olay, geçen perşembe saat 07.30 sıralarında İstasyon Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. 5 yıldır bir kuyumcuda müdürlük yapan Kadir Çörekçi, iddiaya göre her zamankinden bir saat önce gelerek iş yerini açtı. Güvenlik kameralarını kapatan Çörekçi, piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 kilo altın çaldı. Bir süre sonra diğer iş yeri çalışanlarının gelmesi üzerine, Kadir Çörekçi, işinin olduğunu söyleyerek kuyumcudan elindeki poşetle ayrıldı. İşçiler altınları vitrine dizerken, eksik olduğunu fark edince iş yeri sahibine bilgi verdi. İş yeri sahibi polisi arayıp durumu bildirdi. Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, hırsızlığı yapanın Kadir Çörekçi olduğunu tespit etti. Polis, Çörekçi'nin İzmir yönüne gittiği belirledi.

5 YILDIR ALTIN ÇALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan Kadir Çörekçi'nin çaldığı 3 kilo altın bulunamazken, emniyette verdiği ilk ifadesinde ise kuyumcudan 5 yıl boyunca ara ara altın çaldığı ve daha önce çaldığı altınların 800 bin TL değerinde olduğunu söylediği öğrenildi. Yeni çalınan altınlarla birlikte toplamda 1 milyon 800 bin TL'lik altın çaldığı ortaya çıkan Kadir Çörekçi, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kuyumcudun dışardan görüntü

İlçe emniyet müdürlüğü dışarıdan görüntü

İstasyon caddesinden görüntü

Kadir Çörekçi fotoğrafı

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN- İslam KELEŞ/SÖKE, (Aydın),

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Özdil'in hilti ile kırılamayan duvarları kepçeyle yıkıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından satın alınarak, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkım işlemi, 8'nci gün de sürdü. İşçilerin hiltiyle kıramadığı müştemilat duvarları, kepçeyle yıkıldı. Depo ve kazan dairesinin ardından müştemilattaki yıkım çalışmaları tamamlandı.

Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4.6 milyon liraya villa satın aldı. İddiaya göre yapı, yürürlükteki imar planında 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya, Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. Özdil ailesi, imar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, villaya çevirdi. Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142.5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, her iki yerin 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti. Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa, Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı 'İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Ancak tebligata rağmen aileden kimse villaya gelmedi, herhangi bir yıkım işlemi de gerçekleştirilmedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapılan incelemeler sonucu Yılmaz Özdil'in komşularının villalarından bazılarının yapı kayıt belgelerini iptal etti. Bu nedenle belediye ekipleri, bu villaları da mühürledi. Ekipler, villalarda inceleme ve ölçüm yapıp, fotoğraf çekti.

380 BİN LİRA CEZA

Özdil ailesi, yıkımla ilgili herhangi bir çalışma yapmayınca, Bodrum Belediyesi Fen İşleri ile Zabıta Müdürlükleri ekipleri villaya geldi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alınarak, yıkım çalışmaları yarıda bırakıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ardından Bodrum Belediyesi de yıkımın durdurulması yönünde karar veren Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Yıkım kararının yerinde olduğu yönünde savunma verdi. Savunmada, "Uydu fotoğrafları, Çevre Müdürlüğü ve Belediye imar ekiplerimizin yerinde tespitleri sonrasında yıkım kararı aldık" denildi. Bu süreçte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi'nin kararını inceleyen Muğla 1'inci İdare Mahkemesi, villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili Özdil ailesinin talebi olan yürütmeyi durdurma kararına gerek olmadığına hükmetti. Mahkeme ayrıca, Özdil ailesinin yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma talebini de yerinde görmedi. Bodrum Belediye encümeninin, villanın kaçak bölümleri için yıkım kararının yanı sıra 'İmar Kanunu'nun 42'nci maddesi çerçevesinde Hülya Özdil'e 380 bin lira idari para cezası kesildi.

YIKIM İŞLEMİ BUGÜN DE SÜRDÜ

Özdil'in villasının kaçak bölümlerinde bulunan eşyalar, 29 Mayıs Cuma günü ailenin anlaştığı işçiler tarafından taşındı. Baza, yatak, döşek, sandalye takımı, masa takımı, giysi dolabı, bilgisayar masası, vantilatör gibi birçok ev eşyası, kamyonete yüklenerek götürüldü. Özdil ailesinin villanın kaçak bölümlerinin yıkım işlemini gerçekleştirmek üzere anlaştığı işçiler ise ertesi sabah villaya geldi. Baret, maske ve eldiven takan işçiler, daha sonra hilti, kazma, balyoz, çekiç, levye ve kürekle villaya girdi. Bugün 8'inci günde yıkım sürerken; depo ve kazan dairesinin ardından villanın müştemilatındaki çalışmada, işçilerin hilti ile duvarları kırmakta güçlük çektiği görüldü. Bunun üzerine villaya kepçe çağrıldı. İşçilerin 2 günde kıramadığı duvarlar, kepçeyle 1 saatte yıkıldı. Villadaki yıkım çalışmaları müştemilatın demirlerinin kesilmesiyle devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Villadaki yıkım çalışmadan genel-detay görüntü

Haber - kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (Muğla) DHA)

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Tokat'ta 275 bin koruyucu maske dağıtıldı

TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bugüne kadar şehrimizde 275 bin maske dağıtımı gerçekleştirdik. Bunların 150 bini esnafımıza yönelikti. Geri kalanını da halkımıza dağıtık" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme sürecine kadar yaptıkları çalışmaları ve normalleşme sürecinde alacakları önlemler hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Pandemi sürecinde kamuya ait olan tüm alanlarda dezenfekte çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Eroğlu, "Hemşehrilerimiz genel olarak kullandığı kamuya ait olan tüm alanlarda, dezenfekte, temizlik çalışmalarını sokak ve cadde temizlik çalışmalarını çok süratli bir şekilde yaptık. Halen de yapmaya devam ediyoruz. Yazın gelmesi ve normalleşmenin de başlamasıyla birlikte insanlarımız yollarda, parklarda ve yeşil alanlarda vakit geçiriyorlar. İnsanlarımıza uyarılarda bulunuyoruz. Maskelerini takmalarını, sosyal mesafe kuralllarına uymalarını ve kişisel bakımları için, bizlerde kurumsal olarak görevlerimiz var. Otobüs duraklarımıza el dezenfektelerimiz var. Ayrıca günlük olarak duraklarımızı dezenfekte ediyoruz. Bunun dışında parklarımızı dezenfekte ediyoruz. Yeşil alanlarımızda ise banklarımızı günlük olarak dezenfekte ediyoruz. Cadde ve sokaklarımızın da günlük olarak yıkamalarını yapıyoruz" dedi.

'ÖNLEMLERİMİZ AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK'

Tokat Belediyesi olarak 275 bin koruyucu maske dağıttıklarını belirten Başkan Eroğlu, "Tokat Belediyesi olarak il merkezinde yeni açılan berber ve kuaförlerimizin, esnaflarımıza dezenfekten malzemelerini verdik. Aynı şekilde şehir içi minibüslerimizin, taksicilerimizin dezenfektan ihtiyaçlarını karşıladık. Bugüne kadar şehrimizde 275 bin maske dağıtımı gerçekleştirdik. Bunların 150 bini esnafımıza yönelikti. Geri kalanını da halkımıza dağıtık. ve dağıtmaya devam ediyoruz. Bundan sonrada önlemlerimiz aynı şekilde devam edecek" diye konuştu.