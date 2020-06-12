DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Adıyaman merkeze bağlı Uludam köyünde, rahatsızlanan 2 kişiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kimlikleri açıklanmayan 2 erkek hasta, tedavi altına alındı. Köyde, İl Hıfzıssıhha Kurulu 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman 'da bir köy karantinaya alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.

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