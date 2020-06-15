DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Takla atan otomobil yandı: 2 ölü, 2 yaralı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, takla atan otomobil yanmaya başlarken araçtaki 4 kişiden 2'si öldü 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, İzmir- Çeşme otoyolu Zeytinler mevkiinde meydana geldi. Çeşme yönüne giden ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, takla attı. Ters duran otomobil, yanmaya başladı. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis kiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yanın söndürdü. Araçtaki 4 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiği, diğer 2 kişinin ise ağır yaralandığı anlaşıldı. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor