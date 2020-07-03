DHA YURT BÜLTENİ- 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 7

HENDEK'TE HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA (2)BOMBA GİBİ ETKİ YARATTISaat 11.30 sıralarında, Hendek Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan havai fişek fabrikasında büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi.

HENDEK'TE HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA (2)

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BOMBA GİBİ ETKİ YARATTI

Saat 11.30 sıralarında, Hendek Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan havai fişek fabrikasında büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Gökyüzüne doğru dumanlar yükselirken, havaya fırlayan havai fişekler ardı ardına patladı. Patlama sesi Sakarya'nın yanı sıra komşu il Düzce'den de hissedildi. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın yakınında bulunan bazı binaların camları kırıldı. Çevrede bulunan evlerde yaşayanlar büyük korku yaşadı. Bölgeye tüm itfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak, bölgede bulunanlar uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahale çalışmaları sırasında da fabrikada havai fişekler patlamaya devam etti. Havai fişek fabrikasında patlamanın etkisiyle binaların kapılarının ve çatılarının uçtuğu görüldü. 112 Acil ekipleri patlama sırasında yaralanan kişileri alarak hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR/ SAKARYA

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Babasının İzmir'e gittiğini öğrenince, yön tabelasına çıkıp, intihara kalkıştı

DİYARBAKIR'da epilepsi hastası S.E. (20), babasının İzmir'e çalışmaya gittiğini öğrenince cadde üzerindeki yön tabelasına çıkarak intihara kalkıştı. Polisin ikna çabalarıyla eyleminden vazgeçen S.E., itfaiye merdiveniyle tabeladan indirildi.

Olay, Kayapınar ilçesi Şanlıurfa Bulvarı Kayapınar Caddesi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen S.E., sabah saatlerinde annesinden, babasının çalışmak için İzmir'e gittiğini öğrendi. Bunun üzerine S.E., evden çıkıp, cadde üzerinde bulunan yön tabelasına çıkarak, intihara kalkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri hava yastığı açarak bekledi. Polis ekipleri uzun süren ikna çabaları sonucunda S.E.'yi intihardan vazgeçirdi. İtfaiye merdiveniyle tabeladan indirildikten sonra baygınlık geçiren S.E.'ye, sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerine gelen annesi de S.E.'ye sarılarak teselli etti. S.E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:30 Kaynak: DHA

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