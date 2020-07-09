DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

HDP önündeki eylemin 14'üncü kavuşmasında mutluluk gözyaşları aktı

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş (20), Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna girişimiyle terör örgütünden kaçıp Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. 9 ay boyunca terör örgütünün zorla tuttuğu Ramazan Ertaş, teslim olmasının ardından bugün Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 136 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 311'inci gününe girdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde oturan, bedensel engelli Cemal Ertaş, 3 Kasım 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Ramazan için 3 Mart günü HDP il binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Cemal Ertaş, eyleme katıldıktan sonra oğlu Ramazan'ın terör örgütünün kaçması için İstihbarat Komutanlığı ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ikna çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri ve ailesinin girişimiyle yapılan ikna çalışmalarıyla Ramazan Ertaş, 6 Temmuz günü, terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Hudut Tabur Komutanlığı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ramazan Ertaş, bugün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda ailesiyle buluşturdu. Buluşmada Ramazan Ertaş, bedensel engelli babası Cemal Ertaş, ablaları Serap Başaran ve Medine Alkış ile kucaklaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, mutluluk gözyaşları döküldü.

Gözyaşlarını tutamayan Cemal Ertaş, oğluna kavuştuğu için güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun. Ben oğluma kavuştum. İnşallah HDP önündeki diğer aileler de bir an önce evladına kavuşur" dedi.

14 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Ramazan Ertaş'ın terör örgütü PKK'dan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önündeki eyleme katılan ailelerden, çocukların kavuşanların sayısı 14 oldu. Ramazan'ın yanı sına HDP önündeki evlat nöbeti eylemini başlatan Hacire Akar 'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, güvenlik güçlerine teslim oldu.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Emrah KIZIL, Selim KAYA, Burak EMEK/DİYARBAKIR,

==============================================

PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı imha edildi

MARDİN'de jandarmanın istihbarat çalışmasıyla PKK'lı teröristlerin karayolu kenarına tuzakladığı 20 kilo el yapımı patlayıcı bulunarak, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarıyla PKK'lı teröristlerin Mardin- Savur karayolunda el yapımı patlayıcı tuzakladıkları belirlendi. Ekipler, bölgede yaptıkları aramada yol kenarında tuzaklanmış amonyum nitratla güçlendirilmiş 20 kilo el yapımı patlayıcı buldu. Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

-Ele geçirilen patlayıcı

-Patlayıcının imha anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Nezir GÜNEŞ-Kamera: MARDİN,

==============================================

Doğu Karadeniz'de sağanak, sel ve heyelana yol açtı: Yollar kapandı

DOĞU Karadeniz'de etkili olan sağanak sel ve heyelanlara yol açtı. Trabzon'da boş haldeki 3 katlı bina ile yollar çöktü, mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı. Sel sularının bastığı şantiyedeki 15 işçi son anda kaçarak kurtuldu. Sel sularının ortasında kamyonetiyle kalan bir sürücü ise kurtarıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Rize ve Artvin'de son 24 saatte metrekareye düşen 130 kilogram dolayında yağış sel ve heyelanlara yol açtı. Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Yağmurlu Mahallesi'nde 3 katlı bina çöktü. Evin su dolmaya başlaması üzerine Abdullah Uzun Yakup ile gelini Muazzez Yakup son anda kaçarak kurtuldu. Muazzez Yakup, "Ben 46 yaşındayım. Böyle bir afet görmedim. Evin her tarafından su çıkmaya başladı. Sakadamız vardı. Evden kaçtık bina çöktü. O anların şokunu atlatamadım. Çok korktuk" dedi.

MAHSUR KALAN 24 KİŞİ KURTARILDI

Sürmene ilçesi Karamanlar mahallesinde gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Heyelan tehlikesi nedeniyle bir evde mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince alınarak güvenli bir bölgeye ulaştırıldı. Yomra 'nın Kıratlı Mahallesi'nde ise 14 kişi, 2 konutta mahsur kaldı. Sel ve heyelan riski bulunan konutlarda kalanlar, AFAD ekiplerinden yardım çağrısında bulundu. Eve ulaşan ekipler, 2'si yaşlı ve yatalak, 2'si bebek 14 kişiyi tahliye etti.

ŞANTİYEYİ SEL BASTI

Yomra ilçesinde Özdil-Oymalı grup yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Gülyurdu Mahallesi'nde ise yol şantiyesi sel suları altında kaldı. Şantiyede çalışan 15 işçi, selin geldiğini son anda fark ederek araçlarına sığındı. Hasarın meydana geldiği şantiyedeki sel anı kameraya yansıdı.

SELİN ORTASINDA KALDI

Yomra ilçesinde Bayram Kabil , kamyonetiyle selin ortasında mahsur kaldı. Yamaçtan gelen heyelanla dereye sürüklenme tehlikesi taşıyan sürücünün yardımına yol açma çalışması yürüten kepçe operatörü yetişti. Sürücü kamyonetiyle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu beraberinde Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ile birlikte sel ve heyelan bölgelerinde incelemelerde bulundu.

RİZE'DE ŞELALE TAŞTI

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yaklaşık 70 metreden dökülen Ağaran Şelalesi 'nin debisi, şiddetli yağışların ardından arttı, şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı. Rize'de Salarha, Güneysu ve İkizdere derelerinin su seviyeleri de yükseldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Çöken ev detayları

-Ev sahipleri ile röp.

-Heyelanlı bölgelerden detay

-Şantiyeden detaylar

-Kamyonetiyşe selde mahsur kalan sürücü

-Detaylar

-Röportajlar

Haber: Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL-Arzu ERBAŞ Kamera: Mehmet Can PEÇE- Sina UÇAR TRABZON-DHA

=========================================

Sedye ile önlerini kesip, maske takmayanları uyardılar

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi farkındalık çalışması kapsamında maske takmayan veya yanlış takan kişilerin önü sedye ile kesilerek, megafonla uyarıda bulunuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, maske takmayan ya da maskeyi yanlış takan kişilere uyarılarda bulunmak için farkındalık çalışması yaptı. Koruyucu kıyafet giyen kişiler, İzmit'in en kalabalık yeri olan Yürüyüş Yolu'nda bir anda sedye ile ortaya çıktı. Maske takmayan ve yanlış takan kişilerin önü kesilerek, megafonla uyarılarda bulunuldu. Elinde megafon bulunan kişi, koronavirüs salgının hala devam ettiğini ifade ederek "Sağlık çalışanlarımız hala nöbette. Rehavete kapılma, tehlike hala devam ediyor. Kurallara riayet edelim" diye uyarıda bulundu. Uyarıların ardından kişilerin maske taktığı veya maskelerini düzgün taktıkları görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

-Koruyucu kıyafet giyen kişilerin sedye ile yol kesmesi

-Uyarılarda bulunmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

====================================

Seyhan'dan 'evde bakım' hizmeti devam ediyor

ADANA'da Seyhan Belediyesi 'nin ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlara yönelik yaptığı hizmetler arasında yer alan evde sağlık ve bakım hizmeti, pandemi sürecinde yeni normal döneme girilmesiyle birlikte devam ediyor.

Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen evde sağlık ve kişisel bakım hizmetiyle dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamı kolaylaştırılıyor. Vatandaşların talebi üzerine kendi evlerinde gerçekleştirilen sağlık hizmeti, enjeksiyon uygulaması, pansuman ve yatak yarası bakımı, ameliyat sonrası dikiş alımı, vital takibi, oksijen ve nabız ölçümü, şeker ölçümü ve fizik tedavide manuel terapiyi kapsıyor. Evde sağlık hizmetinden 65 yaş üstü vatandaşlar, engelli bireyler ve hasta olan ihtiyaç sahipleri yararlanabiliyor.

Sağlık hizmetinin yanı sıra evde kişisel bakım hizmeti de sunuluyor. Profesyonel ekipler tarafından hasta ve yardıma muhtaç bireylere yönelik gerçekleştiren kişisel bakım hizmeti, vücut temizliği, saç bakımı ve temizliği, el ve ayak bakımını kapsıyor. Ayrıca kuaförlük hizmeti de saç-sakal kesimi, kaş-bıyık alımı ile manikür ve pedikürü kapsıyor.

Tüm hizmetler, fizik tedavi elemanı, hemşire, acil tıp teknikeri, erkek ve kadın kuaförlerinden oluşan ekiplerle veriliyor.

HEDEF, HALKIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK

Sağlık gereksinimlerinin ücretsiz verilmesinin temel insan hakkı olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediye hizmetlerinde, halkın yaşam kalitesini artıran ve ihtiyaçlara cevap veren bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Başkan Akay "Halkımızın her zaman yanındayız. Halkımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla evde sağlık ve bakım hizmetine önem veriyoruz. Yaklaşık bin ihtiyaç sahibine verdiğimiz evde sağlık ve bakım hizmetini artırarak sürdüreceğizö diye konuştu.