DHA YURT BÜLTENİ- 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 7

Mahalleliyi korkutan rampa KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sık sık trafik kazalarıyla gündeme gelen Hacıosman Mahallesi sakinleri, rampadan hızlı bir şekilde inen araçların evlerine çarpma korkusuyla yaşıyor.

Mahalleliyi korkutan rampa

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sık sık trafik kazalarıyla gündeme gelen Hacıosman Mahallesi sakinleri, rampadan hızlı bir şekilde inen araçların evlerine çarpma korkusuyla yaşıyor. Mahalleli, evlerinin önüne uyarıcı tabelalar ve beton bariyerler konularak, ağır tonajlı araç girişinin yasaklanmasını istedi.

Körfez ilçesi İlimtepe Kalıcı Konutları'na çıkış yolunda bulunan, ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana geldiği Hacıosman Mahallesi sakinleri ile özellikle Alparslan Kavşağı'nda yol ortasında kalan 13 evin sakinleri hergün ölüm korkusuyla yaşıyor. Özellikle ağır tonajlı araçların geçişlerinde tedirgin olduklarını söyleyen mahalleli, bir an önce uyarıcı tabela ile evlerinin önlerinde bulunan beton bariyer sayısının arttırılmasını istiyor.

En son mahallelerinde bir hafta önce kaza olduğunu söyleyen  Elif Tilaver şunları kaydetti:

"Burada en son 1 hafta önce kaza oldu, bir araç buradaki taşa çarptı, lastiği patladı. Çok sık kaza oluyor burada. 1 ay içerisinde baya bir kaza oldu bu noktada. Yan komşumuzun evine TIR girdi, burada başka bir araba kaydı duvara vurdu. En son bir TIR yukarından hızlı bir şekilde geldi ve karşıdaki camiye çarptı. Burada çok sık kazalar oluyor bayır olduğu için. Yolun karşısına geçerken bile korku yaşıyoruz. Eskiden burada  sokaklarda oturabiliyorduk ama şu an hiçbir şekilde dışarı çıkamıyoruz. Araçlar çok hızlı bir şekilde geliyor otobanmış gibi. Korku içerisindeyiz."

Evlerinde sürekli korku içersinde yaşadıklarını söyleyen mahalle sakini Faruk Akın, "Binamız 2003 yılında yapıldı ben 2011 yılından beri bu apartmanda yaşıyorum. Bu yolda çok fazla kaza oluyor ve biz korkuyoruz. Ben birinci katta oturuyorum. Daha önce o noktaya bahçeye bir araç uçtu. Geçenlerde burada bir TIR devrildi yine korktuk. Daha sonra başka bir kamyon da burada yoldan çıktı, ben evimin salonunda oturmama rağmen çok korktum yerimden fırladım. Dün yine başka bir ses geldi yine korktum, sürekli korku içerisindeyiz. Bizim isteğimiz yetkililerden bu noktaya bir çözüm bulunması. ya uyarıcı levhalar istiyoruz ya da setler istiyoruz. Buraya acilen önlemler alınması lazım, can korkumuz var. Bir gün benim evime uçarla diye kendim için çocuğum için korkuyorum ne olur bize yardım edin.

MAHALLE MUHTARI "VATANDAŞLAR KORKUYOR"

Mahallelerinde ki yolda ölümlü ve yaralamalı kazalar meydana geldiğini ve biran önce çözüm getirlemesi gerektiğini söyleyen Hacıosman Mahallesi Muhtarı Sami Zorlu, "Mahalle sakinleri sürekli bu sıkıntıyı dile getiriyor. Vatandaşlar her zaman korku içerisinde yatıyor. Bu yol tamamlandıktan sonra 4 tane çok ciddi kaza oldu bu mahallede. 3 kişi öldü diğer kazalarda da çok sayıda yaralanan vardı. Yetkililerin bir an önce buna bir çözüm bulması lazım. Buradaki rampa çok dik ve yolu tanımayan ya da bilinçsiz şoförlerin de etkisi var. Yasakları dahi dinlemiyor bazı şoförler. ya bu yolun kapatılması ya da yalnızca küçük araçların geçmesi için bir önlem alınması lazım. Özellikle iki yol ayrımında bulunan 13 ev de yaşayan vatandaşlar çok tedirgin. Bir önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu

Hacıosman, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:21 Kaynak: DHA

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