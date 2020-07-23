DHA YURT BÜLTENİ- 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 7

Merak uyandıran ses, uçaklardan gelmişZONGULDAK, Bartın ve Düzce kıyılarında duyulan patlama sesi merak uyandırdı.

DHA YURT BÜLTENİ- 7, System.String[]

Merak uyandıran ses, uçaklardan gelmiş

ZONGULDAK, Bartın ve Düzce kıyılarında duyulan patlama sesi merak uyandırdı. Sesin, F-16 askeri uçakların ses duvarını aşması nedeniyle kaynaklandığı belirlendi.

Saat 10.30 sıralarında ard arda meydana gelen şiddetli iki patlama sesi Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan kesimlerinde duyuldu. Vatandaşlar, yaşanan patlama sesi nedeniyle endişelendi. Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sesin, Ereğli ilçesi semalarında F-16 uçaklarının geçişi sebebi ile oluşan ses patlaması olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

ZONGULDAK, -

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Üvey amcası öldürdü

BARTIN'da oğlu tarafından ormanda yaralı bulunan Kadir Öncü (50), hastanede hayatını kaybetti. Başında bulunan saçmadan yola çıkan jandarma ekipleri, cinayeti işleyenin Kadir Öncü'nün üvey amcası olduğunu ortaya çıkardı.

Bartın Sipahiler köyünde yaşayan Kadir Öncü, Salı günü akşam saatlerinde ormanlık alana hayvanlarını almak için gitti. Kadir Öncü eve dönmeyince babasını ormanda aramaya başladı. Oğlu tarafından ormanda yaralı halde bulunan Kadir Öncü, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öncü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kafatasında saçma tespit edilen Öncü'nün ölümüyle ilgili Bartın İl Jandarma Komutanlığı özel ekip oluşturdu. Özel ekip köye giderek, Öncü'nün yakın komşu ve üvey amcası Hüseyin Ö.'nün ifadesini aldı. Gözaltında yapılan çapraz sorgusunda Hüseyin Ö. cinayeti işlediğini kabul etti. Hüseyin Ö,'nün, Kadir Öncü'yü vurduğu tüfekte evde bulundu. Hüseyin Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Üvey amcanın adliyeye çıkarılması

-Ölen Kadir Öncü görüntüsü-Ormanlık alan olay yeri görüntüsü

Haber-Kamera: BARTIN,

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Erzurum Kongresi'nin 101'inci yıl dönümünde coşkulu kutlama

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde, 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' kararıyla Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü, törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.    Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene Vali Okay Memiş, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Meclis Divan Katibi Üyesi CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kongreye katılan delegelerin yakınları, gaziler, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nde milletin kaderini değiştiren önemli kararlar alındığını söyledi. DEVLET TİYATROSU OYUNCULARI CANLANDIRDI    Törenlere tarihi kongre binasında devam edildi. Merkez Yakutiye ilçesindeki Kongre Caddesi'ndeki tarihi binadaki törende pandemi nedeniyle maske ve sosyal mesafeye önem verildi. Kongre salonu önünde Mustafa Kemal Atatürk ile Rauf Orbay ve Hoca Raif'i canlandıran oyuncular, pandemi nedeniyle geçen yıllarda olduğu gibi faytonla değil, kongre binası önüne otomobille geldi. Atatürk'ü geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Metehan Şahiner oynadı. Devlet Tiyatroları oyuncularının kongre başlangıcını sahneledikleri anları davetliler büyük bir dikkatle izledi. Kongrenin temsili canlandırılması sonrası Kazım Karabekir'i canlandıran oyuncu Vali Okay Memiş'e Türk bayrağı verdi. Memiş, bayrağı öperek teslim aldı. Etkinlikler, tarihi kongrenin canlandırılması ile sona erdi.    Törenler sonrası bir açıklama yapan Vali Okay Memiş, "Erzurum Kongresi'nin bu yıl 101'inci yılını kutluyoruz. Geçen yıl 100'üncü yılını kutlamıştık. Görkemli ve çok daha geniş kapsamlıydı. Bu sene pandemiden dolayı özenli bir kutlama yaptık. Ama yine de günün anlam ve önemine ilişkin bütün programları icra ettik" diye konuştu.    Törenlerin ardından F-16 uçakları Tarihi Erzurum Kongresi Binası önünden üç kez uçarak halkı selamladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kongre binasının önünden görüntü-Kongrenin canlandırılması-Atatürk'ün kongre binasına gelmesi-Kazım Karabekir'in Vali Memiş'e bayrak vermesi-Dua edilerek kongrenin başlaması-Kongrenin oyuncular tarafından canlandırılması-Masalara konulan ıslak mendiller-Davetlilerden genel ve detay-Salon dışında bekleyenler-Tören sonrası Vali ve Başkanın açıklama yapması-F-16 uçaklarının gösterisi-Vali Memiş'in F-16 pilotuyla cep telefonu konuşması

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Otomobille TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ISPARTA'da mermer blok yüklü TIR ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. 32 FP 881 plakalı otomobil, 32 AAG 723 plakalı mermer blok yüklü TIR'a çarptı. Kazada otomobildeki Çiçek Zeybek (41), Gamze Küçükberber (29), Efsane Özkan (15) ve Serhat Yılmaz (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çiçek Zeybek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Olay yerinden görüntülerEkiplerin yaralılara müdahalesiDetaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Kozan'da yöresel kıyafetli kadınlara spor eğitimi

ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından Kozan ilçesinde deneyimli spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen ücretsiz spor eğitimine katılan yöresel kıyafetli kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki spor eğitmenleri Kozan Atatürk Parkı'nda ücretsiz spor eğitimi veriyor. Hafta içi sabah 07.00 - 09.00 ve akşam 18.00 - 20.00 arasında gerçekleşen spor eğitimine katılan kadınlar, sağlıklı ve zinde kalmaya çalışıyor. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın bir araya geldiği spor eğitiminde sakatlıklara karşı bilinçlendirme, ısınma ve germe hareketleri, fizik hareketleri ile parklardaki spor aletlerini en verimli biçimde kullanılması konularında da bilgi veriliyor.Yöresel giysiler olan yağlık ve şalvarlarıyla haftanın beş günü spor eğitimine katıldıklarını söyleyen kadınlardan biri, "Daha önce böyle bir imkanımız yoktu. İlk defa bu yıl böyle bir eğitim ve etkinlik görüyoruz. Bu imkanı bize sağladığı için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür ederizö ifadelerini kullandı.Yaklaşık bir aydır spora katıldığını söyleyen Zübeyde Avşar, spor eğitimin faydasını gördüğünü dile getirerek Kozanlı kadınları spora davet etti. Pandemiden önce spor eğitimine başladıklarını, fakat pandemi döneminde ara verdiklerini söyleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Eğitmeni Şefik Musa Delibaş, "Etkinliklerimize Kozan'da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Katılımcılar arasında 10 yaşında olan da var, 60 yaşında olan da var. 7'den 70'e herkesi spora davet ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Spor yapanlarSpor yapan kadınlarla röportaj

Spor Eğitmeni Şefik Musa Delibaş ile röportaj

Haber-Kamera: ADANA,

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Büyükşehir, Misis'te yeni köprü için kararlı

ADANA'NIN Yüreğir ilçesine bağlı Misis'te, Ceyhan Nehri üzerine kurulu tarihi Misis Köprüsü'nün ulaşım ağından çıkarılıp korumaya alınması ve ulaşımda ortaya çıkan tehlikeli durumun bertaraf edilmesi amacıyla yeni bir köprü yapımı için hazırlık çalışmaları başladı.

Misis'te yapılacak yeni köprüyle ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bölgenin ve tarihi Misis Köprüsü'nün önemine değindi. Başkan Zeydan Karalar, "Eski Misis, Havraniye, Yeni Misis, tarihi açıdan çok önemli bir bölge. Rivayete göre Misis Köprüsü'nde Lokman Hekim, içinde  ölümsüzlük formülünün de bulunduğu defterini-kitabını suya düşürdü. Misis Harabeleri dünya tarihinin önemli miraslarından biridir. Şu anda aktif olarak kullanılan tarihi Misis Köprüsü artık ulaşım açısından ve tarihi mirasın korunabilmesi açısından tehlike arz etmektedir. Adana Taşköprü ve Baraj Seti Köprüsü gibi ulaşımda risk oluşturmaktadır. Bu nedenle buraya bir köprü yapmak gerekli hale gelmiştir. Yüksek tonajlı araçlar Misis Köprüsü üzerinden geçtiği zaman sıkıntı yaşanıyor, tehlike oluşuyorö dedi.

ZORLUKLARA RAĞMEN KÖPRÜ YAPIMINA BAŞLANACAK

Önceki yönetimin burada bir köprü projesi hazırladığını ancak işleme koyamadığını anlatan Başkan Zeydan Karalar, "Yapılması planlanan köprünün her iki yakasında sorunlar mevcut. Mülkiyet sahipleri, köprünün kendi bölgelerinden geçmesini istemiyor. Muhtemelen uyumsuzluklar yaşanacak. Belki de mahkeme kararı ile  kamulaştırma yapacağız. Fakat bütün zorluklara rağmen köprü inşaatını bu dönemde başlatmaya kararlıyız. Tarihi Misis Köprüsü'nü de, Misis Bölgesini de kurtaracağızö diye konuştu.

Erzurum, Bartın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 01:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ- 7 - Son Dakika
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