DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Eşinin, başkanla aşk yaşadığını iddia eden koca: Namusumuza göz dikmiş (2)

BULUŞMA ADRESİNE GELİŞLERİ KAMERADA

Antalya'nın Elmalı İlçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün, yasak aşk yaşadığı iddia edilen Sümeyra Tilki'yle buluştuğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 2 Haziran'da çekilen görüntülerde, buluşma adresine önce Halil Öztürk'ün kendi özel aracıyla geldiği, ardından WhatsApp'tan konum attığı öne sürülen Sümeyra Tilki'nin taksiyle geldiği görüldü. Tilki'nin, bu sırada telefonla görüştüğü de görüntülere yansıdı.

'AVUKATIMLA AÇIKLAMA YAPACAĞIM'Bugün sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Sümeyra Tilki ise "Devam eden hukuki süreç ve dava dosyalarının toplu bir şekilde hazırlanmasının ardından, avukatım İbrahim Yanmaz ile birlikte basına gerekli açıklama yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

HABER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

Elektrik kontağından çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bulunan bir fabrikada elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle 4 işçi dumandan etkilenirken, fabrikada hasar meydana geldi.

Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Modern Sanayi Sitesi içerisindeki bir elektromekanik fabrikasında öğle saatlerinde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yangına ilk müdahale işçiler tarafından yapılırken, haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve çok sayıda 112 Acil ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, olayda işçiler Feyzullah Kanlı, Yasin Karaoğlan, Ömer Engin ve Rahmi Köseoğlu dumandan etkilendi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana gelirken, fabrikada tren tuvaleti ve atık su vakum sistemlerinin üretildiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya),

Köydeki yangında 4 ev, 3 ahır kül oldu

ERZİNCAN'ın Tercan İlçesine bağlı Kuzören Köyü'nde çıkan yangında 4 ev ile 3 ahır yandı.Olay, bugün sabah 10.00 sıralarında Tercan ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Kuzören köyünde meydana geldi. Hacı Işık'a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.Yangın kısa sürede büyüyerek kardeşi Hayri Işık'ın evine, ardından komşu ev ve ahırlara sıçradı. Tercan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 ev ile 3 ahır kullanılamaz hale geldi.

Haber: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

Kütahya'ya taksi ile uyuşturucu getiren kadın yakalandı

KÜTAHYA'da, Bursa'dan yolcu olarak bindiği takside 350 gram bonzai ile yakalanan kadın, polis tarafaından gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içerisinde uyuşturucu madde olduğu şüphesiyle Bursa'dan gelen bir taksiyi takibe aldı. Kent merkezinde tespit edilen taksi kısa süreli takibin ardından ekip otosuyla önü kesilerek durduruldu. Takside yolcu olarak bulunan ve daha önceden 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan kaydı olduğu belirlenen F.A. isimli kadın gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan detaylı aramada, taksinin arka koltuğuna poşet içerisine gizlenmiş 350 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili polise, "Bu poşet benim değil. İsmini şu an hatırlayamadığım erkek arkadaşımın yanından dönüyorum" diye açıklama yapan F.A.'nın, emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA

Fındık fiyatı, üreticileri sevindirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Giresun kalite fındık 22,5 TL, levant kalite fındığın 22 TL'den alınacağını açıklaması, üreticileri memnun etti. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, "Eğer üretici ürününe sahip çıkarsa serbest piyasada fındık hak ettiği değeri bulacak. Belki de hiç kimsenin aklına gelmeyecek fiyat oluşacaktırö dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Giresun kalite fındığın 22,5 TL, levant kalite fındığın 22 TL'den alınacağını açıklaması fındık üreticilerini sevindirdi. Üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) devrede olduğunu belirterek, fiyatın erken açıklanmasının da sevindirici olduğunu söyledi.Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, üretici bahçeye girmeden önce fiyatın açıklanmasının önemli olduğunu belirterek, "Biz üreticiler olarak fındık fiyatını 24 TL diye talep etmiştik. En son TMO'nun sattığı 22 bin ton olan fındığın fiyatıydı. Böyle bir talebimiz vardı. Zannediyorum yetkililer değerlendirdiler. Ordu kalite fındığı 22 TL, Giresun kalite fındığı 22,5 TL olarak açıklandı. Ben bu fiyatın bir nebze düşük olsa da üreticiyi memnun edecek fiyat olduğunu düşünüyorum. Yetkililerden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan üreticilere vermiş oldukları destek için hakikaten çok teşekkür ediyorumö diye konuştu.'ÜRETİCİ BUNDAN SONRA ÜRÜNÜNE SAHİP ÇIKMALI'Üreticilere uyarılarda da bulunan Akça, "Bu fiyatla üreticimizin fındığına kendinin sahip çıkması gerekiyor. Eğer fındığına üretici kendi sahip çıkar, ihtiyacı kadar fındığı pazara indirir, ihtiyacı olmayan fındığı emanete bırakmazsa ben umut ediyorum ki serbest piyasada bu sene fındık TMO'nun fiyatlarını geçecektir diye düşünüyorum. Talep çok olunca serbest piyasada da ister istemez fındık fiyatları yükselecektir. Burada en önemli iş artık üreticinin kendisine düşüyor. Hükümet yetkilileri, sayın cumhurbaşkanımız gerekeni yapmıştır. Hasattan önce fındık fiyatını açıklamıştır. TMO'nun sezonun başından sonuna kadar piyasada olacağını açıklamıştır. Hakikaten bu bizim için iki önemli kriterdir. Dolayısıyla bundan sonraki bütün eylemler üreticinin kendi inisiyatifindedir. Eğer üretici ürününe sahip çıkarsa serbest piyasada fındık hak ettiği değeri bulacak. Belki de hiç kimsenin aklına gelmeyecek fiyat oluşacaktırö ifadelerinde bulundu.'BU FİYAT İYİ OLDU'Fındık üreticisi Turgut Çelebi, açıklanan fındık fiyatından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Şu anki duruma göre fındık çok maliyetli oluyor. Gübresi, ilacı, işçi masrafı var. Serbest piyasada açıklanan fiyatın üzerinde giderse, vatandaşlar beş on kuruş para elde edebilir ama aşağıya düşerse vatandaş zarara girer. Bu fiyat iyi oldu. Çünkü piyasa zaten 24-25 TL arasındaydı. Bu sene 4 ile 4,5 TL arasında bir artış oldu. İnşallah fiyatlar 25-26 TL olabilirö diye konuştu.'FİYATTAN MEMNUNUM'Selahattin Akça ise, "Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan. Fındığımıza iyi fiyat verdi. Fiyattan memnunum. Daha önceki dönemlerde az bir fiyat verilmişti. Bu sene de fiyat erken açıklandı. Vatandaşlarda hesabını kitabını ona göre yaparö dedi.'FİYAT BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE OLDU'Selahhattin Yıldız da, "Ben bu sezon fiyat 18-19 TL olur diye bekliyordum. Fakat daha üstünde bir fiyat açıklandı. Bu da iyi oldu. Zaten piyasada fazla fındık yok. 25-26 TL'ye gider bu fındık. TMO randıman başına 1 lira verecek. Hesapladığımızda fındık 23 TL'ye tekabül ediyorö ifadelerinde bulundu.İbrahim Kurucu da, "Bu kadar bir fiyat beklemiyorduk. 18-19 TL fiyat bekliyorduk. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsunö diye konuştu.

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU

YKS Türkiye birincisi: Başarıyı disiplinli çalışmakla elde ettim

OSMANİYE'de lise öğrencisi Ümit Can Evleksiz, Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı'nda (YKS) eşit ağırlık Türkiye birincisi oldu. Evleksiz, başarının sihirli bir formülü olmadığını belirterek, "Birçok kişi başarının nasıl olduğunu soruyor. Bunun sihirli bir formülü yok. Disiplinli çalışma, yeteri kadar tekrar ve bol bol test çözmek benim için yeterli oldu" dedi.YKS eşit ağırlık şampiyonu Ümit Can Evleksiz, ilk olarak Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Ümit Can Evleksiz'in mezun olduğu TOBB Fen Lisesi'nin Müdürü Zekeriya Urul, okul idarecileri ile öğretmenler de katıldı. Vali Yılmaz, Ümit Can Evleksiz'i çeşitli hediyelerle ödüllendirip, üniversite hayatında başarılar diledi.Ümit Can'ın sınavda gösterdiği başarının gurur verici olduğunu belirten Vali Yılmaz, "Öğrencimize bize bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Ümit Can, bu başarısını hep sürdürecektir. Böyle disiplinli çalışmaktan asla vazgeçmemesini tavsiye ediyorum. İnşallah hedeflerine ulaşacaktır. Bizi her zaman gururlandıracaktır. Annesini, babasını, başarıda emeği geçen milli eğitim müdürümüzü, okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi kutluyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden aynı disiplinle çalışmalarını devam ettirmelerini bekliyorum" dedi.Ümit Can Evleksiz ise başarıyı disiplinli çalışmakla elde ettiğini söyledi. Başarının sihirli bir formülünün olmadığını belirten Evleksiz, "Birçok kişi başarının nasıl olduğunu soruyor. Bunun sihirli bir formülü yok. Disiplinli çalışma, yeteri kadar tekrar ve bol bol test çözmek benim için yeterli oldu. Bu işte kısa yol aramamak gerek, disiplinli şekilde çalışmak lazım. Okulda öğrendiklerimi tekrar ettim. Kitapta olan bilgileri daha iyi öğrenmek için birçok kaynak araştırdım, arkadaşlarıma sordum" diye konuştu.Eşit ağırlıktan derece yaptığını, ancak aslında sayısalcı olduğunu söyleyen Evleksiz, üniversitede bilgisayar bölümünü tercih etmeyi düşündüğünü dile getirdi. Evleksiz, "Ara sınıflarda öğretmenlerimin anlattığı bilgileri, 9 ve 11'inci sınıflardan aldığım yeteri kadar bilgiyle 12'nci sınıfa kadar gelmiştim. Burada konular bitince eşit ağırlığa yöneldim. İşimi şansa bırakmamak için eşit ağırlık çalıştım" dedi.BİLGİLERİ KİTAPTA BIRAKMAMAK GEREKSınava girecek öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Evleksiz, bilgileri kitapta bırakmamak gerektiğini kaydetti. Evleksiz, "Ben öğrendiğim çoğu bilgileri sadece kitaptan öğrenmedim. Bazen arkadaşlarıma sorarak, bazen internetten araştırarak, bazen de görsellere bakarak öğrendim. Birçok kişi tavsiye verebilir ama o tavsiyelere kendilerine uygun bir şekilde uyarlamaları gerekiyor" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olan baba Turgut ve anne Sabiha Evleksiz de çocuklarının başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.