DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Kayıp Miraç'ı en son görenlerin bilgisine başvuruldu

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde, 6 gündür kayıp olan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'i son görenlerin bilgisine başvurdu. Jandarma ekipleri, mahallede yürüttükleri çalışmada, çocuğu görenler ile tek tek görüştü.

Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 31 Temmuz günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine gelen Miraç Çiçek, evin önünde oynadığı sırada kayboldu. Aile, Miraç'ı bulamayınca jandarmadan yardım istedi.

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Mahalledeki ev ve ahırlarda arama yapan ekipler, sonuç alamayınca çalışmalarını dağlık alan ile Dicle Nehri kıyısına yönlendirdi. İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, AFAD ekipleri ve güvenlik korucuları ile mahalleli, Miraç'ı kayboluşunun 6'ncı gününde, iz takip köpekleri ve havadan aramaya devam ediyor.

SON GÖRENLERİN BİLGİLERİNE BAŞVURULUYOR

Şu ana kadar izine rastlanmayan Miraç'ın kayboluşuyla ilgili soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, çocuğu kaybolduğu gün görenlerin bilgisine başvurdu. Mahallede yürütülen çalışmada, Miraç'ı görenler ile tek tek görüşüldü.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

DİYARBAKIR, -

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Kazada hayatını kaybeden ve evlilik hazırlığındaki Savaş ile Aysun toprağa verildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2 gün önce pikniğe gitmek için İkiyaka Dağları'nda bulunan Cilo-Sat Göleri'ne giderken meydana gelen gelen trafik kazasında 4 arkadaşlarıyla birlikte hayatını kaybeden Savaş Bayram ve Aysun Er'in evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Bayram ve Er'in cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Yüksekova'da yaşayan ve Kurban Bayramı'nın son günü ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Cilo-Sat Dağları bölgesinde piknik yapmak isteyen Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Aysun Er (31) evlilik hazırlığı yaptığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezun Savaş Bayram ile arkadaşları Semra Varol, Çimen Özçük, Meryem Renda ve Evin Yazgan'ın içinde blundukları pikap, freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, Aysun Er, Savaş Bayram, Semra Varol, Çimen Özçük, Meryem Renda ve Evin Yazgan hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Nasıroğlu ise yaralandı. Yaralı Nasıroğlu'nun tedavisi sürerken, Milli Eğitim'de memur olarak görev yapan Semra Varol Orman mahallesinde, Çimen Özçük Akalın köyünde, Vergi Dairesi'nde memur olarak görev yapan Meryem Renda Adaklı, Milli Eğitim Personeli Evin Yazgan ise Onbaşılar köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezun Savaş Bayram ile evlilik hazırlıkları yaptığı Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Aysun Er'in cenazeleri ise Orman mahallesindeki mezarlıkta yan yana toprağa verildiler. İlçede büyük üzüntüye neden olan kaza ile ilgili konuşan Aysun Er ile Savaş Bayram'ın arkadaşları ve yakınları, Aysun'un çeyizini hazırladığını, Savaş ise yaşayacakları evi kiraladığını anlattı. Arkadaşları, evliliğin pandemi nedeniyle ertelendiğini, bayramdan sonra da yüzüklerin takılması için hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Savaş Bayram'ın kardeşi Fesih Bayram, "6 sene yurt dışında okudu. Denkliğini almayarak buraya geldi. Çalışmak için İstanbul'a gitti. Orda çalışmaya başladı. Evlilik için iki aya önce geldi. Savaş ile Aysun'un 8 yıllık bir beraberliği vardı. Bayramdan önce söz kestik. Bayramdan sonra da evlenecekti. Ev kiraladık. Bu dünyada beraber olmadılar inşallah diğer dünyada beraber olurlar. Her iki ailenin istediği üzerine de yan yana defnettik.ödedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mezarlıktan detaylar

-Savaş Bayram'ın kardeşi Fesih bayram ile röp

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari),

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10 günde 11 araç çaldılar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladılar

BURSA'da 10 günde 11 aracı düz kontak yaparak çalan 3 şüpheli, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı. Yakalanmamak için 10 metrelik uçurumdan atlayan şüphelilerden M.A.'nın (25) ayak kemiğinde kırık oluştuğu öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde yaşayan N.A.'ya ait otomobilin park halindeyken çalınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin M.A., H.B. (19) ve H.K. (20) olduğunu belirledi. Şüphelilerin 2 gün önce otomobille Doğancı Mahallesi'nde dolaştığını tespit eden polis ekipleri, jandarma ekipleri ile irtibata geçti.

Karşılarında jandarma ekiplerini gören şüpheliler, otomobili terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Ormanlık alana giren şüpheliler, yakalanmamak için 10 metrelik uçurumdan atladı. Kayalık alana düşen H.B. ve H.K. hafif yaralanırken, M.A.'nın ayak kemiğinde kırık oluştu. Yakalanan şüpheliler hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınarak, Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Yapılan araştırmada şüphelilerin 10 günde 11 araç çaldıkları, araçlardan birini parmak izlerini yok etmek için yaktıkları, 5 aracı da arıza yaptıkları için terk ettikleri belirlendi.

İfadelerinde diğer araçları uyuşturucu karşılığı sattıklarını söyleyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.