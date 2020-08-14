DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Fuhuş yaptırdıkları kadınlar için ajanda tutmuşlar

MERSİN'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, zorla fuhuş yaptırdıkları kadınlar için ajanda tuttuğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şüphelilere operasyon düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesi üniversite caddesi üzerine ve farklı bölgelerde bulunan günü birlik konaklama yerlerinde suça iştirak eden şüpheli şahıslar 3 ay teknik ve fiziki takip edildi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. 182 personelle 22 adrese eş zamanlı operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı.

KADINLARI TABANCA İLE KORKUTMUŞLAR'Koli' adı verilen operasyonda şüphelilerin ev iş yerlerinde fuhuş suçunda kullanılan, 18 cep telefonu, 3 laptop, 1 harddisk, 2 kuru sıkı tabanca ve 50 adet fişek, 2 adet mağdurların günlük ne kadar para kazandığı tespiti için tutulan ajanda ve 5 bin 915 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin mağdur kadınları kurusıkı tabanca ile korkutarak fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Emniyet operasyonundan görüntü-Şüphelilerin gözaltına alınması-Şüphelilerin adliyeye götürülmesi-Emniyet tabelası

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 8 gözaltı

Bursa'da, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmaları sebebiyle, polis tarafından gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişiyi takibe aldı. Sosyal medya hesapları uzun süre takip edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan TEM ekipleri, örgüt yanlısı kişilerin adreslerini belirledi. Polis, şüphelilerin Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ile Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bulunan evlerine, dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Gözaltına alınan PKK/KCK şüphelilerinin adliyeye getirilmesinden görüntü

Haber: Derya EVREN/BURSA,

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Hakkari Belediyesi ekiplerinden, yarasaların yuva yaptığı evde inceleme

HAKKARİ'nin Biçer Mahallesi'nde, Şükrü Saraçoğlu'nun yaşadığı 3 katlı binanın çatısında yuva yapan yarasalar, belediye ekiplerini harekete geçirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yarasaların yuva yaptığı evde inceleme yaptı.Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde yaşayan Şükrü Saraçoğlu'nun yaşadığı 3 katlı binanın çatısına yuva yapan yarasalar, ailenin endişeye kapılmasına ve korkmasına neden oldu. Binanın en üst katında yaşayan 6 kişilik Saraçoğlu ailesi, 1 haftadır yarasa korkusu yaşıyor. Aile üyeleri, daha önce 1-2 tane olan yarasaların sayısının kısa zaman içerisinde 20'yi aştığını belirtip, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne başvurdu. Bunun üzerine ekipler, yarasaların yuva yaptığı eve gelerek çatı katında incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri, uçuşan yarasaların arasında inceleme yaparken, durum tespiti yaptıklarını, yarasaların bulunduğu alanı terk etmesi için de çalışma yapacaklarını söyledi. SAYI GİDEREK ÇOĞALDIEv sahibi Şükrü Saraçoğlu, "Bu yarasalar önce 1-2 taneydi. Sonra bu sayı giderek çoğaldı. Endişemiz de giderek artınca yetkililerden yardım rica ettik. Belediyeden gelen veteriner ekibi burada inceleme yaptı. Bu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ekiplerin eve gitmesi-Ekiplerin çatı katına çıkmaları-İncelmeme yapılırken-Uçuşan yarasalar-Genel detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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HDP önündeki eylemde 347'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 347'nci günde de devam ediyor. 2015 yılında Van'da kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemini sürdüren Solmaz Öğrünç, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e ulaştı. 142 aile, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak eylemini sürdürüyor.'OĞLUMU DAĞDA BENİ DE BURADA ÖLDÜRÜYORLAR'

Van'da 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Baran için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılan anne Solmaz Öğrünç, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. 347 gündür burada olduklarını ve 347 yıl da geçse oğlunu almadan gitmeyeceğini ifade eden Öğrünç,"HDP oğlumu dağda beni de burada mahkum etmiş. Oğlumu orada öldürmüşler beni de burada öldürüyorlar. Benim Baran'ımı versinler, o küçüktür. Kur'an-ı Kerim okuyan bir çocuktu. Bana bir sözü vardı memur olup, beni hacca gönderecekti. Ben iki oğlumu ve eşimi Van'da bıraktım geldim. Eşim onlara hem annelik hem de babalık yapıyor. Baran oğlum eğer sesimi duyuyorsan adalete teslim ol. Seni kandırıyorlar orada ceza var diye ama 15 kişi geldi bak biri de ceza almadan gitti. Oğlumu Allah'ın gücüyle ve devletin gücüyle onların ellerinden alacağım" dedi.