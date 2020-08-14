DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 7

Fuhuş yaptırdıkları kadınlar için ajanda tutmuşlarMERSİN'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

Fuhuş yaptırdıkları kadınlar için ajanda tutmuşlar

MERSİN'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, zorla fuhuş yaptırdıkları kadınlar için ajanda tuttuğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şüphelilere operasyon düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesi üniversite caddesi üzerine ve farklı bölgelerde bulunan günü birlik konaklama yerlerinde suça iştirak eden şüpheli şahıslar 3 ay teknik ve fiziki takip edildi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. 182 personelle 22 adrese eş zamanlı operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı.

KADINLARI TABANCA İLE KORKUTMUŞLAR'Koli' adı verilen operasyonda şüphelilerin ev iş yerlerinde fuhuş suçunda kullanılan, 18 cep telefonu, 3 laptop, 1 harddisk, 2 kuru sıkı tabanca ve 50 adet fişek, 2 adet mağdurların günlük ne kadar para kazandığı tespiti için tutulan ajanda ve 5 bin 915 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin mağdur kadınları kurusıkı tabanca ile korkutarak fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Emniyet operasyonundan görüntü-Şüphelilerin gözaltına alınması-Şüphelilerin adliyeye götürülmesi-Emniyet tabelası

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

=======================

Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 8 gözaltı

Bursa'da, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmaları sebebiyle, polis tarafından gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişiyi takibe aldı. Sosyal medya hesapları uzun süre takip edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan TEM ekipleri, örgüt yanlısı kişilerin adreslerini belirledi. Polis, şüphelilerin Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ile Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bulunan evlerine, dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Gözaltına alınan PKK/KCK şüphelilerinin adliyeye getirilmesinden görüntü

Haber: Derya EVREN/BURSA,

=========================

Hakkari Belediyesi ekiplerinden, yarasaların yuva yaptığı evde inceleme

HAKKARİ'nin Biçer Mahallesi'nde, Şükrü Saraçoğlu'nun yaşadığı 3 katlı binanın çatısında yuva yapan yarasalar, belediye ekiplerini harekete geçirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yarasaların yuva yaptığı evde inceleme yaptı.Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde yaşayan Şükrü Saraçoğlu'nun yaşadığı 3 katlı binanın çatısına yuva yapan yarasalar, ailenin endişeye kapılmasına ve korkmasına neden oldu. Binanın en üst katında yaşayan 6 kişilik Saraçoğlu ailesi, 1 haftadır yarasa korkusu yaşıyor. Aile üyeleri, daha önce 1-2 tane olan yarasaların sayısının kısa zaman içerisinde 20'yi aştığını belirtip, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne başvurdu. Bunun üzerine ekipler, yarasaların yuva yaptığı eve gelerek çatı katında incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri, uçuşan yarasaların arasında inceleme yaparken, durum tespiti yaptıklarını, yarasaların bulunduğu alanı terk etmesi için de çalışma yapacaklarını söyledi. SAYI GİDEREK ÇOĞALDIEv sahibi Şükrü Saraçoğlu, "Bu yarasalar önce 1-2 taneydi. Sonra bu sayı giderek çoğaldı. Endişemiz de giderek artınca yetkililerden yardım rica ettik. Belediyeden gelen veteriner ekibi burada inceleme yaptı. Bu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ekiplerin eve gitmesi-Ekiplerin çatı katına çıkmaları-İncelmeme yapılırken-Uçuşan yarasalar-Genel detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

=========================

HDP önündeki eylemde 347'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 347'nci günde de devam ediyor. 2015 yılında Van'da kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemini sürdüren Solmaz Öğrünç, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e ulaştı. 142 aile, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak eylemini sürdürüyor.'OĞLUMU DAĞDA BENİ DE BURADA ÖLDÜRÜYORLAR'

Van'da 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Baran için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılan anne Solmaz Öğrünç, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. 347 gündür burada olduklarını ve 347 yıl da geçse oğlunu almadan gitmeyeceğini ifade eden Öğrünç,"HDP oğlumu dağda beni de burada mahkum etmiş. Oğlumu orada öldürmüşler beni de burada öldürüyorlar. Benim Baran'ımı versinler, o küçüktür. Kur'an-ı Kerim okuyan bir çocuktu. Bana bir sözü vardı memur olup, beni hacca gönderecekti. Ben iki oğlumu ve eşimi Van'da bıraktım geldim. Eşim onlara hem annelik hem de babalık yapıyor. Baran oğlum eğer sesimi duyuyorsan adalete teslim ol. Seni kandırıyorlar orada ceza var diye ama 15 kişi geldi bak biri de ceza almadan gitti. Oğlumu Allah'ın gücüyle ve devletin gücüyle onların ellerinden alacağım" dedi.

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 12:10

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz konusunda net mesaj: Gemilerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmayacak ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Pınar Gültekin'in acılı babası şüphelendikleri ismi açıkladı: Bu iş planlı yapılmış Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu         
15:40
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti         
15:33
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi         
15:17
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı         
15:04
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi         
14:44
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp         
14:39
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı         
14:33
Muhabirin Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu         
14:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi         
13:51
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti         
13:22
Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı         
12:57
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı         
12:32
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu         
11:32
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"         
11:30
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi 2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi         
10:00
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı         
09:53
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada         
08:45
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek         
08:33
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
07:58
Dilara Türüt, Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi         
07:23
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi         
23:56
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 18:25:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei