DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Kozan'da kamyonet uçuruma düştü: 6 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma düşen kamyonette bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Özbaşı Mahallesi'nde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 01 AHV 83 plakalı kamyonetle pikniğe giden Karataş ailesinden sürücü Murat Karataş (31), iddiaya göre, aracın göğsünde bulunan ekmeğin gaz pedalının yanına düşmesi sonucu ekmeği almaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet bu sırada 15 metre yüksekliğindeki uçurumdan dere yatağına düştü. Kazada Murat Karataş ile eşi Gülcihan Karataş (37), çocukları Baran (4), Melisa Çiğdem (8), Mehmet Ali (10) ve yeğeni Alparslan Mustafa Karataş (11) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine CANKUR ekibi ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastaneleri'ne götürüldü. Sağlık durumu kritik olan Baran, Mehmet Ali, Alparslan Mustafa ve Melisa Çiğdem Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.