DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Babasının beylik tabancasıyla intihar etti

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Buse Melisa K. (15), emekli astsubay babasının beylik tabancasını başına ateşleyerek, intihar etti. Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki intihar olayı saat 02.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Buse Melisa K., emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasını başına ateşledi. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi 'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi.Polisin soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------Buse Melisa K.'nın attığı tweetler-Buse Melisa K.'nın fotoğrafları

Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),

=========================

Çorum arasındaki orman yangını sürüyor; köylüler korku dolu anları anlattı

SİNOP ve Çorum arasında kalan ormanlık alanda, önceki gün başlayan orman yangını devam ediyor. Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı yangında dün gece alevlerin yaklaşması üzerine tahliye edilen Sinop'un Yalmansaray köyünde yaşayanlar korku dolu o anları anlattı. Bu arada yangına müdahele eden 3 orman muhafaza memuru da yaralandı. Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesinin Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda, önceki akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Çorum ve Sinop'taki Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için yapılan çalışmalarda, Orman Genel Müdürlüğü'nce sevk edilen 47 arazöz, 15 su tankı, 6 dozer, 32 arazi pickup, 6 ilk müdahale aracı, 2 treyler, 1 Eksvatör, 5 adet yangın söndürme helikopteri ve 2 adet yangın söndürme uçağı yer alıyor.1 KÖY TAHLİYE EDİLDİ30 Orman Muhafaza Memuru ve 150 yangın söndürme işçisi ile yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken dün gece alevlerin yaklaşması üzerine Saraydüzü ilçesinin Yalmansaray köyü tahliye edildi. 30 haneli köyde yaşayanlar jandarmanın evlerine gelip uyarıda bulunması üzerine köyün yaklaşık 1 kilometre uzağında geceyi burada geçirdi. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar ekiplerin yaptığı çalışmaları takip etti. Bazı vatandaşlar evlerinden getirdikleri battaniyeleri serdikleri yolda yatarak geçirdi.'JANDARMA GELDİ TAHLİYE ETTİLER'O anları anlatan köy sakinlerinden Hüseyin Kara, "Yaylada yangın çıkmış ve dağılmış. Her tarafa yangın dağıldı. Dün gece jandarmalar evden bizi alıp aşağıya indirdiler. Jandarma gelip bizi götürdüler. Sabah geri evlerimize geldik. Sabaha kadar yolda bekledik. Çok büyük bir yangınö diye konuştu.'ALEVLER KÖYE SIÇRARA DİYE KORKTUK'Uğur Yener ise ekiplerin yangına müdahale ettiğini ancak yangının köye yaklaşması üzerine jandarmanın gece köyü tahliye ettiğini söyleyerek "Önce çok duman bastı köyü. Bizim köyümüz bir vadide kaldığı için alevler yaklaşınca burayı boşalttılar. Ekipler buraya geldi. Sabaha kadar aşağıda yolda bekledik. Millet asfaltta yolda yattı. Tedirgin olduk yangın bayağı yaklaşmıştı. Birde her yer duman oldu. Köyümüzün her tarafı ağaç. Alevler köye gelip evlere sıçrar diye çok korktukö şeklinde konuştu. Anne ve babasının yanına köye geldiğini söyleyen Ali Yalman da "Jandarma 19: 00 gibi köye gelmiş ve herkesi tahliye etmişler. Ben köye geldiğimde jandarma köye kimseyi sokmuyordu. Geceyi dışarıda geçirdikö dedi.ARAZÖZ YANDI: 3 GÖREVLİ HAFİF YARALANDI

Öte yandan Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'nden gelen ve yangına müdahale eden bir ekip de alevlerin arasında kaldı. Müdahale sırasında arazözün yanması nedeniyle hafif yaralanan görevliler Bilal Kumlar Cemal Çankaya ve Bilge Kağan Şeker, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.