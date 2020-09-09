DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

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Isparta'ya şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib bölgesinde görev yaparken rahatsızlanıp şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın (51) acı haberi, Isparta'da oturan hakim eşi Emine Erdoğan'a verildi.

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Isparta'ya şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib bölgesinde görev yaparken rahatsızlanıp şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın (51) acı haberi, Isparta'da oturan hakim eşi Emine Erdoğan'a verildi.

İdlib'de görev yaparken rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın acı haberi, Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan eşi Emine Erdoğan'a ulaştı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, beraberindeki askeri yetkililerle birlikte şehidin Emre Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, şehadet haberini verdi. Erdoğan ailesi büyük üzüntü yaşarken, acı haberi alan diğer yakınları ve komşular da taziye için şehit evine geldi.

TÖREN ÇANAKKALE'DE YAPILACAK

Daha önce Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın geçen yıl ağustos ayında İstanbul Bağcılar'daki 47'nci Tugay Komutanlığı'na atandığı belirtildi. Tugay komutanı olarak görevini sürdüren Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın naaşının Hatay'dan hareket edecek uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na ineceği, buradan da eşi Emine Erdoğan, kızları Eylül ve Elif Naz ile kayınvalidesinin aynı uçağa bindirilip, tören için Çanakkale'ye uğurlanacağı öğrenildi.

Sezgin Erdoğan, Emine Erdoğan, Isparta, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:22 - Kaynak: DHA

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