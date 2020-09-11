DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

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Bursa ve Balıkesir'de tefeci operasyonu: 3 tutuklamaBURSA ve Balıkesir'de 20'den fazla kişiyi açık senet karşılığı yüksek faizle borçlandıran, ödeyemeyenleri ise tehdit eden 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

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Bursa ve Balıkesir'de tefeci operasyonu: 3 tutuklama

BURSA ve Balıkesir'de 20'den fazla kişiyi açık senet karşılığı yüksek faizle borçlandıran, ödeyemeyenleri ise tehdit eden 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 20'den fazla kişiyi, aylık yüzde 25'e varan faizle açık senet karşılığı borçlandıran, borcunu ödeyemeyenleri ise cebir yoluyla ailesi ve icra üzerinden tehdit eden tefecilere yönelik operasyon düzenledi. Mustafakemalpaşa ilçesi ve Balıkesir'de 8 Eylül Salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.K., C.Ü., E.K., İ.T. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ile delil niteliği taşıyan evraklar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Mustafakemalpaşa Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Y.K., C.Ü. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi, İ.T. ve S.Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

Haber: Gürkan DURAL/BURSA,

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İranlı aktivistten, Türkiye'yi kendi rızasıyla terk etmesi istenmiş İRAN'da zorunlu başörtüsüne karşı eylem yaptığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Türkiye'ye geldiği tursit vizesinin süresi dolduğu için Denizli'de polis tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan Meryem Şeriatmedari'ye, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Türkiye'yi kendi rızasıyla terk etmesi için 'Terke davet' yapıldığı öğrenildi. Şeriatmedari'nin avukatı Mukaddes Künarlıoğlu, kararın iptali için Denizli İdare Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.İran'da yaşayan Meryem Şeriatmedari, 2018 yılında Tahran'da zorunlu başörtüsüne karşı yapılan eyleme katıldı. Burada bir duvarın üzerine çıkan ve başörtüsünü açan Şeriatmedari, polis tarafından gözaltına alındı. Serbest bırakılan ve tutuksuz yargılanan Şeriatmedari, turist vizesiyle Türkiye'ye geldi. Meryem Şeriatmedari'nin Türkiye'de bulunduğu dönemde İran'daki dava sonuçlandı. Şeriatmedari, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 7 Eylül günü Denizli'deki 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kimlik kontrolü yapan polis ekipleri tarafından, tursit vizesinin süresinin dolduğu ve oturma izni bulunmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Şeriatmedari, geri gönderme merkezine koyuldu. Meryem'in sosyal medyadan yaptığı destek çağrısı üzerine gönüllü avukatlar devreye girdi. Şeriatmedari, serbest bırakıldı. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında 'Türkiye'ye terke davet' yönünde tebligat yapılan Şeriatmedari'nin avukatı Mukaddes Künarlıoğlu, müvekkilinin turist vizesi süresinin 18 Ocak günü dolduğunu anlatarak, "Bu sürede Meryem Şeriatmedari Türkiye'de kalmaya devam edebilmek için, daha öncesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuş. Ancak kendisine 24 Ağustos'ta bir randevu verilmiş. Bu tarihte mülteci statüsüne geçebilmek için başvuru yapmak istemiş. Ancak Şeriatmedari'ye sistemde isminin görünmediği bildirilerek, ekim ayına randevu verilmiş. Bu süreçte kentte gezerken, vize süresi dolduğu gerekçe gösterilerek polis tarafından gözaltına alınmış" dedi.İSTEDİĞİ ÜLKEYE GİDEBİLECEKŞeriatmedari'ye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce ülkeyi kendi rızasıyla terk etmesi anlamına gelen 'terke davet' tebliğ edildiğini belirten Künarlıoğlu, "Şeriatmedari'nin önüne terke davet tebliğleri ve ileriye dönük sınır dışı kararı sunuldu. Meryem Şeriatmedari şu an için 20 gün Türkiye'de kalma hakkına sahip. Bundan sonrası için kendi rızasıyla, kendi istediği yere gidebilme şeklinde, kanunen ülkeyi terkine davet edilmiş oldu. Şeriatmedari serbest olmasına karşın hukuki süreç devam ediyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün verdiği terke davet tebliğinin iptali için Denizli İdare Mahmekesi'ne başvuracağız" diye konuştu.Şeriatmedari'nin İran'a dönmesi durumunda, hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını belirten Künarlıoğlu, bundan sonraki hukuki süreç hakkında da bilgi verdi. Künarlıoğlu, "Normal şartlarda terke davete karşı 7 günde açılan iptal davalarında yürütmeyi durdurma kararı alınıyor. Bu, işlemi durdurur hale getirmek anlamına geliyor. Dava neticeleninceye kadar Şeriatmedari'nin Türkiye'de kalmasını sağlanıyor. İdari davayı başlatma amacımız, onun güvenli bir şekilde Türkiye'de kalmasını sağlamaya devam etmek. Şeriatmedari burada kalacaktır. Buna inanıyoruz. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Avukat Mukaddes Künarlıoğlu'ndan detaylarAvukat Mukaddes Künarlıoğlu ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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18 yıl sonra çözülen cinayetin şüphelisinin yalanını ölüm raporu ortaya çıkardı

ADANA'da 18 yıl önce 2 çocuk annesi Fadime Şafak'ı (29) vahşice öldüren ve kaçtığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gökhan Çekiç'in ifadesindeki, "Kıskançlık krizine gidip beni tehdit etti. Kavga çıkınca bıçakla bana saldırdı ben de susturmak için yastıkla ağzını kapatmaya çalışırken boğulmuşö yalanını, Adli Tıp Kurumu'nun ölüm raporundaki "Elle boğularak öldürülmüştür" notu ortaya çıkardı.Merkez Seyhan ilçesine bağlı Şehitduran Mahallesi'nde 2 Ekim 2002'de meydana gelen olayda, çiftçi Süleyman Şafak'ın tarım arazileriyle ilgilenmek amacıyla dışarı olduğu sırada, çocukları Volkan ve Dilara ile evde kalan Fadime Şafak, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yastıkla boğularak öldürüldü. Çocukların annelerini uyandıramamaları üzerine ağlayarak teyzeleri Güler Şafak'a haber vermesinin ardından eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Fadime Şafak'ın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri, tırnaklarında DNA örnekleri ve burnunda kırık tespit etti. O dönem yapılan çalışmada faile ulaşamayınca, DNA eşleşmesi yapılamadı. Evde yapılan incelemede hiçbir şeyin çalınmadığı anlaşıldı.CİNAYETİ ÖZEL EKİP ÇÖZDÜİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, zaman aşımı yaklaşan faili meçhul cinayetleri araştırdı. Dosyaları titizlikle inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmada, olay tarihine yakın zamanda mahalleden taşınan ve fail olabileceği değerlendirilerek oluşturduğu profiller üzerine çalışmaya başladı. Bu profillerle uyuştuğu düşünülen ve KKTC'de olduğu, burada bir evden 'hırsızlık' yaptığı iddiasıyla cezaevine girdiği tespit edilen Gökhan Çekiç'i takibe aldı. Şüpheli üzerinde çalışmasını sürdüren ekipler, Fadime Şafak'ın tırnak aralarından alınan DNA'ların karşılaştırılması için 8 Mayıs 2020'de Türkiye'ye getirilen Çekiç, ifadesinin ardından yurt dışı yasağı tedbiri konularak serbest bırakıldı.DNA'LAR UYUŞTU, GÖZALTINA ALINDIAdana Kriminal Polis Laboratuvarı'ndan gelen sonuçlarda, Fadime Şafak'ın tırnakları arasından alınan örneklerin, Çekiç'ten alınan örneklerle uyuşması üzerine ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı öne sürülen şüpheliyi yeniden gözaltına aldı. Emniyete götürülen Çekiç, sorgusunda, Fadime Şafak ile aralarında o yıllarda bir ilişki olduğunu, Şafak'ın olay gecesi kendisinden, nişanlısından ayrılmasını istemesi üzerine kavga ettiğini ve bu nedenle cinayeti işlediğini itiraf etti. Öte yandan olayı bildiği ancak emniyet güçlerine bildirmediği öğrenilen Çekiç'in ablası Perihan Y. (60) Kocaeli'de, kayınbiraderi Aptil C. de (46) Adana'daki adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.YÜZÜNDEKİ YARALARI SAKLAMIŞOlay günü yüzünden yaralanan Gökhan Çekiç'in, mahalledeki polislere yakalanmamak için günlerce evden çıkmadığı, amcasının şüphelenmesi üzerine mahalledeki çocuklarla kavga ettiğini söylediği öne sürüldü. Öte yandan Çekiç'in 2004 yılında evlendiği ve 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.YALANINI ÖLÜM RAPORU ORTAYA ÇIKARDIŞüpheli Çekiç'i, aralarında ilişki olduğunu öne sürdüğü Fadime Şafak'ın olayın yaşandığı gece evine gittiğini, birlikte olduklarını daha sonra kadının kendisine kıskançlık yaptığını iddia ederek, "Bana 'Nişanlından ayrıl, yoksa seni mahalleye rezil ederim' dedi. Bunun üzerine kavga çıktı ve bana bıçakla saldırdı. Ben de kendimi korumak ve onu susturmak için yastıkla bastırdım, öldü. Öldürmek istememiştimö dediği öğrenildi. Fadime Şafak'ın ölüm raporunda, "Elle boğularak öldürülmüştürö notunun yer aldığı öğrenilirken, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen bu rapor, şüphelinin iddialarının asılsız olduğunu ortaya çıkardı.18 YIL SONRA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Gökhan Çekiç, çıkarıldığı mahkemece 'Canavarca hisle öldürmekten' tutuklandı. Olayı bilip, polise bildirmediği öğrenilen Çekiç'in ablası Perihan Y. ile kayınbiraderi Aptil C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Balıkesir, Türkiye, Bursa, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 12:41 - Kaynak: DHA

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