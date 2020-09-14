HAKKARİ Terörden temizlenen Kaval bölgesinin turizme kazandırılması isteği - Son Dakika

Terörden temizlenen Kaval bölgesinin turizme kazandırılması isteği

TERÖRDEN arındırılan Hakkari'nin Kaval köyü bölgesi, el değmemiş doğasıyla görenleri hayran bırakıyor. Huzur ortamının sağlandığı köye giden doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, "Hakkari'de ve ilçelerinde hemen hemen her yeri gezdim ama ilk defa böyle bir şelale ile karşılaştım. Etkileyici doğal güzelliği, cennetten bir köşe, el değmemiş doğa harikası" dedi.

Hakkari'de, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılan Kaval köyü, el değmemiş doğası ile öne çıkıyor. Doğaseverlerin de dikkatini çeken bölge, yöre halkı tarafından 'Saklı Cennet' olarak adlandırılıyor. Sağlanan huzur ortamı ile birlikte bölgeye iki arkadaşıyla giden doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, keşif yaparken köyün yakınında bir şelale olduğunu fark etti. Şelalenin Antalya'daki Düden Şelalesi'ne benzediğini belirten Noyan, Hakkari'de keşfedilmemiş birçok yerin olduğunu söyledi.

'CENNETTEN BİR KÖŞE, DOĞA HARİKASI'

Noyan, "Hakkari'de ve ilçelerinde hemen hemen her yeri gezdim ama ilk defa böyle bir şelale ile karşılaştım. Doğal güzelliği ile cennetten bir köşe, doğa harikası. Böyle muhteşem bir görüntü ile ilk defa karşılaştım. Daha önce çekimler yapıldı. Ama hiç tanıtılmadığı için bu bölge bilinmiyor. Çektiğimiz görüntülerle buranın turizme kazandırılmasını, Hakkari'nin saklı cennetinin tanıtılmasını istiyoruz. Bu bölgeler, eğer tanınırsa hem ülkemiz için hem Hakkari turizmi için son derece önlemlidir" dedi.

Doğa fotoğrafçıları tarafından keşfedilen şelale

Şelalenin fotoğrafları çekilmesi

Drone ile görüntü alınması

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)