DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Duygu Delen, balkonundan düştüğü eve tehditle götürülüp, kemerle dövülmüş

GAZİANTEP'te, Duygu Delen'in (17), erkek arkadaşı Mehmet Kaplan 'ın (20) 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada İstanbul Adli Tıp Kurumu 'nun hazırlayacağı otopsi raporu beklenirken, acılı ailenin avukatlarından Önder Alkurt, "Duygu'nun, Mehmet Kaplan tarafından telefonla aranılarak ya da mesaj gönderilerek tehditle eve gelmeye zorlandığı, ölümünden önce de 2 saat şiddete maruz kaldığı belirlendi" dedi. Avukat Alkurt, ön otopside Duygu Delen'in vücudunda çok sayıda kemerle dövüldüğüne dair iz bulunduğunu ifade ederek, olaydan sonra evde yapılan incelemede de salonda bir kemer bulunduğuna dikkat çekti.Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos günü yaşanan olayda, Duygu Delen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Kaplan, sevk edildiği adliyede 'cinsel istismar' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.SIR PERDESİNİ OTOPSİ RAPORU ARALAYACAKBaşlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürerken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporunun olaydaki sır perdesini aralaması bekleniyor. Dosyaya bilirkişi olarak atanan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kar'ın incelemesi devam ederken, Delen ailesinin avukatlarından Önder Alkurt, olay günü, Mehmet Kaplan'ın cep telefonundan arayarak ve mesaj göndererek Duygu Delen'i tehdit ettiğini söyledi. Avukat Alkurt, "Elimizdeki bilgi ve bulgulara göre, Duygu kızımız, şüpheli Mehmet'in evine tehditle gitti. Telefon incelemesine göre, şüpheli, 'Bugün gelmezsen şöyle olacak, böyle olacak' şeklinde tehdit mesajları atıp, aramalar yapmış. Sabah saat 10.00'da başlayıp 11.30'a kadar devam eden tehdit sonucunda Duygu, eve gitmek zorunda kalmış. Duygu, saat 11.58'de eve gidiyor. Güvenlik kamerası görüntüleri de Duygu'nun eve çok istekli gitmediğini gösteriyor. O görüntülere bakınca Duygu'nun eve gönüllü gitmediğini anlıyoruz" dedi.'ZEHİRLENECEK DERECEDE ALKOL ALMIŞ'Tutuklu sanık Mehmet Kaplan'ın uyuşturucu ve alkol kullandığının tespit edildiğini de hatırlatan Alkurt, "Yapılan inceleme sonunda şüphelinin kanında 257 promil alkol bulundu. Aynı zamanda uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı. Ancak burada önemli olan alkol oranı. Çünkü, örnekler olaydan 3 saat sonra alınıyor. Uzmanlar saatte en az 15 promilin insan vücudundan çıktığı görüşünü savunuyor. Bu da şüphelinin 300 promilden fazla alkollü olduğunu ortaya koyuyor. Şüphelinin, zehirlenecek derecede alkol aldığı ortaya çıktı. Duygu'nun kanının temiz olduğu ortada. Duygu kızımızın evde bulunduğu 3 saat 20 dakika sürece orada gönüllü kalmadığına eminiz. Sabah saatlerinde şüpheli tarafından atılan tehdit mesajları da bizi destekliyor" diye konuştu.'İKİ SAAT DAYAK YEMİŞ, KEMERLE DÖVÜMÜŞ'Tutuklu Mehmet Kaplan'ın Duygu Delen ile tartıştıklarını ve aralarında itiş-kakış olduğunu ifadesinde anlattığını bildiren avukat Alkurt, bunun gerçeği yansıtmadığını belirtti. Alkurt, şunları söyledi: "Tutuklu sanık Mehmet Kaplan, Duygu kızımıza ölümünden önce şiddet uyguluyor. Kendisi bir iki tokat attığını söylüyor ama evin bir çok yerinde kan izleri var. Evin her yerinde, balkon demirlerinde bile kan izlerinin olması şüphelinin aralarında itiş-kakış olduğu şeklinde, basitçe açıklanacak bir olay değil. Bize göre şüpheli, evde Duygu'yu en az iki saat dövdü. Ön otopside Duygu'nun vücudunun 8-10 bölgesinde ciddi ekimoz olduğu ortaya çıktı. Bu izler Duygu'nun tahta veya kemerle dövüldüğünü gösteriyor. Zaten olayın ardından evde yapılan incelemede de bir kemer bulundu."'DUYGU'YA ŞİDDET UYGULARKEN ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ'Avukat Önder Alkurt, şüpheli Mehmet Kaplan'ın Duygu Delen'i darbederken, yakın bir arkadaşına mesaj attığını belirterek, "Darp sırasında Mehmet Kaplan bir arkadaşına; 'kıza yapabileceğimi yaptım, dünyanın eziyetini yaptım' şeklinde mesaj atıyor. Bu mesajlaşma Duygu kızımıza yapılan şiddet ve baskıyı ispatlıyor" dedi.AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 15 YIL HAPİSAdli tıp uzmanlarının incelemesinde, Duygu Delen'in düştüğü andaki görüntülerden şuurunun kapalı olduğu görüşünü dile getirdiklerini anlatan Önder Alkurt, şunları kaydetti: "Bundan sonraki süreç dava süreci. Davanın açılması için İstanbul Adli Tıp'tan gelecek rapor bekleniyor. Bu raporların gelmesi bazen uzun zaman alabiliyor. Ancak bu dosyada, savcılığın hızlı olması yönünde talebi var. Yakın zamanda gelmesini bekliyoruz. Bizim aslında daha çok önem gösterdiğimiz bir başka konu da polis kriminalden gelecek kan sonuçları. Evdeki kan izlerinin kime ait olduğu. Eğer iki kişiye ait olursa yani Duygu'nun da kanı çıkarsa ölümünden önce şiddete maruz kaldığı ortaya çıkmış olacak. Bir de bilirkişi raporu gelecek. Bu raporların gelmesinin ardından savcılık makamı iddianame yazacak. Dava açılacak ve yargılama başlayacak. Şüpheli, 'Kasten adam öldürme' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından tutuklandı. Dava da bu yönde açılırsa 18 yaşından küçük çocuğun kasten ölümünün karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Çocuğun cinsel istismarı suçundan da 8 yıldan başlayıp 15 yıla kadar hapis cezası alabilecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Avukat Önder Alakurt ile röp.Duygu Delen'in sağlık fotoğarflarıMehmet Kaplan'ın fotoğrafı

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ -Kamera: Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP,

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Adana'da silahlı suç örgütüne şafak operasyonu: 23 gözaltı

ADANA'da kasten adam öldürme, yaralama, tehdit ve baskı ile cebir kullanarak haksız kazanç elde etme gibi suçlara işlediği belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, kent merkezinde kasten adam öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ticareti yapma, yalan beyan, suç üstlendirme, tehdit, baskı, cebir kullanarak haksız kazanç temin etme, uyuşturucu madde ticareti yapma, korku, panik ve sindirme yöntemleri ile vatandaşlar üzerinde hakimiyet kurmak gibi suçları işlediği öne sürülen silahlı suç örgütünü deşifre etti. Örgüte üye 25 kişinin adresini belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama emri çıkarmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. 35 adrese eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler de destek verdi. Özel Harekat timlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişiyi gözaltına aldı. CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİEvlerde arama yapan ekipler, 4 adet AK-47 Kalaşnikof otomatik piyade tüfeği, 17 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör, 363 çeşitli çapta ve markada tabanca mermisi, 8 adet AK-47 şarjörü, 171 adet 7.62 mm çapında fişek, 1 el bombası, 7 balistik yelek, 1 av tüfeği, 20 av tüfeği fişeği, 3 sahte kimlik, 79.71 gram eroin, 0.4 gram kokain, 720.5 gram metamfetamin, 58 uyuşturucu hap, 5.46 gram esrar, 51.2 gram skunk maddeleri ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 23 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Ele geçirilen silahların görnütüsü

Haber-Kamera: ADANA,

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'TIR'da Akdeniz meyve sineği vurmuş 1 portakal çıksa, hiçbir ülke ürünü kabul etmiyor'

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, portakal ihracının önündeki en büyük engellerden birinin Akdeniz meyve sineği olduğunu belirterek, "TIR'da bir tane Akdeniz meyve sineği vurmuş portakal çıksa, hiçbir ülke ürünü kabul etmiyor. Bu nedenle sürekli ürünün takibini yapıyoruz" dedi.Kumluca Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri, narenciye ürünleri ihracatındaki en büyük engellerden biri olan Akdeniz meyve sineğine yönelik kontrollerini sürdürüyor. Kumluca Tarım İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Bitki Sağlığı Şubesi'nde görevli ziraat mühendisleri Recep Büyükkök, Fatma Okaybarut ve Deniz Bayar, narenciye bahçelerindeki daha önceden konulmuş feromon tuzaklarını kontrol ederek, Akdeniz meyve sineğinin narenciye ürünlerinde larva bırakıp bırakmadığına bakıyor. Ziraat Mühendisi Deniz Bayar, kontrolleri sırasında feromon tuzaklarını değiştirdiklerini belirterek, "Haftalık sayımlarını yaparak meyvelerdeki vurukları kontrol ediyoruz. Henüz meyvelerimizde 'ben düşme' gerçekleşmediğinden vuruklar oluşmadı. Bunların takibini yaparak, ben düşünce ilaçlama için ilan vereceğiz" dedi.Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise Akdeniz meyve sineğinin, ihracatın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu söyledi. Kökce, "Şu an Akdeniz meyve sineği açısından riskimiz yok. Haftada bir gün de olsa geziliyor, feromon tuzakta kaç tane olduğu sayılıyor. Fakat hasada yakın zamanda vuruk yapıyor. Hasada yakın dönemde sürekli takip ederek, vatandaşlarımıza ilan edip sosyal medyadan duyurarak gerekli mücadeleyi yapacağız. TIR'da bir tane Akdeniz meyve sineği vurmuş portakal çıksa, ürünü almayıp geri çeviriyorlar. Bir tane Akdeniz meyve sineği portakal o ülkeye girdiğinde 'bana da bulaşır' veya 'benim ülkemde de üremesini yapar' korkusuyla hiçbir ülke ürünü kabul etmiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Narenciye bahçesinden görüntüSinek için tuzaklar ağaçlara takılırkenSinek tuzağı işleminin nasıl yapıldığı anlatılırkenRÖP1: Zir. Müh. Deniz Bayar ile röp.Narenciye bahçeleri ve meyvelerde sinek zararına bakılırkenTuzaklara yakalanan sineklerden görüntüRÖP2: Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ile röp.

HABER-KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

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Şırnak'ta, kamu kurumlarına 'HES kodu' ile girilecek

ŞIRNAK'ta, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yapılacağı kararı alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında toplandı. Koronavirüsle mücadele çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlara HES koduyla giriş yapma ile düğün ve nişanlarda izin zorunluluğu alma getirildi. Toplantıda alınan kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde izinsiz olarak nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine kesinlikle müsaade edilmemesine. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerinin arttırılmasına. İl ve ilçe müftülüğü görevlileri tarafından vefat eden kişilerin yakınlarının bilgilerinin temin edilerek, cenaze yakınlarının bu amaçla görevlendirilen ekipler tarafından ziyaret edilerek Covid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirilmesinin sağlanmasına. İl ve ilçe müftülükleri tarafından taziyelerin telefonla yapılmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine, bu amaçla taziye yapılacak yerlerde cenaze yakınlarının evleri de dahil yüz yüze taziye yapılmamasına, bunun yerine telefonla taziye bildirilmesi yönünde il ve ilçe müftülüğü personelleri tarafından bilgilendirme ve denetim faaliyetleri yapılmasına. İlimiz genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele HES kodu alma zorunluluğu getirilmesine, binaya girişlerde tüm personele ve gelen vatandaşlarımıza HES kodu kontrolü yapılmasına karar verilmiştir" denildi.