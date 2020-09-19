DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

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Tur teknesinde 'koronavirüs genelgesi' böyle delindiAlanya'da tekneyle tura çıkan bir grup, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın maske, temizlik ve sosyal mesafe genelgelerini halay çekerek deldi.

DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

Tur teknesinde 'koronavirüs genelgesi' böyle delindi

Alanya'da tekneyle tura çıkan bir grup, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın maske, temizlik ve sosyal mesafe genelgelerini halay çekerek deldi. Halay çekenlerden bazıları ise maskelerini çene altına indirdi.

İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs (Covi-19) ile ilgili yayınladığı başta temizlik, sosyal mesafe ve maskeyle ilgili yayınladığı genelgeler, İl Hıfsısıhha Kurulu'nun kentler bazında uyguladığı kısıtlamalara rağmen, vaka sayılarında artış ve genelge ihlalleri sürüyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinde kaydedilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler, vurdum duymazlığı yine gözler önüne serdi. Teknenin pistinde maske dahi takmayan, takanların ise çene altına indirdiği grup, müziğin ritminde halay çekti.Alanya'da tur teknesinde kaydedilen o anlar sosyal medyada da yeraldı ve tepki çekti.

Sağlık Bakanlığı, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:23 - Kaynak: DHA

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