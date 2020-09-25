Fatma'nın ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan?a teşekkür - Son Dakika

Fatma'nın ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan?a teşekkür

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ilk kez ses duyduğunda attığı çığlıklar ile tanınan 10 yaşındaki işitme engelli Fatma Afaş ve kardeşi Sara Afaş'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım eli uzattı.

Fatma'nın ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan?a teşekkür, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ilk kez ses duyduğunda attığı çığlıklar ile tanınan 10 yaşındaki işitme engelli Fatma Afaş ve kardeşi Sara Afaş'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım eli uzattı. Önümüzdeki günlerde tedavisine başlanacak olan Sara'nın ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Suriye'deki savaştan kaçarak 8 yıl önce Halep'ten Kocaeli'ye göç eden Fares ve Güsun Afaş çiftinin 6 çocuğundan 10 yaşındaki Fatma ile 3 yaşındaki Sara, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Aile ile tanışan Körfez Belediyesi'nden emekli Mustafa Demirtaş ile eczacı Caner Göçmez'in yardımı ile küçük Fatma'nın kulağına, sesleri duyabilmesi için işitme cihazı takıldı. Fatma'nın sesleri ilk duyduğu anda attığı mutluluk çığlığı ile kardeşlerin durumundan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşlerin duyması için gereken her şeyin yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne davet edilen ailenin küçük kızı Sara'nın da duyabilmesi için tetkikler başlatıldı.'HİÇ DUYACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUKöFatma'nın duymaya başlaması ile çok mutlu olduğunu söyleyen anne Güsun Afaş, 'Çok mutlu olduk. Hiç duyacağını tahmin etmiyorduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bize yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum Mustafa ve Caner ağabeyler çok yardım ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.ö dedi.'ALLAH RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUNö

Kulaklık pahalı olduğu için alamayacaklarını düşündüklerini anlatan baba Fares Afaş, 'Allah razı olsun herkesten. Biz kulaklık alabileceğimizi hiç ümit etmemiştik. Gidip, sorduğumuzda çok pahalıydı. Alamazdık. Ama Allah razı olsun bize yardım ettiler ve alabildik. Herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Mutluluklar içerisindeyim. Çok mutlu oldum. Çok sağ olun.ö diye konuştu.


Fatma'nın ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan?a teşekkür
Fatma'nın ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan?a teşekkür
Fatma'nın ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan?a teşekkür
Fatma'nın ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan?a teşekkür
Fatma'nın ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan?a teşekkür
Fatma'nın ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan?a teşekkür
Fatma'nın ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan?a teşekkür

Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Engelli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatma'nın ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan?a teşekkür - Son Dakika


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