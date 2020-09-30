DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

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Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden market çalışanı kameradaADANA'da işe girdiği ilk gün sipariş götürdüğü apartmanın 9'uncu katında asansör boşluğuna düşen market çalışanı Nail Polat'ın (47), son anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden market çalışanı kamerada

ADANA'da işe girdiği ilk gün sipariş götürdüğü apartmanın 9'uncu katında asansör boşluğuna düşen market çalışanı Nail Polat'ın (47), son anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni açılan bir markete bugün işe girdiği öne sürülen Nail Polat, Murat A.'nın 9'uncu kattaki evine market arabası ile sipariş getirdi. Siparişi teslim ettik sonra asansöre yönelen Polat, iddiaya göre kapıyı açıp, market arabasını içeriye sokmak için geri geri yürüyerek binmek istedi. Ancak, asansörün üst katta olduğunu fark edemeyen Polat, 9'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 40 metre yükseklikten yere çakılan Polat'ın öldüğü belirlendi. Evli ve 4 çocuğu olduğu belirtilen Polat'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkartılarak Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin soruşturması sürerken, market çalışanı Nail Polat'ın apartmana geldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polat'ın asansöre eşya yüklemesi ve asansöre binip, üst kata çıkması görüntülere yansıdı. Düşme anından sonrasında ise giriş katında yaşanan panik anları da güvenlik kameralarınca görüntülendi. Polat'ın çalıştığı markete ise 'Cenazeden dolayı kapalıyız' yazısı asıldığı görüldü.

Pınar Mahallesi, Seyhan, Market, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:39 - Kaynak: DHA

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