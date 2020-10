DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Rize'de heyelanda köy yolu kapandı, 4 ev boşaltıldı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde heyelan önleyici duvarın yapımı sırasında meydana gelen heyelanda Çayırdüzü köy yolu ulaşıma kapandı, 4 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilenler, geceyi yakınları ve komşularında geçirdi.Çamlıhemşin'in Çayırdüzü köyünde heyelan önleme çalışması kapsamında yola duvar örülmeye başlandı. Ekiplerin dün akşam saatlerinde çalışmayı tamamlayarak ayrıldığı sırada heyelan meydana geldi. Çayırdüzü köyü yolu ulaşıma kapanırken 4 ev de tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilenler, geceyi yakınları ve komşularında geçirdi. Köyde kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Rize Valisi Kemal Çeber de yetkililerle görüşerek köy yolunun bir an önce açılması ve heyelan önleyici duvarın tamamlanmasını istedi.'KORKUYORUZ'Tedbir amacıyla evi boşaltılan Emine Seçer, "Evim hemen heyelanın altında bulunuyor. Daha önce taşlar geliyordu ama dün akşam çok büyük kayalar düştü. Zaten korkarak duruyorduk. Evleri boşalttılar. Biz geceyi başka yerde geçirdik. Korkuyoruzö dedi.Abdurrahman Karaman da büyük kayaların gece düşmeye başladığını belirerek, "Heyelanın olduğu noktanın altındaki evler boşaltıldı. Diğer evlerle ilgili de incelemeler yapılıyor. Heyelan tehlikesinin sona ermesi için önlem alınmasını istiyoruzö diye konuştu.'TEHDİDİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'Çamlıhemşin İl Genel Meclis Üyesi Ali Kuyumcu da zeminin riskli olduğunu belirterek, "Burada yüksek bir duvar yapmayı planlıyorduk. Çalışmaya başladığımızda küçük küçük heyelan akmaya başladı. Sonrasında akşama doğru da büyük kayalar geldi. Yolun altına düşmemesi için önlemimizi aldık. Tehlike arz eden 4 evi boşalttık. Yol şu an ulaşıma kapalı. Şimdi burada gerekli önlemleri alarak bu tehdidi ortadan kaldırmaya çalışıyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYORArzu ERBAŞ-Selman KUTLU/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize),

12 evin yandığı köyde 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi

BOLU merkeze bağlı Kuzfındık köyünde, 12 evin yandığı, çok sayıda ahır ve samanlığın da küle döndüğü yangında köylüler, evlerinden geride kalan eşyaları topladı. 32 köylü, geceyi AFAD tarafından kurulan çadırlarda ya da komşuları ve akrabalarında geçirdi.

Yangın, dün öğlen saatlerinde Bolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde meydana geldi. Bir evin bacasında çıkan yangın önce çatıya daha sonra köyde bulunan 11 eve sıçradı. 12 ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda ahır, samanlık ve odunluk da yandı. Yangında 5 büyükbaş hayvan da telef oldu. Yangın, dün akşam saatlerinde söndürüldükten sonra bu sabaha karşı da soğutma çalışması tamamlandı. Bölgede AFAD tarafından hasar tespit çalışmaları sürerken, bölgede iş makineleri yardımıyla enkaz kaldırma çalışması sürdürülüyor.

GECEYİ ÇADIRLARDA VE KOMŞULARINDA GEÇİRDİLERTamamen yanan 12 evde kalan 32 köylüden bazıları, geceyi AFAD tarafından kurulan çadırda geçirdi. Bazı vatandaşlar da komşuları ve akrabalarında kaldı. Sabahın erken saatlerinde yangın bölgesine gelen aileler, enkaz altında kalan eşyalarını aramaya başladı. Köylüler, enkazdan geriye kalan hurda parçalarını topladı.

ÜSTÜMÜZDEKİ ELBİSELERLE ÇIKTIKEvi tamamen yanan Mehmet Karakaya, "Ormana gitmiştim. Telefon ettiler, köy yanıyor dediler. Geldik, hiçbir şey kalmamış. Benim evim buradaki boş yerdeydi. 2 katlıydı. Geceyi babamın evi var orada geçirdik. İnşallah yardım gelecek. Onu bekliyoruz. Üstümüzdeki elbiselerimizle çıktık. Her şeyimiz yandı. Hayvanları kurtarabildik sadece" dedi.Geceyi komşusunda geçirdiğini söyleyen Nezaket Çiftçi de, "Hiçbir şey kurtaramadık. Sadece hayvanları çıkardık. Bir de üstümüzdeki kıyafetler kaldı. Geceyi komşuda geçirdik. Bundan sonra komşuda kalacağız. Evsiz kaldık. 2 kişi yaşıyorduk. Sadece hayvanlarımızı kurtardık. Yangın bir anda büyüdü. Bir anda parladı ve yayıldı" diye konuştu.

YARIM SAAT İÇİNDE GİTTİ HER ŞEY

Geceyi çadırda geçiren Hamide Kayman ise 5 hayvanlarının telef olduğunu belirterek, "Çok acı bir gündü. İçler acısıydı. Hatıralar, hayvanlar, her şey gitti. 5 tane hayvanımız telef oldu. Evde annemle babam vardı. Biz diğer köydeydik, oradan gelene kadar yanmış. Yaralar sarılacakmış. Prefabrik evler yapılacakmış. Gece çadırda kaldık. Çok zor olmadı. Her zorluğa katlanacağız artık. Canlarımız, hayvanlarımız gittikten sonra çadırda kalmak zor değil. Yarım saat içinde gitti her şey" dedi.