DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 4 kişi çıkarıldı (1)

İZMİR'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nından 4 kişi, yaklaşık 23 saat sonra çıkarıldı.Bayraklı'da depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında yapılan aramalarda, mahsur kalan 4 kişiye yaklaşık 23 saat sonra ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan bu kişiler, sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİİZMİR

=========================

Bakan Pakdemirli'den depremde yaralananlara ziyaret

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralanan vatandaşları tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret etti.

Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası onlarca ev zarar gördü, yüzlerce kişi yaralandı. Yaralılar İzmir'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremde yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret etti. Yaralılara yanlarında olduklarını belirten Bakan Pakdemirli, geçmiş olsun dileklerini iletti.