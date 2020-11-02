DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

TIR şarampole düştü, sürücü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole düşen TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı.

Manavgat- Antalya D400 karayolunun Serik girişinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, Adnan Zeytunlu idaresindeki 33 ACA 598 plakalı TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yolun sağında bulunan bariyerlere çarptı, ardından da yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri TIR içerisinde sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü Adnan Zeytunlu daha sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kafa tasında kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanma tespit edilen sürücünün sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.Kaza sonrasında 3 çekici, TIR'ı bulunduğu yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarttı.