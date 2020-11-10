DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 7

10.11.2020 10:32
DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

Mustafa Kemal Atatürk, Osmaniye'de anıldı OSMANİYE'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Osmaniye'de anıldı

OSMANİYE'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Devlet Bahçeli Meydanı önünde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, askeri, adli ve mülki erkan ile siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Tören, ilk olarak Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalarak, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi. Bu sırada yoldaki araç sürücüleri durup korna çalarak, kaldırım ve parklardaki vatandaşlar da 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.Şeref defterini imzalayan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bağımsızlığımızın mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aramızdan bedenen ayrılışının 82'nci yıl dönümünde rahmet ve şükranla anmaktayız. Çünkü o, idealleriyle, düşünceleri ve bize kazandırdıklarıyla 82 yıldır aramızda ve olmaya da devam edecektir. Büyük Önder Atatürk, bükülmez bileklerimizde kuvvet, gözlerimizde ışıksın. Zihnimiz ilkelerinle, kalplerimiz sonsuz sevgin ve inancınla doludur. Acı kaybının yıldönümünde, azim ve gururla gösterdiğin hedeflere ulaşmak yolunda milli birlik ve dayanışma içinde yürüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------İstiklal Marşı'nın okunmasıSiren çalmasıVatandaşların ve otomobil sürücülerinin durmasıSaygı Duruşunda bulunmaları

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL-Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),

===================================

Adana'da polisin şüphelendiği araçta ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi ADANA'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçta yapılan aramada ruhsatsız 6 tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi. Polis, isimleri açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Polislerin aracı incelemeleri-Polisin araç altına gizlenen silahları çıkartması-Polisin silah paketlerini açması-Zanlıların emniyeten çıkışı

Haber: Can ÇELİK Kamera: ADANA

==================================

Hatay'da 09.05'te hayat durdu

HATAY'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te tüm kent saygı duruşuna geçti.Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıldönümü nedeniyle Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi. Törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı. Protokol üyeleri tarafından Atatürk anıtına çelenkler sunuldu.Kentte, saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla hayat durdu. Kent genelinde vatandaşlar, Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından vali Rahmi Doğan'ın Anıt Şeref Defteri'ni imzalamasıyla son buldu. Protokol üyeleri daha sonra, Hatay Şehir Müzesi'ndeki Atatürk konulu fotoğraf sergisini gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Asker ve vatandaşların saygı duruşuProtokolün fotoğraf sergisini gezmesiDetay görüntüler

Haber-Kamera: İzzet NAZLI/ HATAY,

====================================

Niğde'de Mustafa Kemal Atatürk özlemle anıldı NİĞDE'de Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıldönümünde törenle anıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin,  Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Baro Başkanı Osman Çimen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Törende, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek,  Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Çelenk sunumuSaygı duruşu

Vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

=====================================

Samsun'da çifte sirenle Ata'yı anma

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'inci yıl dönümünde Samsun'da düzenlenen törenlerle anıldı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören sırasında ard arda iki kez siren çaldı.

Samsun'da, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' nedeniyle İlkadım ilçesinde Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören Vali Zülkif Dağlı'nın anıta çelenk sunumuyla başladı. Tören saygı duruşu için 09.05'de sirenlerin çalmasıyla devam etti. Bu sırada törende Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı çelenk sunması için anons edildi. Sirenler çalarken ve saygı duruşunda bulunulurken Topçu Albay Camcı anıta çelenk bıraktı.

Kent genelindeki sirenin sona ermesinin ardından bu defa da tören alanındaki siren sesi çalmaya başladı. Katılanlar saygı duruşuna devam etti. İl protokolü tören sonunda Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Osmaniye, Niğde, Tören, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Yenilgiyi kabul eden Paşinyan suçu orduya attı: Durulması gerektiği söylendi Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor
Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar         
11:49
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi         
11:10
Dolar kurundaki sert düşüş nedeniyle değer kaybetmişti! Güne yükselişle başlayan gram altın 501 liradan işlem görüyor Dolar kurundaki sert düşüş nedeniyle değer kaybetmişti! Güne yükselişle başlayan gram altın 501 liradan işlem görüyor         
11:04
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
1 ay önce cezaevinden çıkan kişi 10 farklı iş yerini soydu 1 ay önce cezaevinden çıkan kişi 10 farklı iş yerini soydu         
10:24
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı         
09:34
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
120 yaşındaki Fatma ninenin yürekleri ısıtan Atatürk anısı: Ne yaptığımı sordu, ekmek parası verdi 120 yaşındaki Fatma ninenin yürekleri ısıtan Atatürk anısı: Ne yaptığımı sordu, ekmek parası verdi         
08:27
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 12:01:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei