DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Mustafa Kemal Atatürk, Osmaniye'de anıldı

OSMANİYE'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Devlet Bahçeli Meydanı önünde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara , Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, askeri, adli ve mülki erkan ile siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Tören, ilk olarak Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalarak, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi. Bu sırada yoldaki araç sürücüleri durup korna çalarak, kaldırım ve parklardaki vatandaşlar da 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.Şeref defterini imzalayan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bağımsızlığımızın mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aramızdan bedenen ayrılışının 82'nci yıl dönümünde rahmet ve şükranla anmaktayız. Çünkü o, idealleriyle, düşünceleri ve bize kazandırdıklarıyla 82 yıldır aramızda ve olmaya da devam edecektir. Büyük Önder Atatürk, bükülmez bileklerimizde kuvvet, gözlerimizde ışıksın. Zihnimiz ilkelerinle, kalplerimiz sonsuz sevgin ve inancınla doludur. Acı kaybının yıldönümünde, azim ve gururla gösterdiğin hedeflere ulaşmak yolunda milli birlik ve dayanışma içinde yürüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------İstiklal Marşı'nın okunmasıSiren çalmasıVatandaşların ve otomobil sürücülerinin durmasıSaygı Duruşunda bulunmaları

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL-Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),

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Adana'da polisin şüphelendiği araçta ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi ADANA'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçta yapılan aramada ruhsatsız 6 tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi. Polis, isimleri açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Polislerin aracı incelemeleri-Polisin araç altına gizlenen silahları çıkartması-Polisin silah paketlerini açması-Zanlıların emniyeten çıkışı

Haber: Can ÇELİK Kamera: ADANA

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Hatay'da 09.05'te hayat durdu

HATAY'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te tüm kent saygı duruşuna geçti.Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıldönümü nedeniyle Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi. Törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı. Protokol üyeleri tarafından Atatürk anıtına çelenkler sunuldu.Kentte, saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla hayat durdu. Kent genelinde vatandaşlar, Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından vali Rahmi Doğan'ın Anıt Şeref Defteri'ni imzalamasıyla son buldu. Protokol üyeleri daha sonra, Hatay Şehir Müzesi'ndeki Atatürk konulu fotoğraf sergisini gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Asker ve vatandaşların saygı duruşuProtokolün fotoğraf sergisini gezmesiDetay görüntüler

Haber-Kamera: İzzet NAZLI/ HATAY,

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Niğde'de Mustafa Kemal Atatürk özlemle anıldı NİĞDE'de Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıldönümünde törenle anıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Baro Başkanı Osman Çimen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Törende, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Çelenk sunumuSaygı duruşu

Vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Samsun'da çifte sirenle Ata'yı anma

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'inci yıl dönümünde Samsun'da düzenlenen törenlerle anıldı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören sırasında ard arda iki kez siren çaldı.

Samsun'da, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' nedeniyle İlkadım ilçesinde Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören Vali Zülkif Dağlı'nın anıta çelenk sunumuyla başladı. Tören saygı duruşu için 09.05'de sirenlerin çalmasıyla devam etti. Bu sırada törende Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı çelenk sunması için anons edildi. Sirenler çalarken ve saygı duruşunda bulunulurken Topçu Albay Camcı anıta çelenk bıraktı.

Kent genelindeki sirenin sona ermesinin ardından bu defa da tören alanındaki siren sesi çalmaya başladı. Katılanlar saygı duruşuna devam etti. İl protokolü tören sonunda Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.