DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

'GEMİLERİN DİKKATLİ OLMASI GEREK'

Karataş'ta tekne alabora oldu; balıkçılara ulaşılamıyor (4)

Balıkçı Şeref Türün, gemilerin bazen tekneleri fark edemediğini ve böyle bir felaketin yaşandığını kaydederek, "Gemilerin dikkat etmesi lazım, çünkü balıkçı tekneleri çapa atıyor, çok yoruluyorlar, bunun sonucunda teknede dinleniyorlar. Başımıza ilk defa gelen bir şey" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------Vatandaşlar ile röportajMuhabir Can ÇELİK anonsDron çekimleri

Haber: Malik Sefa ÜNAL-Can ÇELİK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/,(Hatay),

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Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 835 kilo esrar ele geçirildi DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda, 835 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.Diyarbakır'da jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 kişilik personelin görev aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' devam ediyor. Terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında Lice ilçesindeki Konuklu Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerince, 9 farklı noktada yapılan aramada 835 kilo esrar, 8 bin kök Hint keneviri, tabanca, şarjör ve 15 mermi ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.Ele geçirilen esrar koruma altına alınırken, Hint kenevirleri numune alınmasının ardından imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Operasyon bölgesi-Güvenlik güçlerinin aramaları-Ele geçirilen esrar-Narkokit köpeğinin araması-Esrarın sergilenmesi-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Antalya'da 3 aydır aranan katil zanlısı, berberde yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ağustos ayında husumetli olduğu iddia edilen Şahin Olgaç'ı (35) bıçaklayarak, öldürdükten sonra kaçan Ali Ç. (31), tıraş olduğu berberde jandarma ekiplerince yakalandı.Olay, 29 Ağustos günü saat 05.30 sıralarında, Mahmutlar Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Ali Ç., husumetli olduğu Şahin Olgaç'ın evine gitti. Kapıyı tekmeleyerek, bağırmaya başlayan Ali Ç. ile Şahin Olgaç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ç., Şahin Olgaç'ı karnından bıçakladı. Ali Ç. kaçarken, Olgaç'ın evinde misafir olarak bulunan Ahsen B. (19) durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Olgaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, kaçan Ali Ç.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, Şahin Olgaç'ın cenazesi de otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınarak defnedildi.Soruşturmayı derinleştiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dün saat 14.00 sıralarında firari Ali Ç.'yi Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki berberde tıraş olurken yakaladı. Gözaltına alınan Ali Ç., Alanya'ya getirildi. Ali Ç., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Adliyeden genel ve detay görüntülerCinayet şüphelisi adliyeye sevk edilirken görüntü

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),

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Seyir halinde uyuyunca otomobil 20 metrelik uçuruma yuvarlandı

Antalya'da seyir halinde uyuyakalan Hüseyin Koçarslan (67) yönetimindeki otomobil, 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Koçarslan ile eşi Halime Koçarslan (57) yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi Kayadibi Mevkii'nde meydana geldi. Isparta'dan beraberinde eşi Halime Koçarslan ile 32 HH 901 plakalı otomobille Antalya'ya doğru yola çıkan Hüseyin Koçarslan, Kayadibi Mevkii'ne geldiği sırada iddiaya göre seyir halinde uyuyakaldı. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak önce karşı şeride, ardından taklalar atarak 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza anında kemeri takılı olmayan Hüseyin Koçarslan otomobilden fırlarken, kemeri takılı Halime Koçarslan yolcu koltuğunda sıkıştı.Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Hüseyin Koçarslan ile eşi Halime Koçarslan'ı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Çiftin, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Aracın görüntüsüJandarmanın araç içinde arama çalışmasından görüntüAraçtan etrafa saçılan eşyaların görüntüsüRÖP: Orhan Çelik (Kazayı gören vatandaş)Kaza yerinden görüntüKazada yaralanan çiftin resmiDetaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Birinci ünitenin reaktör basınç kabı Akkuyu NGS'ye ulaştı

MERSİN'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesinin en önemli ekipmanı olan reaktör basınç kabı, 3 bin kilometrelik yolculuğunun ardından inşaat sahasına ulaştı. Reaktör basınç kabı, işletme sırasında içerisine nükleer yakıtın yerleştiği ve yüksek basınç altında büyük miktarda ısı salınımı ile nükleer reaksiyonların gerçekleştirildiği büyük boyutlu bir ekipman olarak tanımlanıyor.Ağırlığı 330 ton, çapı 4.5 metre, yüksekliği ise 12 metre olan reaktör basınç kabının üretimi, Atomenergomash AEM-Teknoloji tarafından yaklaşık 3 yılda tamamlandı. Ekipmanın üretimi sırasında 750'den fazla üretim operasyonu gerçekleştirildi. Akkuyu NGS'ye ait reaktör basınç kabı ve parçaları, çeşitli üretim aşamalarında yapılan 300'den fazla kalite kontrol testinden de başarıyla geçti. Atommash imalat tesisine ait Tsimlyan Barajı'nda bulunan limandan yola çıkan reaktör basınç kabı, Akkuyu NGS sahasındaki Doğu Kargo Terminali'ne 20 gün içerisinde ulaştı.Ekipmanın ulaşmasının ardından açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, "Akkuyu NGS sahasında inşaat-montaj işleri çok aktif şekilde yürütülüyor. Birinci güç ünitesinde iç koruma kabuğunun ikinci katmanı, konsol kirişi ve destek kirişi gibi bazı önemli yapısal elemanların kurulumu yapıldı, kor tutucu ve reaktör koruyucu tasarlanan konumlarına yerleştirildi. Ana ekipmanlar sahaya takvime uygun şekilde ulaştırılıyor. Eylül sonunda Doğu Kargo Terminali'ne birinci ünitede kullanılacak dört adet buhar jeneratörü getirilmişti, bugün ise birinci ünitenin kalbi olan reaktör basınç kabını teslim alıyoruz. Bu ekipman, itme ve destek çemberleri ile birlikte, AEM-Teknoloji A.Ş'nin Volgodonsk'taki Atommash şubesinden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu sahasına, yaklaşık 3 bin kilometre yol kat ederek ulaştı. Reaktör basınç kabı, gerekli tüm gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra giriş kontrolünden geçirilecek" dedi.Reaktör basınç kabının giriş kontrolünden geçirilmesi için özel bir komisyon da kuruldu. Komisyon, ekipmanın tasarım, kalite ve üretim dokümantasyonunu kontrol edecek. Komisyonda ayrıca çeşitli ölçüm cihazları kullanılarak detaylı kontrollerde gerçekleştirilecek. Reaktör basınç kabı, bu aşamaların tamamlanmasının ardından montaja gönderilecek.Reaktör basınç kabı bu kontroller öncesinde de pek çok farklı denetimden geçti. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve NDK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları, reaktör basınç kabının Atommash imalat tesislerindeki tüm üretim aşamalarında denetim ve gözetim faaliyetleri gerçekleştirdi. Aynı şekilde sahada yapılacak olan tüm faaliyetler de yine NDK ve NDK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından belirlenen plan çerçevesinde denetlenecek.

Akkuyu NGS sahasına ekim ayında da 1'inci güç ünitesi için Atommash tesislerinde üretilen 4 buhar jeneratörü gelmişti.