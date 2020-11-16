DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 7

16.11.2020 12:37
DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

Bitlis'te terörist sığınaklarında patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçti BİTLİS'in Mutki ilçesi kırsalına jandarmanın PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, 6 mağara, 6 sığınak ve 2 depoda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te terörist sığınaklarında patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçti

BİTLİS'in Mutki ilçesi kırsalına jandarmanın PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, 6 mağara, 6 sığınak ve 2 depoda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın kış öncesi hareket kabiliyeti ile barınma arayışını önlemek ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla Şeyhhabip-Sarpkaya ana barınma alanına 13- 15 Kasım tarihlerinde 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya Şehit J.Er Şevket Kesip 2020-54' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Mutki İlçesi Şeyhhabip Ana Barınma Alanında; 6 mağara, 6 sığınak ve 2 depo tespit edildi. Bu alanlarda yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette 1 basma düzenekli 500 gram TNT kalıpla hazırlanmış EYP düzeneği, 1 jeneratör, 1 buji, 1 adet 12 V akü, 40 metre kablo, 2 çift spor ayakkabı, 1 kürek, 1 testere, 3 battaniye, 3 jelikan bidon, 4 çaydanlık, 2 tava, 4 bardak, 1 dikiş seti, 1 koli diş macunu ve 565 kilo çeşitli gıda malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi. Sığınak, barınak ve mağaralar ise kullanılamaz hale getirildi.

El Yapımı Patlayıcı, Bitlis, Mutki, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu Paşinyan Karabağ'da yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu iddia etti Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Ermenistan'da eleştirilerin hedefi olan Başbakan Paşinyan istifa etmeyeceğini açıkladı Sokak ortasında başından vurulmuş olarak bulunan gencin yanındaki boş kovanlar cinayet şüphesini doğurdu Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır İnsanlık dışı uygulama! ABD'de ölen korona hastalarını 15 liraya mahkumlara taşıtıyorlar
Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği acı reçeteyi değerlendirdi: Faizler en az 400 baz puan artırılacak Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği acı reçeteyi değerlendirdi: Faizler en az 400 baz puan artırılacak         
12:40
Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi         
11:53
Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı         
11:50
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu         
11:19
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame! 4 kişi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame! 4 kişi, "görevi kötüye kullanmakla" suçlanıyor         
10:33
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı         
09:58
Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor         
09:57
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı         
09:15
Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi         
08:38
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 12:55:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei