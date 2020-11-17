DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 7

17.11.2020 11:41
DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

İntihar eden Sibel Aksoy'un kardeşi, 'Karara itiraz edeceğiz'AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 2 yıl önce Sibel Aksoy (43), trenin önüne atlayarak intihar etti.

İntihar eden Sibel Aksoy'un kardeşi, 'Karara itiraz edeceğiz'

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 2 yıl önce Sibel Aksoy (43), trenin önüne atlayarak intihar etti. Olaydan sonra ortaya çıkan ses kayıtlarında Aksoy, erkek arkadaşı Oktay Ö. (Öner) tarafından tehdit ve şantaj edildiği iddiasıyla açılan davada sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası verip, bu cezayı 5 yıl süreyle erteledi. Sibel Aksoy'un kardeşi Ayşegül Kahraman cezayı yetersiz bularak sonuna kadar işin takipçisi olacaklarını söyledi.

Aydın- İzmir Otoyol Kavşağı'nda, geçen 23 Kasım 2018 tarihinde, saat 19.00'da hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Sibel Aksoy, trenin geldiğini fark etmedi. Denizli- İzmir seferini yapan yolcu treni, 2 çocuk annesi Aksoy'a çarpıp, yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sibel Aksoy'un öldüğünü belirledi. Aksoy'un cesedi,

Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trenin makinisti ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Aksoy'un yaşamını yitirmesinden 2 gün sonra telefonunu inceleyen yakınları erkek arkadaşı ile konuşmalarının ses kayıtlarını buldu. Ses kayıtlarında Sibel Aksoy'un erkek arkadaşı olan Oktay Ö. ile aralarındaki telefon konuşması ses kayıtlarında, "Benden ayrıldığın takdirde cep telefonumda bulunan sana ait fotoğrafları köye dağıtırım. Benden kurtulmanın tek yolu ölümdür" dediği ortaya çıktı.Bunun üzerine Aksoy'un oğlu Ahmet Muslu ve kızı Kerime Yılmaz olayı araştırmaya başladı. Oktay Ö.'nün intihar eden Sibel Aksoy'u evlenme vaadiyle kandırdığı ve ev alacağız diyerek 150 bin liralık senet imzalatıp, icraya verdiği öğrenilmesi üzerine ise Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında şantaj ve tehdit ölüme sebebiyet vermekten dava açıldı. Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava yaklaşık 2 yıl sürdü. 6 Kasım 2020 tarihinde görülen 7. duruşmada, mahkeme heyeti sanık Oktay Ö.'ye şantajdan 1 yıl tehditten ise 6 ay olmak üzere toplam 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Oktay Ö.'ye verilen bu cezayı 5 yıl erteledi.'ABLAM YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADI'

Temyiz yolu açık olan karara itiraz edeceklerini söyleyen Sibel Aksoy'un kardeşi Ayşegül Kahraman ise, "Ablam daha önce bir beraberlik yaşamış olduğu kişinin şantaj ve tehditlerine maruz kalarak ekonomik ve psikolojik istismarlar sonucunda intihar etti. Tehdit şantaj ve intihara teşvik olarak biz de ailesi olarak gerekli olan soruşturmaları başlattık. Bu olayın sonuna kadar arkasında olacağız. Ablama ev alacağım bahanesiyle imzalatmış olduğu senet dolayısıyla icra takibi başlatmış ve dolandırmış. Ablamda evli olduğunu bilmeden, onun evlenme vaatlerine kanmış ev alacağız yalanına inanmış. İcra takibi sonrası ablam tüm gerçekleri öğrendikten sonra da intihar etti. Ablamız yanlış bir şey yapmadı. Bu kişinin gerekli olan cezayı alabilmesi için elimden geleni yapacağım. Bu sadece ablam için değil tüm kadınlar için toplumsal bir duyarlılıktır. Bir kadın olarak, erkeklerin fiziksel psikolojik ve ekonomik istismarlarına maruz kalınmaması gerektiğine inanıyorum. Ablamın ölümüne neden olan kişinin aldığı ceza tabii ki yeterli değil. Bu kişinin elini kolunu sallaya sallaya dolaşmasına yüreğimiz el vermiyor. Çünkü ablam son olmayacak. Biz bunun farkındayız. Ablam onun için ilk değildi son da olmayacak. Bunların önüne geçmek gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İntihar, Efeler, Erkek, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek İki Hollywood aktörü Ryan Reynolds ve Rob McElhenney Wrexham'ı satın alıyor Veda turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'a gelmeden önce Türkiye'yi kötüledi Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti
Bahçeli, terör örgütü sembolünün kullanıldığı iddia edilen park üzerinden CHP'ye yüklendi: Burunlarından fitil fitil getirilmelidir Bahçeli, terör örgütü sembolünün kullanıldığı iddia edilen park üzerinden CHP'ye yüklendi: Burunlarından fitil fitil getirilmelidir         
11:36
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan bir virüs tespit edildi         
11:18
Gram altının fiyatı 469 liradan işlem görüyor Gram altının fiyatı 469 liradan işlem görüyor         
11:07
Kolundaki alçıda patlayıcı madde bulunan terörist, yakalanmasaydı bombaları İstanbul'a götürecekti Kolundaki alçıda patlayıcı madde bulunan terörist, yakalanmasaydı bombaları İstanbul'a götürecekti         
10:50
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti         
10:40
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz         
10:33
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz         
08:08
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 11:46:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei