DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

İntihar eden Sibel Aksoy'un kardeşi, 'Karara itiraz edeceğiz'

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 2 yıl önce Sibel Aksoy (43), trenin önüne atlayarak intihar etti. Olaydan sonra ortaya çıkan ses kayıtlarında Aksoy, erkek arkadaşı Oktay Ö. (Öner) tarafından tehdit ve şantaj edildiği iddiasıyla açılan davada sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası verip, bu cezayı 5 yıl süreyle erteledi. Sibel Aksoy'un kardeşi Ayşegül Kahraman cezayı yetersiz bularak sonuna kadar işin takipçisi olacaklarını söyledi.

Aydın- İzmir Otoyol Kavşağı'nda, geçen 23 Kasım 2018 tarihinde, saat 19.00'da hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Sibel Aksoy, trenin geldiğini fark etmedi. Denizli- İzmir seferini yapan yolcu treni, 2 çocuk annesi Aksoy'a çarpıp, yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sibel Aksoy'un öldüğünü belirledi. Aksoy'un cesedi,

Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trenin makinisti ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Aksoy'un yaşamını yitirmesinden 2 gün sonra telefonunu inceleyen yakınları erkek arkadaşı ile konuşmalarının ses kayıtlarını buldu. Ses kayıtlarında Sibel Aksoy'un erkek arkadaşı olan Oktay Ö. ile aralarındaki telefon konuşması ses kayıtlarında, "Benden ayrıldığın takdirde cep telefonumda bulunan sana ait fotoğrafları köye dağıtırım. Benden kurtulmanın tek yolu ölümdür" dediği ortaya çıktı.Bunun üzerine Aksoy'un oğlu Ahmet Muslu ve kızı Kerime Yılmaz olayı araştırmaya başladı. Oktay Ö.'nün intihar eden Sibel Aksoy'u evlenme vaadiyle kandırdığı ve ev alacağız diyerek 150 bin liralık senet imzalatıp, icraya verdiği öğrenilmesi üzerine ise Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında şantaj ve tehdit ölüme sebebiyet vermekten dava açıldı. Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava yaklaşık 2 yıl sürdü. 6 Kasım 2020 tarihinde görülen 7. duruşmada, mahkeme heyeti sanık Oktay Ö.'ye şantajdan 1 yıl tehditten ise 6 ay olmak üzere toplam 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Oktay Ö.'ye verilen bu cezayı 5 yıl erteledi.'ABLAM YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADI'

Temyiz yolu açık olan karara itiraz edeceklerini söyleyen Sibel Aksoy'un kardeşi Ayşegül Kahraman ise, "Ablam daha önce bir beraberlik yaşamış olduğu kişinin şantaj ve tehditlerine maruz kalarak ekonomik ve psikolojik istismarlar sonucunda intihar etti. Tehdit şantaj ve intihara teşvik olarak biz de ailesi olarak gerekli olan soruşturmaları başlattık. Bu olayın sonuna kadar arkasında olacağız. Ablama ev alacağım bahanesiyle imzalatmış olduğu senet dolayısıyla icra takibi başlatmış ve dolandırmış. Ablamda evli olduğunu bilmeden, onun evlenme vaatlerine kanmış ev alacağız yalanına inanmış. İcra takibi sonrası ablam tüm gerçekleri öğrendikten sonra da intihar etti. Ablamız yanlış bir şey yapmadı. Bu kişinin gerekli olan cezayı alabilmesi için elimden geleni yapacağım. Bu sadece ablam için değil tüm kadınlar için toplumsal bir duyarlılıktır. Bir kadın olarak, erkeklerin fiziksel psikolojik ve ekonomik istismarlarına maruz kalınmaması gerektiğine inanıyorum. Ablamın ölümüne neden olan kişinin aldığı ceza tabii ki yeterli değil. Bu kişinin elini kolunu sallaya sallaya dolaşmasına yüreğimiz el vermiyor. Çünkü ablam son olmayacak. Biz bunun farkındayız. Ablam onun için ilk değildi son da olmayacak. Bunların önüne geçmek gerektiğini düşünüyorum" dedi.