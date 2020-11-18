DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonuna 1 tutuklama

Adana'da, polisin düzenlediği operasyonda, 782 değişik markada gümrük kaçağı cep telefonu, 486 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Kent genelinde 4 adreste yapılan aramalarda, 782 değişik markalarda gümrük kaçağı cep telefonu, 486 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda, olayla ilgili ismi açıklanmayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden yaşı küçük olan Suriye uyruklu kişi Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Diğer 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.