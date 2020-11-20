DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

HURDA FİRMALARI SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA

Menemen Belediye Başkanı Aksoy gözaltına alındı (3)

Aralarında partisi CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da olduğu 25 kişi, zimmet, görevi kötüye kullanma, yolsuzluk, ihalede usulsüzlük gibi suçlamalarla gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, belediyenin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra bazı hurda firmaları sahiplerinin de bulunduğu bildirildi. Belediyenin hurda alım satımı konusunda da bazı yolsuzluklarının tespit edildiği öğrenilirken, toplanan deliller Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ahıhıdır Mahallesi Muhtarı Hızır Algür, "Sabah polisler geldiler. Çok kalabalıktı. Belediye binasından deliller toplayıp gittiler. Ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Belediye binasından görüntüMuhabir Davut Can'ın anonsuMuhtat Ahıhıdır Mahallesi Muhtarı ile röp.Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

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KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN BURDUR BELEDİYE BAŞKANI ERCENGİZ TABURCU OLDU

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, bugün taburcu edildi. Ercengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in 5 Kasım'da koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. 1 hafta boyunca evinde tedavi gören Ercengiz, şikayetleri artınca Burdur Devlet Hastanesi'ne gitti. Kandaki oksijen miktarının düşmesi sonucunda Başkan Ercengiz, 15 Kasım tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 5 gün boyunca Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Ercengiz, bugün sabah saatlerinde taburcu edildi.Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Ali Orkun Ercengiz'in bir süre daha evinde tedavisine devam edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Başkan Ercengiz'in sedye ile ambulansa konmasıAmbulansın gidişiAkdeniz Üniversitesi Hastanesi drone görüntüBaşkan Ercengiz ile röportaj

HABER-KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Kuzeninin silahlı saldırısında öldü

KASTAMONU'da, seyir halindeki otomobilin sürücüsü Sedat Aksakal (35), kuzeni Mustafa K.'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasret Sokak'ta meydana geldi. Sedat Aksakal yönetimindeki 37 AE 866 plakalı otomobile, kuzeni Mustafa K. tarafından tabanca ile ateş açıldı. Aksakal'ın kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 otomobile çarparak, durdu. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aksakal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sedat Aksakal'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Mustafa K. ise polisin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.