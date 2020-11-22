DHA YURT BÜLTENİ- 7 - Son Dakika

Sağlık çalışanları arızalanan tankeri itti

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde arıza yapan tanker nedeniyle yol kapanınca, sağlık çalışanları tankeri iterek yolun açılmasına yardımcı oldu.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne oksijen dolumu yapmaya gelen bir tanker arızalandı. Nakil ambulansları ve hastaneye ait araçların bulunduğu alanın girişinde arızalanan tanker nedeniyle araçlar otoparktan çıkış yapamayınca sağlık çalışanları, kamyonu iterek yolun açılmasına yardımcı oldu. Tanker, otopark alanına çekilirken, tamirci çağırıldı. Sağlık çalışanları ise yolun açılmasının ardından araçlarını alarak otoparktan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sağlıkçıların tankeri incelemesi Tankeri ileri ve geri ittirme Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

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Kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, silah ve bıçakla yakalandı

ÇORUM'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde denetimlerinde bulunan polis ekiplerini görünce kaçan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı Üzerlerinde bıçak ve tabanca bulunan şüpheliler, gözaltına alındı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan ek tedbirler kapsamında dün gece saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri, kentte denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında polisi görünce kaçan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Üzerlerindeki aramada ekmek bıçağı ve 1 tabanca bulunan şüpheliler S.Ö. (16) ve U.B. (22) gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgu işlemleri için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.