DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 7

24.11.2020 11:35
DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

Rize'de öğretmen ve öğrencilerden 'Öğretmenler Günü' klibiRİZE'de öğretmenler ve öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle müziğini, solistliğini, kameramanlığını ve montajını kendileri yaptıkları 'Benim adım öğretmen' adlı türküye klip hazırladı.

Rize'de öğretmen ve öğrencilerden 'Öğretmenler Günü' klibi

RİZE'de öğretmenler ve öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle müziğini, solistliğini, kameramanlığını ve montajını kendileri yaptıkları 'Benim adım öğretmen' adlı türküye klip hazırladı. Şiirlerin okunduğu, yeni öğretmenlerin yemin ettiği ve kent protokolünün görüşlerinin de yer aldığı klip, sosyal medyada beğeni topladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce pandemi nedeniyle kentte 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için video klip hazırlandı. Kentte farklı okullardaki öğretmenler ve öğrenciler, müziğini, solistliğini, kameramanlığını ve montajını kendileri yaptıkları 'Benim adım öğretmen' adlı türkü için kamera karşına geçti. Öğretmenler tarafından türkü ve şiirlerin seslendirildiği klipte, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen de stüdyoya geçerek türküye eşlik etti. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği, kent protokolünün görüşlerinin yer aldığı, emekli olan 38 öğretmen ve milli eğitim çalışanına şeref belgelerinin verildiği klip, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ayrı ayrı ödülleri verildiği klip, pek çok sosyal medya takipçi tarafından da paylaşıldı.

'EVLERİMİZ SINIF OLDU'

İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, hazırlanan videoda konuşma yaparak, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan salgın nedeniyle maalesef bu yıl 24 Kasım'ı sizlerle iletişim halinde geçiremiyoruz. Salgın döneminde gerek yüz yüze gerekse uzaktan eğitim yolu ile yaptığınız çalışmalarda gösterdiğiniz başarıyı biliyoruz. Sizlerin sayesinde evlerimizin odaları birer sınıf haline geldi. Mesleğimde 32 yılı geride bırakmış olmama rağmen göreve ilk başladığım günü daha dün gibi hatırlıyorum. Göreve yeni başlayan öğretmenlerimize 'aramıza hoş geldin' diyor onlara uzun sağlıklı ve başarılı bir meslek hayatı diliyoruz, emekli olan meslektaşlarımıza da emeklilik hayatlarında sağlık sıhhat ve huzur diliyorum" dedi.

'SALGIN DOLAYISIYLA UZAKTAN KUTLAYACAĞIZ '

Eğitimci olan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de "Bu 24 Kasım'a ne yazık ki salgın dolayısıyla uzaktan kutlamak zorundayız. Eğitim içimizdeki aslanları uyandırma sanatıdır. Gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için azami gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda öğrencisini yetiştirme adına çaba gösteren öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutluyoruz" diye konuştu.

'ÖRNEK OLDUNUZ'

Klipte Rize Valisi Kemal Çeber ise "Dünyanın en kutsal mesleğini yapan öğretmenler sadece çocuklarımızı değil, geleceğimizi medeniyetimizi şekillendiriyor. Bizler hiç tereddüt etmeden çocuklarımızı sizlerin ellerine teslim ediyoruz. Bütün dünyanın ve ülkemizin büyük bir sınavdan geçtiği bu pandemi döneminde sizler okullarınızı, öğrencilerinizi, öğretmenlik mesleğini çok özlediniz. Uzaktan eğitimle 'çocuklarımıza neler verebiliriz' diye uğraştınız. Velilerle, öğrencilerimizle irtibatınızı kesmediniz. Hatta birçoğunuz pandemi ile mücadele ekiplerimiz içerisinde yer aldınız. Bu çalışmalarınızda da aslında hem öğrencilerinize hem de toplumun her kesimine bir kez daha örnek oldunuz ders verdiniz. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutluyoruz" dedi.

Öğretmenler Günü, Milli, Emen, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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