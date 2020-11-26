Döner bıçağıyla yaralayan eşi tahliye olan Gizem: İşini tamamlamak için gelecek - Son Dakika

Döner bıçağıyla yaralayan eşi tahliye olan Gizem: İşini tamamlamak için gelecek

26.11.2020 11:12
Döner bıçağıyla yaralayan eşi tahliye olan Gizem: İşini tamamlamak için gelecek, System.String[]

ANTALYA'da kendisini başka kadınla aldattığını öğrenince ayrılmak isteyen dini nikahlı eşi Gizem Çalışkan'ı (31), hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen gittiği evinde döner bıçağıyla 9 yerinden yaralayan B.K. (43), 5 ay sonra tahliye edildi.

ANTALYA'da kendisini başka kadınla aldattığını öğrenince ayrılmak isteyen dini nikahlı eşi Gizem Çalışkan'ı (31), hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen gittiği evinde döner bıçağıyla 9 yerinden yaralayan B.K. (43), 5 ay sonra tahliye edildi. Tahliye kararı sonrası uyuyamadığını söyleyen Gizem Çiçekalan, "Yarım kalan işini tamamlamak için gelip beni öldürecek. Ölmek istemiyorum" dedi.

Antalya'da yaşayan makyaj uzmanı ve dövme sanatçısı Gizem Çiçekalan, 2017 yılında aynı iş yerinde çalıştığı B.K. ile dini nikahlı birlikte yaşamaya başladı. Önceki evliliğinden bir çocuğu olan Çiçekalan'ın, bu birlikteliğinden de 1 çocuğu oldu. Bebek doğduktan sonra eşi B.K.'nin suç dosyasının kabarık ve ertelenen cezaları olduğunu öğrenen Gizem Çiçekalan, bu konuyu gizlediği için B.K. ile tartıştı. İddiaya göre uyuşturucu madde kullanan B.K.'nin uyuşturucuyu da bırakmasını isteyen Çiçekalan, bu yüzden birkaç kez şiddet gördü.

ALDATILINCA AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ3 yıl boyunca zaman zaman kısa süreli ayrılıklar yaşayan çiftten Gizem Çiçekalan, B.K.'nin bir kadınla beraberliği olduğunu ve evleneceklerini öğrendi. B.K. ile görüşen Çiçekalan, ayrılmak istediğini, bir daha görüşmek için bile olsa kendisini aramamasını söyledi. B.K.'nin itirazıyla tartışma büyüyünce çift polis merkezine gitti. B.K. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. B.K., haziran ayında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan Gizem Çiçekalan'ın evine gelerek, konuşmak istedi. Korkup evden kaçan Çiçekalan, polis merkezine sığındı.DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDIŞikayet üzerine uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalanan B.K., polis merkezine getirildi. Şikayetin ardından Çiçekalan polis merkezinden ayrılıp evine döndü. B.K. ise sigara içme bahanesiyle çıktığı polis merkezinden hızla Çiçekalan'ın evine gelerek, kapının önüne çıkan kadına, döner bıçağıyla saldırdı. Yüzünün iki yerinde, sol el parmakları, kolu, dirseği olmak üzere vücudunda 9 derin kesik oluşan Çiçekalan, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.TAHLİYE EDİLDİÇiçekalan yoğun bakımda tedaviye alınırken saldırgan B.K. ise yakalanıp, tutuklandı. B.K., 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra hakkında açılan davanın üçüncü duruşmasında tahliye edildi. Ayrıca sanık B.K. hakkında, yurt dışı yasağı, her pazartesi ve perşembe polis merkezine giderek imza vermesi ve Çiçekalan'ın evinin 300 metre yakınına kadar yaklaşmaması kararı verildi.'KORKUDAN UYUYAMADIM, ÖLMEK İSTEMİYORUM'Tahliye kararı verildiği gece korkudan uyuyamadığını ve sesini yeteri kadar duyuramadığını söyleyen Gizem Çiçekalan, "2 çocuğumla birlikte can güvenliğimiz yok. Bu insanın hak ettiği yerde olması lazım. Ondan bir çocuğum var görmek için gelecek ve istemediğim şeyler olacak. 'Zaten hayatım yanacak, yarım kalan işimi bitireyim onu yok edeyim' diye düşünüp beni öldürecek. Kişilik ve karakter olarak onu çok iyi tanıyorum. Ölmek istemiyorum" dedi.

Gizem Çiçekalan, saldırı sonrası sol el parmaklarını da kullanamadığını sözlerine ekledi.


Döner bıçağıyla yaralayan eşi tahliye olan Gizem: İşini tamamlamak için gelecek
Döner bıçağıyla yaralayan eşi tahliye olan Gizem: İşini tamamlamak için gelecek
Döner bıçağıyla yaralayan eşi tahliye olan Gizem: İşini tamamlamak için gelecek
Döner bıçağıyla yaralayan eşi tahliye olan Gizem: İşini tamamlamak için gelecek
Döner bıçağıyla yaralayan eşi tahliye olan Gizem: İşini tamamlamak için gelecek
Döner bıçağıyla yaralayan eşi tahliye olan Gizem: İşini tamamlamak için gelecek
Döner bıçağıyla yaralayan eşi tahliye olan Gizem: İşini tamamlamak için gelecek
Döner bıçağıyla yaralayan eşi tahliye olan Gizem: İşini tamamlamak için gelecek
Döner bıçağıyla yaralayan eşi tahliye olan Gizem: İşini tamamlamak için gelecek
Döner bıçağıyla yaralayan eşi tahliye olan Gizem: İşini tamamlamak için gelecek

Antalya, Makyaj, Polis, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Döner bıçağıyla yaralayan eşi tahliye olan Gizem: İşini tamamlamak için gelecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak Eski Ermenistan Başbakanı Bagratyan: Paşinyan'ın korkaklığı yüzünden kaybettik, ordumuzun yüzde 80'i yok oldu Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı Alarm veren iller arasında yer alan Edirne'de "Ev ziyaretlerine gitmeyin" anonsları yapılıyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı
Sağlık Bakanı Koca'nın 3 ay önce örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı Sağlık Bakanı Koca'nın 3 ay önce örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı         
12:12
İngiltere'de siyahi kadın 8 polis tarafından feci şekilde yumruklanarak darbedildi İngiltere'de siyahi kadın 8 polis tarafından feci şekilde yumruklanarak darbedildi         
11:55
Arjantin Lig Kupası'na, hayatını kaybeden Maradona'nın ismi verildi Arjantin Lig Kupası'na, hayatını kaybeden Maradona'nın ismi verildi         
11:30
Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar         
10:57
Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi         
10:48
Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor         
10:38
Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti         
10:22
Genç kadını çalıştığı yerde öldürüp, intihara kalkıştı Genç kadını çalıştığı yerde öldürüp, intihara kalkıştı         
10:12
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi kendisini ölümle tehdit eden kişiyle uzlaşmadı! Hapis istemiyle yargılanacak Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi kendisini ölümle tehdit eden kişiyle uzlaşmadı! Hapis istemiyle yargılanacak         
09:55
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim         
08:50
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını önlüyor Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını önlüyor         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 12:20:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Döner bıçağıyla yaralayan eşi tahliye olan Gizem: İşini tamamlamak için gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei