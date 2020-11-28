DHA YURT BÜLTENİ- 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 7
28.11.2020 11:46
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 22 gözaltıYOZGAT'ta, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirlenen Irak uyruklu 22 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
YOZGAT'ta, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirlenen Irak uyruklu 22 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Sorgun ilçesinde DEAŞ üyelerini yakalamak için harekete geçti. Tespit edilen 20 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirlenen Irak uyruklu 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Yozgat Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
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