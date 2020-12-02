DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

6 gün önce kayboldu, 100 kişilik ekip arama çalışması başlattı

ISPARTA'da geçen cuma akşamından bu yana kendisinden haber alınamayan Mustafa Özbay'ın (57) bulunması için jandarma, AFAD ve köy halkından oluşturulan 100 kişilik grupla arama çalışması başlatıldı. Cep telefonu evde bulunan Özbay'ın battaniyesinin bulunamaması ise öldürülüp, sarıldığı battaniyeyle başka bir yere götürülmüş olabileceği kuşkusunu uyandırdı.

Merkeze bağlı Deregümü köyünde oturan Mustafa Özbay, 27 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde görüldükten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. 2'si kız 3 çocuk sahibi Mustafa Özbay'ın evde yalnız yaşadığı ve olay günü aynı köyde yaşayan uzun süredir dost oldukları belirtilen Mehmet Aldemir ile evde alkol aldıkları belirlendi. Aldemir'in arkadaşını evde bırakarak kendi evine geçtiği belirtilirken, daha sonra bir daha görmediği ifade edildi. Mustafa Özbay'ın cep telefonunun evde olduğu, sadece battaniyesinin olmadığı belirlendi.

Yakınlarının kayıp başvurusu yapması üzerine Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mustafa Özbay'ın bulunması için çalışma başlattı. Evdeki battaniyenin olmaması, Mustafa Özbay'ın öldürülüp içine sarılarak başka bir yere götürülmüş olabileceği kuşkusunu uyandırırken, köyün çevresinde geniş çaplı araştırma başlatıldı.100 KİŞİLİK EKİP ARIYORMustafa Özbay'ın bulunabilmesi için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Isparta Valiliği Afet ve Acil Durum ekipleri ve köy halkından 100 kişilik ekip oluşturularak, geniş çaplı arazi araması yapıldı. Köyün çevresi ve arazide bulunan seralar, Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı'nın bulunduğu bölgedeki ormanlık arazi didik didik edildi. Drone ve eğitimli köpekler yardımıyla yapılan aramada herhangi bir ize rastlanmadı.'EN SON CUMA ÖĞLEN GÖRÜŞTÜK'Mustafa Özbay'ın oğlu Hüseyin Özbay , "Babamla en son cuma öğle saatlerinde görüştük. Babaannem ameliyat olacaktı o konu üzerinde konuştuk. Ondan sonra bir daha görüşmedik. Cuma gününden bu yana babamdan hiçbir haber alamıyoruz" dedi.HUSUMETİ YOKTUMustafa Özbay'ın köyde kendi halinde tek başına yaşayan biri olduğunu ve kimseyle husumetinin bulunmadığını kaydeden köylüler, "Başına kötü bir şey gelmese duramaz, 1-2 gün sonra çocuklarını arardı. İnşallah kötü bir şey yoktur. Çıkar gelir" temennisinde bulundu.

Jandarma ve köy halkının kayıp Mustafa Özbay'ı bulmak için arama çalışmalarını programlı bir şekilde yürüteceği kaydedildi.