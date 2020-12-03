DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Oteldeki kavgaya müdahale eden polislere ateş açıldı: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, otelde çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Özel harekat polisleri, otele operasyon başlattı.

Olay, saat 11.15 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Otelde, sebebi bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. İhbarla yaralı polisler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otel çevresini ablukaya alan özel harekat ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelip, gelişmeleri takip etmeye başladı.

Oteldeki şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİKAHRAMANMARAŞ,

===========================

Sosyal mesafesiz otobüste vatandaşın tepki anları kamerada

Bursa'da özel halk otobüsündeki vatandaşlar, şöförün uzun süre bekleme yaptıktan sonra fazla yolcu aldığı gerekçesiyle gösterdiği tepki cep telefonu kameralarına yansıdı.

Önceki gün akşam saatlerinde, bir özel halk otobüsünün içerisinin tamamen yolcularla dolu olması tepki çekti. Otobüs içerisindeki bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde yolcuların, fazla yolcu alınmasına ve fazla bekleme yapılmasına tepki gösterdiği görüldü. Ayrıca yolcu kalabalığından ötürü sosyal mesafe de gözetilmemesi dikkat çekti.