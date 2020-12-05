DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ile birlikte ilçe merkezi ve 4 köy su altında kalacak. Taşınmaya hazırlanan ilçenin inşaatında sona gelinen yeni yerleşim alanının silueti ortaya çıkmaya başladı.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli'nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek.

YENİ İLÇE SİLUETİ ORTAYA ÇIKTI150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına toplam 2 bin 597 konut inşa edilecek. Şu ana kadar 340 konutun inşa edildiği yeni yerleşim alanında 224 konutun da kaba inşaatı tamamlandı. Bunun haricinde 518 konutta inşaat çalışmaları devam eden yerleşim alanında 1174 konutun da ihalesi yapıldı. Yeni yerleşim yerinde hükümet konağı, öğretmenevi, spor salonu, merkez cami, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, 24 derslikli ve 20 derslikli okul, müftülük ve adliye binaları tamamlandı. 25 yataklı hastane inşaatındaki çalışmalar da sürüyor. İnşaat, harita, elektrik, elektronik ve çevre mühendisi 15 kadın da yeni yerleşim yerinin inşa çalışmalarında görev alıyor.Taşınmaya hazırlanan ilçenin inşaatında sona gelinen yeni yerleşim alanının silueti ortaya çıkmaya başladı.YUSUFELİ'NİN TAŞINMA SÜRECİYusufeli bölgesi, Çoruh Nehri havzasında yer alan batıda Bayburt ve İspir, doğuda Oltu ve kuzeyde Artvin bölgeleri kültür çevresinde yer almaktadır. 1892 yılına kadar 3 kez yerleşim yeri değişen Yusufeli'nin eski adıyla 'Kiskim' olan ilçe merkezi Öğdem'den Ersis'e taşındı. 29 Haziran 1926 tarihinde çıkarılan kanunla da yerleşim merkezi, yeniden Ersis'ten Öğdem'e nakledildi. 1 Haziran 1933 tarihinde Artvin vilayeti lağvedilerek, merkezi Rize olan Çoruh vilayeti kuruldu. Artvin'in kaza olması ile Yusufeli kazası ve köyleri tekrar Erzurum vilayetine bağlandı. Çoruh vilayetinin merkezi, 4 Ocak 1936 tarihinde çıkarılan kanunla Rize'den Artvin'e nakledildi. Aynı kanunla Yusufeli, Erzurum vilayetinden alınarak, tekrar Çoruh vilayetine bağlandı. 17 Şubat 1956 tarihinde Çoruh vilayetinin ismi Artvin olarak değiştirildi. 18 Şubat 1950 tarih ve 5531 numaralı kanunla Yusufeli ilçe merkezi, Öğdem'den bugünkü merkezi olan Ahalt'a nakledildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yusufeli ilçesinden yeni yerleşim detaylarıİnşaatta çalışan mühendislerle röp.Detaylar

Haber-Kamera: Nusret DURUR/ ARTVİN

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3 genç soba kurbanı oldu

KONYA'nın Halkapınar ilçesinde bağ evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Murat Işıklı (33), arkadaşları Barış İçöz (21) ve Hüseyin Temel (20) yaşamını yitirdi. Olay, Halkapınar ilçesi Büyükdoğan Mahallesi'nde Murat Işıklı'ya ait bağ evinde meydana geldi. Murat Işıklı, arkadaşları Barış İçöz ve Hüseyin Temel ile birlikte bağ evinde ısınmak için kömür sobasını yakıp, alkol alıp uyudu. Barış İçöz'ün babası Şeref İçöz de, oğlunun eve dönmemesi üzerine saat 04.00 sıralarında bağ evine gittiğinde oğlu ve 2 arkadaşını hareketsiz halde buldu. İçerinin dumanla kaplı olduğunu fark eden Şeref İçöz, jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri 3 arkadaşından sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. 3 kişinin cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------Hastanenin dışından ve morgdan detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA/ EREĞLİ, KONYA

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Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk' ile 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyor. Marmara Denizi'nden saat 09.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk' ile 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', saat 10.30 sıralarında peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine geldi. Rus savaş gemilerinin güvertesinde, can yelekli askerlerin olduğu görüldü. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemileri, Akdeniz'e doğru yol aldı.Rus savaş gemilerine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemilerinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Deterjan yüklü TIR'ın dorsesi yandı

AKSARAY'da deterjan yüklü TIR'ın dorsesi seyir halinde iken belirlenemeyen nedenle yandı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken TIR şoförü Faruk Başak (40), "Ankara'dan Irak'a deterjan götürüyordum. Toplam 22 ton yüküm vardı. Bunun 11 tonu yangında kullanılamaz hale geldi." dedi. Yangın saat 09.40 sıralarında Aksaray- Adana karayolu Tacin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Irak'a deterjan taşıyan Faruk Başak yönetimindeki 33 AFA 324 plakalı TIR'ın dorsesi seyir halinde iken belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Alevleri fark eden Başak, TIR'ı emniyet şeridine park edip, çekici bölümün dorsesinden ayırıp itfaiyeye haber verdi. Yoldan geçen sürücülerde yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 11 ton deterjanın kullanılmaz hale geldiğini belirten sürücü Faruk Başak, "Geceyi Aksaray'a 50 kilometre kala bir tesiste geçirdim. Daha sonra yola çıktım. Dorse kısmının yukarısından alev aldı. Toplam 22 ton yüküm vardı. Bunun 11 tonu yangında kullanılamaz hale geldi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi-Yanan deterjanları yerde görüntüsü -Polis ekiplerinin çevre güvenliği alması -TIR ve dorsesinden genel görüntü -TIR sürücüsü Faruk Başak olayı anlatması

-Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Mersin'in sokakları boş kaldı

MERSİN'de cadde, sokak ve meydanlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş kaldı.Koronavirüs vakalarının artış göstermesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerin yer aldığı genelge, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilmişti. Buna göre dün akşam 21.00'den Pazartesi sabah 05.00'e kadar sokağa çıkmak kısıtlandı. Yasağa harfiyyen uyulan Mersin'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Hafta içi büyük hareketliliğin gözlendiği kent merkezindeki Kuvayı Milliye Caddesi ve balık pazarı gibi bölgeler sessizliğe büründü. Polis ekipleri, kısıtlamayı ihlal eden kişilere yönelik birçok bölgede uygulama noktası kurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Mersin'in de aralarında bulunduğu 5 kentteki vaka oranlarının yüzde 100 artış gösterdiğini açıklamış, Koca'nın 'evde kalın' uyarılarını dikkate alan Mersinliler, geçtiğimiz hafta sonu yasak olmamasına rağmen evde kalmayı tercih etmişti.