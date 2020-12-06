DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 7

06.12.2020 12:10
DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

Salgında talebin arttığı mandalinanın kısıtlamada da hasadı yapıldı BALIKESİR'in mandalinasıyla ünlü Havran ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında da mandalinaya olan yoğun talep nedeniyle işçiler aldığı özel izinle hasada devam etti.

Salgında talebin arttığı mandalinanın kısıtlamada da hasadı yapıldı

BALIKESİR'in mandalinasıyla ünlü Havran ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında da mandalinaya olan yoğun talep nedeniyle işçiler aldığı özel izinle hasada devam etti. Bahçe sahiplerinin dalındayken mandalinayı toptancılara sattığını belirten Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, fiyatların da üreticiyi sevindirdiğini söyledi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tuttuğu bilinen ve doğal yollarla C vitaminini karşılayan mandalina hasadı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu da sürdü. Mandalinaya yoğun talep olduğunu söyleyen Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, "Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı bu hafta da cumhurbaşkanımızın dediği gibi, üretime destek olmak ve üretimin durmaması için sahadayız. Köylümüz, üreticimiz mandalina kesimi için bahçelerde. Koronavirüsün bugünlerde artışından dolayı da mandalinaya özel bir ilgi var. Vatandaşımız doğal bir ilaç olarak mandalinayı tüketiyor. Talep fazla, üreticimiz memnun. Tat olarak güzel olan Havran mandalinası. Tane olarak veriminin yüksek olması üreticiyi de sevindirdi. Havran ilçesinde bulunan yaklaşık 200 bin mandalina ağacından 30 bin ton civarı üretimimiz oluyor. Bu sene diğer illerden yoğun bir talep görüyoruz. Birçok üreticimizin bahçesi dışardan gelen tüccarlar tarafından bağlanmış vaziyette. Havran mandalinası farklılık yaratıyorö dedi.

Mandalinanın toptan fiyatının 2 lira olduğunu söyleyen çiftçi Remzi Aslan ise, "Mandalina C vitamini açısında yüksek değerde.  Koronavirüs tedavisinde bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler talebi artırıyor. Şuan talep oldukça yoğun, biz de bunu karşılamak için çalışıyoruzö diye konuştu.

Esnaf İsmail Erdoğmuş ise, "Senelerdir mandalina, zeytin ve incir gibi memleketimizin meyvelerini işliyoruz. İzinli olarak geldik ve hasadımızı yapıyoruz. Halkımıza kaliteli ürün yedirmek için çalışmaya devam ediyoruzö diyor.

Balıkesir, İşçiler, Havran, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika


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