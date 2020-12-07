DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Milli Elektrikli Tren, 2021'de seri üretime geçiyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hepimizin göğsünü kabartan bir başka projemiz olan Milli Elektrikli Tren Setinin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, burada milli tren projesi ve yapımı devam eden tren setleriyle ilgili bilgiler aldı. Fabrikayı da gezen Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'dan Çin'e yola çıkan trenin bugün itibariyle Kayseri'ye varmak üzere olduğunu ifade ederek, "Orta kuşağın tam ortasında olan ülkemiz, Çin'den Londra'ya kadar uzanan demir-ipek yolunun tam ortasındadır. Marmaray da bunun tam kritik noktasında. Geçtiğimiz günlerde Çin'den trenler Avrupa'ya ulaşmaya başladı Marmaray'ı kullanarak. İlk defa geçen Cuma gerçekleştirdiğimiz törenle Çerkezköy'den kalkan beyaz eşya yüklü 42 konteynerle trenimizi Çin'e uğurladık. Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Bazıları bundan pek memnun kalmasa da gelişen, büyüyen ve güçlenen ülkemizi çekemeyenler bununla ilgili iftiralarını her zaman atacaktır. İnşallah yarın itibariyle ülkemizden çıkış yaparak en kısa zamanda yaklaşık 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğu devam ediyor." dedi.

DEMİR YOLUNDA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATMAKTAYIZ

Demiryolu konusunda Türkiye'nin yeni bir çağ başlattığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'den hatta Avrupa'dan Çin'e kesintisiz olarak yük ve yolcu taşımacılığının demiryolu aracılığı ile yapılabilmesi, hayata geçirdiğimiz Marmaray Projesi ve Anadolu boyunca kesintisiz hale getirdiğimiz demiryollarımız sayesinde mümkün olmuştur. Deyim yerindeyse demiryolunda yeni bir çağ başlatmaktayız. Başlattık. Bütün bunları büyük bir ülke olduğumuza inanarak, kendimize güvenerek ve vatandaşlarımıza en iyisini sağlamak azmiyle yaptık. Bütün bu atılımlar içinde, bir diğer kıymetli olan ise kendi araçlarımızı ve donanımlarımızı geliştirip üretebilmektir. Büyük Türkiye'ye yaraşan, kendi teknolojik birikimimiz, kendi deneyimimizle yerli ve milli ürünlerimizi ortaya koymak olmalıdır." diye konuştu.

MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ 2021'DE SERİ ÜRETİMDE

Bakan Adil Karaismailoğlu, TÜRASAŞ'ın 100 yılı aşkın tecrübeyle Türkiye'nin raylı sektörünün en büyük temsilcisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bugün burada bu gayeye en iyi şekilde hizmet eden güzide kurumumuz TÜRASAŞ'ta olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bayrağımıza ve vatanımıza gönül vermiş herkesi gururlandıran TÜRASAŞ bildiğiniz gibi bir süre önce TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ VE TÜDEMAŞ'ı da çatısı altında topladı. Kurumlarımızın tüm bilgi birikimini, uzman kadrolarını ve projelerini bir araya toplayarak son derece yetkin ve üretken bir yapının ortaya çıkmasına vesile oldu. Türkiye Raylı Sitem Araçları Anonim Şirketi TÜRASAŞ, bugün, Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere, üç bölge müdürlüğü halinde, demiryolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücü ile, ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisidir. Yine ihracata yönelik olarak, 11 adet demiryolu bakım aracının imalatına devam ediyor. Hepimizin göğsünü kabartan bir başka projemiz olan Milli Elektrikli Tren Setinin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz."

BANLİYO TREN SETİ ÇALIŞMALARI 2021'DE DE DEVAM EDECEK Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin kendi teknolojisini kendisi üreten bir ülke olduğunu ifade ederek, şu açıklamada bulundu: "TÜRASAŞ'ın 2021 yılında prototip imalatına başlayacağı en güzel, en gerekli projelerden biri de Milli Banliyö Tren Seti. 225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesi tasarım çalışmaları, 2021 yılında da devam edecektir. Ayrıca güzel de bir haber vermek istiyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin en son yapmış olduğu raylı sistem araçları ihalesini TÜRASAŞ kazanmıştır. İnşallah ülkemizdeki raylı sistem sektöründeki araçları üretmeye TÜRASAŞ devam edecektir. Ülkemiz kendi aracımızı kendi imal edecektir. Raylı sistemlerde kendi teknolojisini kendi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir konuma gelmiştir ülkemiz. Hem TÜRASAŞ hem de yerli ve milli sermayeli şirketlerimiz ile birlikte dünyaya raylı sistem araçları üreten bir ülke haline geldik."

YERLİLİK ORANI YÜZDE 80'E ÇIKACAK Milli Elektrikli Tren projesinde yerlilik oranının şu anda yüzde 60 olduğunu, seri üretime geçildiğinde yüzde 80'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Karaismailoğlu, "Yerli ve milli projeler kapsamında Milli Elektrikli Tren Seti Projesi ilk prototip setinin tasarım ve imalat çalışmaları burada yani TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüzde tamamlanmıştır. Milli Elektrikli Tren seti projemizde yerlilik oranı yüzde 60'a ulaşmıştır. Yerlilik oranını seri üretimde yüzde 80'e çıkarmayı hedefliyoruz. Vatan sevgisinin ve Cumhuriyetimize bağlılığın gereğini lafla değil, işle yerine getiren bizler, geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşası için gece-gündüz çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Bakan'ın konuşması -Fabrikayı gezmesi -Bilgi alması -Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Onur GÜDEN/SAKARYA,

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Kaldırımdaki ayak izi, 200 bin TL'lik hırsızlığın şüphelisini ele verdi

DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma kısıtlamasında bir telefon bayisine girerek yaklaşık 200 bin TL değerindeki cep telefonunu çalınmasıyla ilgili polisin yaptığı incelemede grubun lideri olduğu tespit edilen H.K.'nin ayakkabısındaki yağ ile kaldırımdaki yağ izinin aynı olduğu tespit edildi. H.K., düzenlenen operasyonla yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık, dün saat 03.15'te Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Zilan'a ait cep telefonu bayisinde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen 4 şüpheli, bir süre uğraştıktan sonra otomatik kepengin alt kısmını yırtıp, camı kırdıktan sonra dükkana girdi. Şüpheliler, kilitli olan iki çekmeceyi de kırarak, içinde bulunan 100'ün üzerindeki telefonu alarak kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Polis ekiplerinin durumu bildirdiği Hüseyin Zilan iş yerine geldiğinde yaptığı kontrolde 100'ün üzerinde telefonunun kayıp olduğunu gördü. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

YAĞ İZİNDEN TESPİT EDİLDİHırsızlığın ardından durumun polise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bu sırada sokaklara giren 4 hırsız, 50 metre ilerdeki bir demirci dükkanının da kepenklerini keserek saklandı. Bu sırada polislerin olmadığını gören zanlılar, dışarıya çıktı. İçeride saklanırken 4 şüphelinin yere döktüğü yağ ayakkabılarına bulaştı. Bu şekilde dışarıya çıkan zanlılardan H.K.'nin ayakkabı izi kaldırıma yapıştı. Polis, çevrede yaptığı incelemede demirci dükkanının da kepenklerinin kesik olduğunu fark etti. Burada inceleme yapan ekipler, kaldırımda bulunan ayakkabı izinden örnekler aldı.

HIRSIZLIK BÜRO AMİRLİĞİ ÖZEL EKİP KURDUAsayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve cadde üzerindeki farklı açılarda bulunan kameraları saatlerce izlemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 50'nin üzerinde kamerada yaptıkları karşılaştırmalarda grubun lideri olduğu değerlendirilen H.K.'yi tespit etti. Bölgede yapılan incelemede polis ekipleri H.K.'yi düzenledikleri operasyonda yakaladı. Polis, yakalanan H.K., ile kaldırım üzerinde aldıkları ayakkabı izini karşılaştırdığında aynı izler olduğunu tespit etti.

Grubun lideri olduğu tespit edilen H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. H.K., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.